कौन हैं पलाश मुच्छल जिनसे क्रिकेटर स्मृति मंधाना रचाने वाली हैं शादी? जानें सिंगर पलक मुच्छल से क्या है रिश्ता

पलाश मुच्छल जल्द ही भारतीय महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना से शादी रचाने वाले हैं. जानें कौन हैं पलाश और उनका सिंगर पलक मुच्छल से क्या है रिश्ता...

बॉलीवुड संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल जल्द ही भारतीय महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना से शादी रचाने वाले हैं. इंदौर के रहने वाले पलाश ने वहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बन जाएंगी. दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. दोनों लगातार सार्वजनिक रूप से एकसाथ नजर आ रहे थे और सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर कर रहे थे. भले ही पलाश ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया लेकिन दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपनी शादी की तारीख की पुष्टि नहीं की है.

पलाश मुच्छल कौन हैं?

पलाश मुच्छल सिंगर पलक मुच्छल के भाई हैं और फ़िल्म संगीत और फ़िल्म निर्माण के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ढिश्कियाऊं, भूमि और तेरे बिन लादेन: डेड ऑर अलाइव जैसी फ़िल्मों के लिए संगीत तैयार किया है. वह और उनकी बहन पलक दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए स्टेज शो करके फंड इकट्ठा करते हैं. अगर पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंदौर से ही बी.कॉम तक की पढ़ाई की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह साल 2019 से क्रिकेटर स्मृति मंधाना को डेट कर रहे हैं.

कौन हैं स्मृति मंधाना?

स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ बल्लेबाज हैं जो अपने शानदार स्ट्रोक-प्ले और रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती हैं. दो साल की उम्र में उनका परिवार महाराष्ट्र के माधवनगर में आ गया, जहां उनकी स्कूलिंग हुई. इसके बाद उन्होंने सांगली में चिंतामन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई की. अपने पिता और भाई को क्रिकेट खेलते देखकर उनको भी इस खेल को अपनाने की प्रेरणा मिली और 9 साल की उम्र में उन्हें महाराष्ट्र की अंडर-15 टीम के लिए चुना गया.

