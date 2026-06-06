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Neha Kakkar के ससुराल में कौन-कौन रहता है? रोहनप्रीत की फैमिली के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप

नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की बॉन्डिंग फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय है. उनके ससुराल के सदस्यों और उनके सरल पारिवारिक जीवन के बारे में विस्तार से यहां जानें दिलचस्प बातें.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 06, 2026, 04:39 PM IST

Neha Kakkar के ससुराल में कौन-कौन रहता है? रोहनप्रीत की फैमिली के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप

Image Credit: AI, Social Media

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बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ और पंजाबी गायक रोहनप्रीत सिंह की जोड़ी अक्सर सुर्खियों में रहती है. फैंस हमेशा उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद नेहा कक्कड़ के ससुराल में कौन-कौन रहता है? आइए, रोहनप्रीत सिंह के परिवार के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें.

नेहा कक्कड़ के ससुराल में कौन-कौन रहता है?

रोहनप्रीत सिंह पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं. एक साधारण और खुशहाल पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाले रोहनप्रीत के घर में उनके माता-पिता और भाई-बहन हैं. उनके पिता का नाम गुरिंदर पाल सिंह और माता का नाम दलजीत कौर है. इसके अलावा, रोहनप्रीत की दो बहनें भी हैं- अमनप्रीत कौर और रश्मिंदर कौर. नेहा कक्कड़ का अपने ससुराल वालों के साथ बेहद आत्मीय और प्यारा रिश्ता है, जिसकी झलक अक्सर वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में साझा करती रहती हैं.

ससुराल वालों के साथ नेहा की बॉन्डिंग कैसी है?

नेहा कक्कड़ को अक्सर रोहनप्रीत के परिवार के साथ त्योहार मनाते और क्वालिटी टाइम बिताते देखा जाता है. रोहनप्रीत की मां दलजीत कौर और नेहा के बीच एक खास लगाव है. नेहा और रोहनप्रीत अक्सर अपने परिवार के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं, जिससे उनके करीबी पारिवारिक रिश्तों की झलक मिलती है. रोहनप्रीत के घर का माहौल बेहद सकारात्मक दिखता है.

फैंस के लिए क्यों खास है यह परिवार?

रोहनप्रीत का परिवार लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन नेहा के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल हो जाते हैं. फैंस को उनका यह सरल और सादगी भरा अंदाज बहुत पसंद आता है. यह परिवार यह साबित करता है कि ग्लैमर की दुनिया में होने के बावजूद, अपनी जड़ों और अपनों के साथ जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है.

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