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पहले गुरु रंधावा और अब टाइगर श्रॉफ, कौन है लॉरेंस बिश्नोई का करीबी अनिल पंडित? पूरे बॉलीवुड को दी धमकी

Who is Anil Pandit: एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अनिल पंडित का नाम सामने आया है और उसने ही इस घटना की जिम्मेदारी का दावा किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 18, 2026, 11:48 PM IST

पहले गुरु रंधावा और अब टाइगर श्रॉफ, कौन है लॉरेंस बिश्नोई का करीबी अनिल पंडित? पूरे बॉलीवुड को दी धमकी

लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनिल पंडित (Photo: Social Media)

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरे बॉलीवुड को निशाना बना लिया है. सलमान खान से लेकर टाइगर श्रॉफ तक बिश्नोई गैंग ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को परेशान कर रखा है. रविवार 18 अक्टूबर, 2026 को एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई है, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है. मुंबई के जुहू में एक्टर पर फायरिंग हुई है, लेकिन राहत की बात ये है कि उन्हें गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित हैं. हालांकि, उनके ड्राइवर के हाथ पर गोली लगी है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है. 

इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है. उसने अपना नाम अनिल पंडित बताया है. अनिल पंडित ने पहले भी कई हमलों की जिम्मेदारी ली है. पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर फुटबॉल खेलकर घर लौट रहे थे, तभी बिश्नोई गैंग ने उनपर गोलीबारी कर दी, जिसमें अभिनेता बाल-बाल बच गए. 

कौन है अनिल पंडित?

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर ऑडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अनिल पंडित का नाम सामने आया है. उस ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि मैं अनिल पंडित हूं, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई. आज टाइगर श्रॉफ के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदारी मैं और हरमन संधू लेते हैं. टाइगर श्रॉफ को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमारी बात नहीं समझा. पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे मार दिया जाएगा. ये पहली और आखिरी चेतावनी है. 

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी गोलीबारी की कई घटनाओं में अनिल पंडित का नाम आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अनिल पंडित को बिश्नोई गैंग का एक फरार गैंगस्टर बताया गया है, जो अमेरिका से काम करता है. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की जिम्मेदारी का दावा भी अनिल पंडित के नाम से आया है. हालांकि, अनिल पंडित का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो से आया है. पुलिस इसकी जांच कर रही है. वायरल ऑडियो के मुताबिक, अनिल पंडित ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया है. 

पूरे बॉलीवुड को दी धमकी

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग होने के बाद बिश्नोई गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी का दावा किया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है. बिश्नोई गैंग ने पूरे बॉलीवुड को धमकी दे दी है. दरअसल, वायरल ऑडियो में अनिल पंडित ने कहा है कि अगर कोई भी सलमान खान के साथ काम करेगा तो उसे मार दिया जाएगा. ये पहली और आखिरी चेतावनी है. 

गुरु रंधावा के जिम पर हमले में भी आया था अनिल पंडित का नाम

टाइगर श्रॉफ से पहले इसी साल 2026 में अनिल पंडित का नाम मशहूर सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर हमले में भी आ चुका है. जून 2026 में दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 24HS फिटनेस नाम के जिम पर भी फायरिंग हुई थी. गुरु रंधावा इस जिम के ब्रांड एंबेसडर थे. इस घटने के बाद पुलिस को सात खाली कारतूस भी मिले थे. हालांकि, इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई थी. गुरु रंधावा के जिम पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने दो शूटरों अरमान और तुषार को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया था कि ये फायरिंग अनिल पंडित के कहने पर की गई थी. 

बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी आया था बिश्नोई गैंग का नाम

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था. 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जांच के दौरान बिश्नोई गैंग का नाम आया था. गैंग ने भी खुद इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था. 

सलमान खान से क्या है बिश्नोई गैंग की दुश्मनी?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को कई बार धमकी दी है और उनके घर पर फायरिंग भी करवाई है. क्योंकि साल 1998 में सलमान खान पर काला हिरण शिकार का आरोप लगा था. बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है. इसी मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देता रहा है. साल 2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई की कथित हिट लिस्ट में सलमान खान सबसे ऊपर थे. इतना ही नहीं, साल 2024 में सलमान खान के घर पर भी फायरिंग की गई थी, जिसकी बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया था.

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