बॉलीवुड में एक और ग्रैंड वेडिंग की तैयारी! कौन हैं स्टेबिन बेन, जिनकी दुल्हन बनने जा रहीं कृति सेनन की बहन नूपुर

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अगले साल 8-9 जनवरी को उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में शादी करने जा रही हैं. एक बार फिर उदयपुर एक शाही शादी का गवाह बनने जा रही है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन और म्यूजिक वीडियो स्टार नूपुर सेनन एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं. लंबे समय से उनके शादी की चर्चा चल रही थी और अब जानकारी सामने आ रही है कि नूपुर अगले साल जनवरी में अपने रिलेशनशिप को शादी में बदलने जा रही हैं. बताया जा रहा है कि नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन के साथ उदयपुर में सात फेरे लेंगी. मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर मनीकंट्रोल की मानें तो शादी के सभी कार्यक्रम 8 और 9 जनवरी 2026 को राजस्थानी शाही अंदाज में फेयरमोंट पैलेस में होंगे. करीबियों के मुताबिक, यह शादी बेहद प्राइवेट रखी जाएगी, लेकिन इसमें बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल हो सकते हैं.

शादी समारोह की शुरुआत 8 जनवरी से होगी

बताया जा रहा है कि, शादी समारोह की शुरुआत 8 जनवरी से होगी, जहां परिवार और दोस्तों के बीच मेहंदी और संगीत का आयोजन होगा. अगले दिन यानी 9 जनवरी को मुख्य शादी की रस्में होंगी. कृति सेनन पूरे समारोह में मौजूद रहेंगी और उनके करीबी दोस्तों के भी पहुंचने की उम्मीद है, जिससे शादी में ग्लैमर और स्टारडम का तड़का लगना तय है. नूपुर सेनन पिछले कुछ सालों में कई लोकप्रिय म्यूजिक वीडियोज में दिखाई दी हैं और जल्दी ही बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली हैं. हालांकि, नूपुर और स्टेबिन ने अब तक खुलकर अपने रिश्ते पर बात नहीं की है, लेकिन अक्सर दोनों को साथ देखा जाता रहा है.

कौन हैं स्टेबिन बेन?

स्टेबिन बेन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. ‘साहिबा’, ‘थोड़ा थोड़ा प्यार’, ‘रूला के गया इश्क’ जैसे कई हिट सॉन्ग उनकी आवाज में सुपरहिट हुए हैं. उनकी मीठी आवाज और रोमांटिक गानों ने उन्हें युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बनाया है. नूपुर और स्टेबिन की शादी की खबर अब फैंस में उत्साह बढ़ा रही है और दोनों की एक झलक पाने के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है.

