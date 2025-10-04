Add DNA as a Preferred Source
एंटरटेनमेंट

जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

Sandhya Shantaram Death: सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्री संध्या शांताराम का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके दुनिया को अलविदा कहने की खबर से पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 04, 2025, 05:34 PM IST

जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

Sandhya Shantaram Death

Sandhya Shantaram Death: भारतीय सिनेमा जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है. हिंदी फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय की दम पर एक अलग पहचान बनाई अब दुनिया को अलविदा कह चुकी है.  उन्होंने 87 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली है. उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क स्थित वैकुंठ धाम में किया गया. हालांकि, अभी तक एक्ट्रेस की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. लेकिन बताया जा रहा है कि वह उम्र से जुड़ी समस्याओं का लंबे समय से सामना कर रही थीं. 

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री संध्या शांताराम

महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह जानकारी दी. दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थीं. संध्या अपने आप में ही एक लीड एक्ट्रेस थीं. उन्हें मराठी क्लासिक ‘पिंजरा’ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही उन्होंने ‘दो आंखें बारह हाथ’ में अभिनय और डांस से सबका दिल जीत लिया था. वह मशहूर फिल्मकार वी. शांताराम की तीसरी पत्नी थीं. संध्या शांताराम  का असली नाम विजया देशमुख हैं. 

37 साल बड़े व्यक्ति से किया विवाह 

आज भी जब लव मैरिज का ठीक से चलन समाज में नहीं है तब उस दौर में संध्या शांताराम ने अपनी उम्र से 37 साल बड़े फिल्म डायरेक्टर वी शांताराम से शादी कर ली थी. ये जानते हुए कि उनकी पहले दो शादियां हो चुकी है इतना बड़ा फैसला लिया था. उन्होंने अभिनय के साथ ही अपने नृत्य की शैली के लिए भी खासी लोकप्रियता हासिल की.एक्ट्रेस ने अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल की और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी वे चर्चा में रहीं. 

संध्या के जीवन की सबसे बड़ी फिल्म

साल 1959 में आई वी शांताराम की फिल्म नवरंग उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म थी. इस फिल्म में एक गाना है 'अरे जा रे हट नटखट', इस गाने की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं. ये गाना जैसे उन्हीं के लिए बना था. बताया जाता है कि संध्या ने खासतौर से इस गाने के लिए क्लासिकल डांस सीखा था. तब के दौर में कोरियोग्राफर नहीं हुआ करते थे. इस गाने में जो भी एक्ट है वह खुद संध्या ने किए हैं. 

पहले की हाथी और घोड़ों से दोस्ती

डायरेक्टर वी. शांताराम इस गाने को बहुत खास बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने हाथी और घोड़ों का इंतजाम करवाया था. सेट पर मौजूद असली के जानवरों के बीच संध्या निडर होकर, पूरे एक्सप्रेशन के साथ नाची थीं. संध्या ये अच्छे से जानती थी कि ये आसान नहीं है क्योंकि जानवर आवाज और लाइट देखकर कभी भी भड़क सकते हैं, इसलिए उन्होंने शूट से पहले जानवरों से दोस्ती की. संध्या जानवरों सेट पर जाकर पहले खुद अपने हाथों से केला व नारियल खिलाया करती थी. उन्हें पानी पिलाती थी. जिससे वह संध्या को पहचानने लगे थे. इसी वजह से संध्या जनवरों के साथ नाचती रहती थी और वह उन्हें कोई हानी नहीं पहुंचाते थे.  
 

