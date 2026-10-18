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'दृश्यम 3' के सेट पर आखिरी दिन क्या हुआ था? इशिता दत्ता ने किया खुलासा

'दृश्यम 3' के सेट पर आखिरी दिन क्या हुआ था? इशिता दत्ता ने किया खुलासा

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'दृश्यम 3' के सेट पर आखिरी दिन क्या हुआ था? इशिता दत्ता ने किया खुलासा

Ishita Dutta: 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने एक इंटरव्यू में फिल्म के सेट के आखिरी दिन क्या हुआ था इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है. अपने शूटिंग के अनुभवों को भी साझा किया है.

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Ritika

Updated : Oct 18, 2026, 02:23 PM IST

'दृश्यम 3' के सेट पर आखिरी दिन क्या हुआ था? इशिता दत्ता ने किया खुलासा

इशिता दत्ता ने फिल्म के सेट के आखिरी दिन का किया खुलासा. (Image Credit: Bollywood Life) 

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  • इशिता दत्ता ने फिल्म के सेट के आखिरी दिन को लेकर किया खुलासा.
  • एक्ट्रेस ने शूटिंग के दौरान के खास पलों को किया याद
  • 'दृश्यम 3' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट अभी भी है.
  • इशिता दत्ता ने अपनी प्रेग्नेंसी पर की खुलकर बात.

Ishita Dutta: क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम 3' इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और इशिता दत्ता जैसे कलाकारों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. इस समय ये दर्शकों के बीच छाई हुई है.विजय सलगांवकर की बेटी अंजू सलगांवकर का रोल भी लोगों को खूब पसंद आता है. 

फिल्म की एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने एक इंटरव्यू में शूटिंग के दौरान हुए अनुभव को साझा किया है और साथ ही साथ सेट के आखिरी दिनों के बारे में भी खुलासा किया है. उनके किरदार ने कहानी में काफी अहम भूमिका निभाई है. फैंस को उनकी एक्टिंग भी काफी पसंद आती है.

'दृश्यम 3' को लेकर इशिता दत्ता ने क्या कहा?

'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान इशिता ने बताया जब ये फिल्म रिलीज हुई और लोगों को पसंद आई, तो मुझे काफी अच्छा लगा. उन्होंने आगे कहा लोगों का इतना प्यार देखा कि मेरा मन काफी खुश हो गया. आगे कहा कि स्पेशली थैंक यू फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक का जिन्होने फिल्म पर काफी मेहनत की है. 

फिल्म को लिखा ही इतने खूबसूरत तरीके से था कि लोगों को तो पसंद आना ही था. फिल्म लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आएगी बिल्कुल भी ये सोचा नहीं था. ये कहानी काफी अलग है इसलिए ये एक तरह से चैलेंज ही था. 

'दृश्यम 3' को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट

जब 'दृश्यम 3' आई तो फैंस के बीच इसकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ रही है और अभी तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. विजय सलगांवकर और उसका परिवार किस तरह एक मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए कहानी को हमेशा कैसे मोड़ता है ये हिस्सा लोगों को देखना काफी पसंद आता है. 

फिल्म में लगातार ऐसे मोड़ आते हैं, जो दर्शकों को आखिरी पल तक सीट पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर ही देता है. आपको बता दें ये फिल्म इस समय भी लोगों के बीच में धमाल मचा रही है. 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 ने कई सारी फिल्मों को टक्कर दी है. 

सेट के आखिरी दिन क्या हुआ था?

इंटरव्यू के दौरान जब इशिता दत्ता से पूछा गया कि सेट के आखिरी दिन क्या हुआ था आपको क्या फील हुआ तो उन्होंने कहा- फिल्म की शूटिंग खत्म होना हमारे लिए काफी भावुक पल था. आगे कहा कि मैं इस समय काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योकि अंजू सलगांवकर का ये लास्ट है. हम सभी ने सेट पर आखिरी फोटोज ली, एक दूसरे के साथ हग किया.
 

 

इशिता ने आगे कहा कि इस फिल्म ने मुझे काफी कुछ दिया है और सिखाया भी है. मेरी लाइफ में इस फिल्म का बड़ा रोल भी है. इस किरदार से मेरा और लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा. 

अंजू सलगांवकर के किरदार में ऐसा लगा कि जो हमने किया है वो तो गलत ही है लेकिन जिस तरह से इसका किरदार बनाया है वो काफी खूबसूरत है और मैं इसका धन्यवाद करना चाहती हूं. उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कई ऐसे पल आए जिन्हें वह हमेशा याद रखेंगी. 

प्रेग्नेंसी पर इशिता ने की बात

इंटरव्यू के दौरान इशिता दत्ता ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़े किस्से को भी साझा किया है. उन्होंने कहा- श्रिया ने मुझे कहा था कि 10-11 साल में मेरा एक बच्चा है और तेरे 2 बच्चें हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि अब तीसरी आएगी, तो इसका तो एक बच्चा हो भी जाएगा और जब हुआ तो उन्होंने कहा देखा मैंने बोला था और ऐसी हो गया. 

इशिता दत्ता ने आगे कहा  कि 'दृश्यम 1 से 2 के बीच में मेरे दो बच्चें भी हो गए थे. उन्होंने आगे कहा इस बीच 'दे दे प्यार दे' भी आई थी और मैं उस समय प्रेग्नेंट ही थी और सेट पर सभी लोग मेरा खूब ध्यान रखते थे. सेट पर मुझे काफी कुछ खाने का मन करता था और वो सभी मेरे लिए ले आते थे. 

इशिता ने कहा मैं सेट पर खूब सारा हेल्दी खाना खाती थी एक खाना खत्म होता था तो दूसरा तैयार रहता था. रकुल मेरे लिए खाना लाती थी. अजय सर का भी घर से आता था, तो वो भी मुझे ही मिलता था तो वहां पर सभी लोग मेरा खूब ध्यान रखते थे. 

'दृश्यम 3' में इशिता दत्ता का किरदार

'दृश्यम 3'  2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. आज भी लोगों के दिलों में ये बसी हुई है. फिल्म में  इशिता दत्ता ने अंजू सलगांवकर का किरदार निभाया था, जिसको फैंस ने काफी प्यार दिया. पहले भाग में अंजू से सैम का मर्डर हो जाता है और कहानी यही से आगे बढ़ती है और एक अलग मोड़ ले लेती है. 

इशिता दत्ता ने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज किया है. 'दृश्यम 3' में भी इशिता को लोगों का खूब प्यार मिला है. अजय देवगन (विजय सलगांवकर) अपनी बेटी अंजू और पूरे परिवार को बचाने के लिए नए-नए आइडिया को खोजता है. 
 

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