'70 हजार शूटर हैं, सलमान खान के एक भी करीबी को नहीं छोड़ेंगे', गैंगस्टर अनिल पंडित की नई धमकी

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के बाद गैंगस्टर अनिल पंडित का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें उसने सलमान खान और उनके करीबियों को धमकी दी है...

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद गैंगस्टर अनिल पंडित ने सलमान खान को धमकी दी है. (Image: Salman Khan Instagram)

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में रविवार, 18 अक्टूबर 2026 को हुई फायरिंग के बाद अब एक नया ऑडियो सामने आया है. इसमें खुद को अनिल पंडित बताने वाला शख्स बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी दे रहा है. वह सलमान खान से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समुदाय से माफी मांगने के लिए कह रहा है.

ऑडियो में सलमान खान को अपनी सुरक्षा पर ज्यादा भरोसा नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है. साथ ही माफी नहीं मांगने पर उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से शेयर किए गए इस ऑडियो में अनिल पंडित की आवाज होने का दावा किया गया है. इसमें वह सलमान खान से कहता है कि अगर उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समुदाय से माफी नहीं मांगी तो उनका और उनके परिवार का जीना मुश्किल कर दिया जाएगा. पुलिस अब इस ऑडियो और सोशल मीडिया पर किए गए दावों की पुष्टि करने में जुटी हुई है.

ऑडियो में क्या बोला अनिल पंडित?

ऑडियो में शख्स प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहता है कि जब बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को मारा था, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई. वह लॉरेंस बिश्नोई को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहता है कि जब उनके भाई ने बॉलीवुड के लोगों के खिलाफ कदम उठाया तो प्रशासन उनके पीछे पड़ गया. वह कहता है- 'हम भगत सिंह जैसी सोच रखते हैं. हमारी लड़ाई देश के गद्दारों से है. हमारी लड़ाई चलती रहेगी.'

वह आगे आरोप लगाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग पाकिस्तान-दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम के पैसों से फिल्में बनाते हैं और उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल देश के खिलाफ किया जाता है.

सलमान खान को सीधे धमकी देते हुए वह कहता है, 'जब तक एक्टर लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समुदाय से माफी नहीं मांगते, तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा.' इतना ही नहीं, वह सलमान के करीबियों और उनके साथ काम करने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है. ऑडियो में वह दावा करता है कि उसके 200 साथी मुंबई में मौजूद हैं और उसके पास 70 हजार शूटर हैं.

ऑडियो के आखिर में वह सलमान खान को उनकी सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए चेतावनी देता है. वह कहता है कि सलमान को यह नहीं सोचना चाहिए कि सुरक्षा घेरे में होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता. वह आगे कहता है, 'अगर तुम मेरे बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगते तो हम तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं छोड़ेंगे. यह बात अपने दिमाग में रखना कि हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे. जो लोग भी साथ काम करेंगे वो भी मारे जाएंगे.'

कौन है अनिल पंडित?

32 साल का अनिल पंडित लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फरार गैंगस्टर है. उस पर अमेरिका से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का संदेह है. पुलिस ने इससे पहले हरियाणा, दिल्ली और पुणे में गोलीबारी और जबरन वसूली के मामलों में उसके कनेक्शन का पता लगाया था. वह मूल रूप से हरियाणा के पानीपत जिले के राय कलां गांव का रहने वाला है. वह साल 2023 में भारत छोड़कर पहले कनाडा और बाद में अमेरिका चला गया था. अमेरिका में उसकी पहचान गैंगस्टर रणदीप मलिक और हैरी बॉक्सर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हुई. जून 2026 में दिल्ली के पश्चिम विहार में पंजाबी गायक गुरु रंधावा के जिम पर हुई गोलीबारी में भी उसका नाम सामने आया था.

टाइगर श्रॉफ की कार पर कब और कहां हुई फायरिंग?

यह पूरा मामला रविवार, 18 अक्टूबर 2026 की शाम मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के बाद सामने आया है. टाइगर श्रॉफ जुहू के पुष्पा नरसी पार्क से निकल रहे थे. वह वहां एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी बीएमडब्ल्यू कार से निकल रहे थे, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनकी कार पर गोलियां चला दीं.

दो हमलावरों ने कार पर फायरिंग की, जबकि तीसरा बाइक लेकर उनके भागने के लिए तैयार था. हमलावरों ने कुल सात राउंड गोलियां चलाईं. इसके बाद वे मौके से फरार हो गए. वारदात के समय टाइगर कार में ही मौजूद थे. गनीमत रही कि टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी. लेकिन कार का शीशा टूटने से उन्हें मामूली चोटें आईं. उनके ड्राइवर फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी. वहीं, मौके पर मौजूद एक और व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हो गया.

टाइगर श्रॉफ पर हमले की किसने ली जिम्मेदारी?

फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें अनिल पंडित और हरमन संधू नाम के दो लोगों ने हमले की जिम्मेदारी ली थी. पोस्ट में कहा गया कि टाइगर श्रॉफ को पहले सलमान खान के साथ काम नहीं करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया.

पोस्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन लोगों को भी धमकी दी गई, जो सलमान खान के साथ काम करते हैं या उनकी बात नहीं मानते. मैसेज में कहा गया कि ऐसे लोगों को आगे निशाना बनाया जा सकता है. इसमें अपराधियों के दूसरे गिरोहों को भी चेतावनी दी गई, जो उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं.

मुंबई पुलिस ने जांच के लिए बनाई 15 टीमें

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए 15 टीमें गठित की हैं. पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे हमलावरों के आने-जाने के रास्ते और उनकी पहचान का पता लगाया जा सके. पुलिस घटना वाली जगह से मिले फोरेंसिक सबूतों की भी जांच कर रही है.

एक्टर पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को कोटा पुलिस ने धर-दबोचा है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, दो आरोपी हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं और एक बिहार के बेगूसराय जिले के पिपराई गांव का रहने वाला है. इनमें से एक आरोपी माइनर है. राजस्थान AGTF और कोटा सिटी पुलिस की टीम ने मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर तीनों शूटरों को उस वक्त पकड़ा, जब वे पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे. फिलहाल, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग और सलमान खान को दी गई धमकी ने बॉलीवुड से जुड़े लोगों की सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है.



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