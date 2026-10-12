'दृश्यम 3' के आखिरी सीन में क्या हुआ था? श्रिया सरन ने खोला राज

Shriya Saran Reveals Secret Drishyam 3: एक्ट्रेस श्रिया सरन ने अपने फिल्मी सफर और 'दृश्यम 3' के कई सारे अनसुने किस्से को बताया है. फिल्म के लास्ट सीन के कट के दौरान के पल के बारे में बात की.

श्रिया ने 'दृश्यम 3' से जुड़े अपने अनुभव को किया शेयर (Image Credit: instagram)

श्रिया ने 'दृश्यम 3' से जुड़े अपने अनुभव भी शेयर किए.

सीन के कट होने वाला पल उनके लिए खास अनुभव रहा

अलग-अलग फिल्मों से उन्हें लगातार सीखने का मौका मिला

एक्ट्रेस ने फिल्म के लास्ट सीन की शूटिंग पर बात की

Shriya Saran Reveals Secret Drishyam 3: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस श्रिया सरन अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में राज करती हैं. आपको बता दें श्रिया अलग-अलग भाषाओं और अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम कर चुकी हैं. हाल ही में आई 'दृश्यम 3' में उनकी एक्टिंग के लोग कायल हैं.

श्रिया सरन ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं, जो उनको आजतक भी याद आते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में श्रिया ने 'शिवाजी: द बॉस' और 'दृश्यम' जैसी फिल्मों में अपने काम का अनुभव शेयर किया है. फिल्म के आखिरी सीन यानी लास्ट सीन के कट का अनुभव भी उन्होने बताया है.

श्रिया कहती हैं कि वो कोई भी किरदार करती है, तो उसमें पूरी तरह से घुल जाती हैं. सेट पर उन्हे बड़ों से काफी कुछ सीखने को भी मिलता है. उनको पसंद है कि लोग उनको उनके किरदारों से पसंद करते हैं.

'शिवाजी' और 'दृश्यम' से काफी कुछ सीखने को मिला

'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान श्रिया सरन ने अपने फिल्मी करियर और अलग-अलग किरदारों के बारे में खुलकर बात की है. श्रिया का मानना है कि किसी भी तरह के अभिनय को करने से पहले अलग तरह की तैयारी और समझ की काफी जरूरत होती है.

इंटरव्यू में श्रिया से जब पूछा गया कि 'शिवाजी: द बॉस' और 'दृश्यम' उनकी लाइफ की बेस्ट मूवी रही है, तो उन्होने जवाब दिया ये दोनो ही मेरी जिंदगी के लिए बेस्ट हैं और मुझे दोनों से ही कुछ न कुछ सीखने के लिए हमेशा मिला. रजनीकांत सर और अजय ने मुझे काफी कुछ सिखाया है.

श्रिया आगे बताती है कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे काम करने के लिए इतने अच्छे लोग मिले. मुझे सभी से कुछ न कुछ सीखने के लिए ही मिला है.





'दृश्यम' से मिला एक अलग अनुभव

इस समय श्रिया 'दृश्यम' में अपनी कहानी और सस्पेंस के दम पर दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बटोरी रही हैं. फिल्म में श्रिया सरन ने नंदिनी सालगांवकर का किरदार निभाया है. फिल्म में अजय देवगन, तब्बू और इशिता दत्ता जैसे कलाकार भी नजर आए.

'दृश्यम' से लेकर 'दृश्यम 3' तक में कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है और विजय अपने परिवार को मुश्किलों से बाहर निकालने के बारे में सोचता है. इंटरव्यू में उन्होंने इस फिल्म से मिली सीख को याद किया और बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट भी कलाकार को कुछ न कुछ सीखाते ही हैं.

कुछ फिल्में यादगार बन जाती हैं

श्रिया ने बताया कि कभी-कभी किसी फिल्म से चलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है, कि वो ब्लॉकबस्टर बन जाती है. जब भी किसी किरदार को निभाते हैं, तो उस दौरान शरीर में एक अलग ही शक्ति आ जाती है. जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है, तो एकदम से सब सही हो जाता है. ऐसा लगता है कि इसमें ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है.

कुछ फिल्मे बन जाती है और वो हमेशा फिर याद रहती हैं कि अरे वाह क्या फिल्म बनी थी, तो ऐसा कुछ कनेक्शन फिल्मों से हो जाता है.

कैमरा कट होते ही लगता था डर

श्रिया ने आगे बताया कि जब भी कैमरा बंद होता था तो मुझे अंदर से डर हमेशा लगा रहता है, कि अरे अब तो ये सीन खत्म हो गया अब हम घर चले जाएंगे. कभी-कभी आपको खुद नहीं पता होता है कि आप सीन में किस तरह से किरदार को निभा रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एक अलग अनुभव होता है.

श्रिया कहती हैं, कि कुछ फिल्में आपको काफी कुछ सीखा देती हैं और किरदार भी बदलता जाता है. हर फिल्म ने मुझे बदला है और एक अलग ही तरह का अनुभव दिया है.

श्रिया ने बताया आखिरी सीन में क्या हुआ था?

श्रिया सरन ने इंटरव्यू में 'दृश्यम 3' के लास्ट सीन के कट के बारे में कहा है. एक्ट्रेस ने इस पल को लेकर अपनी बात रखी और बताया कि उस सीन का अनुभव उनके लिए उस समय कैसे रहा था? उन्होंने बताया कि लास्ट सीन का वो फोटोशूट उनके लिए काफी भावुक कर देने वाला था.

सीन का जब लास्ट था तो सबसे प्यार से गले मिले, बाय कहा और फिर मैं अपनी वैन में आ गई और मुझे उस पल लगा कि ओह अब खत्म हो गया है. मेरा दिल उस समय काफी भारी था. अंतिम सीन की शूटिंग सिर्फ एक सामान्य शूटिंग शेड्यूल का हिस्सा नहीं होती बल्कि वो आखिरी यात्रा का भावुक कर देने वाला एक सीन होता है.

श्रिया ने की 'आवारापन 2' फिल्म की तारीफ

श्रिया ने 'आवारापन' को लेकर भी बात की है उनका कहना है कि 'आवारापन' को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया, लेकिन 'आवारापन 2' आते ही लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई. वो आगे बताती हैं कि सफलता पहले मिलती तो ज्यादा अच्छा लगता लेकिन अब मिली है, तो भी काफी अच्छा लग रहा है. मोहित सूरी की वो 'आवारापन' फिल्म हमेशा याद रहेगी.





उन्होने बताया कि 'आवारापन 2' जब आई थी, तो मुझे लगा शायद ये लोगों को उतनी पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसके गाने और लोगों का इमोशनल जुड़ाव इतना था कि वो फिल्म हिट साबित हुई. श्रिया ने इमरान हाशमी की तारीफ भी की है उन्होने कहा कि अपने किरदार को काफी खूबसूरत तरीके से निभाया है.

सोशल मीडिया पर करती हूं मिस्टेक

इंटरव्यू में श्रिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर वो काफी सारी मिस्टेक कर देती हैं. एक फोटो को 2 बार भी शेयर कर देती हैं. शब्दो की गलतियां भी मुझसे काफी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी इतना ज्यादा इसके बारे में सोचती नहीं हूं कि क्या हो जाएगा.

AI को लेकर श्रिया सरन ने क्या कहा?

श्रिया ने बताया है कि AI से लोग अपने कपड़े के कलर तक को चेंज कर देते हैं. अभी मैंने फुल स्लीव्स पहना है और मैं अचानक से वीडियो देखती हूं तो स्लीव्स गायब होते हैं. फिर मुझे कपड़े चेक करने पड़ते हैं, कि क्या ये ऐसी थी? मैं खुद देखकर हैरान हो जाती हूं कि ये कैसे हो सकता है?







AI आपकी काफी मदद करता है और पूरी दुनिया भर की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक भी होता है. कुछ लोग इसका काफी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं.

अजय देवगन के बारे में श्रिया ने क्या कहा?

श्रिया ने अजय देवगन की आंखों की तारीफ की है. अजय अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाते हैं और वो उस समय काफी सीरियस भी रहते हैं. फिल्म में उनका हर एक्शन एकदम कमाल का होता है. आंखों से ही वो कई एक्शन कर जाते हैं, जो फैंस को भी काफी पसंद आता है.

