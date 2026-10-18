भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड में क्या फर्क है? विद्युत जामवाल बोले- हम उनसे ये सीख सकते हैं

Vidyut Jammwal: एक्टर विद्युत जामवाल ने एक इंटरव्यू में अपनी हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' को लेकर बातें की और साथ ही साथ भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड के बीच बड़े अंतर को भी बताया है.

विद्युत जामवाल ने भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड के बीच फर्क पर बात की. (Image Credit: Bollywood Life)

विद्युत जामवाल की हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' चर्चा में.

भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड के बीच फर्क पर बात की.

एक-दूसरे से सीखने की जरूरत पर.

एक्शन और मार्शल आर्ट्स से विद्युत को मिली खास पहचान

Vidyut Jammwal: बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. फैंस को उनकी फिल्मों का काफी इंतजार रहता है. बॉलीवुड में कई सारी धमाकेदार फिल्मों को करके लोगों के दिलों में राज करते हैं. एक्टर ने लंबे समय से एक्शन फिल्मों के लिए अपनी अलग पहचान लोगों के बीच बना ली है.

एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपनी हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' को लेकर काफी बातों के बारे में खुलकर बात की है और साथ ही साथ भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड के बीच के अंतर पर भी बड़ा खुलासा किया है. फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने के तरीके से लेकर एक-दूसरे से क्या सीखा जा सकता है ये भी बताया है.

हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' चर्चा में

विद्युत जामवाल की हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' 16 अक्टूबर 2026 को आई थी. फिल्म का निर्देशक किताओ सकुराई ने किया और निर्माता मैरी पेरेंट और जेसन मोमोआ ने. फिल्म में एंड्रयू कोजी , नोआ सेंटीनियो , कैलिना लियां , विद्युत जामवाल , जेसन मोमोआ , डेविड डास्टमालचियन , रोमन रेंस, 50 सेंट ने खास भूमिका निभाई है.

विद्युत जामवाल ने 'स्ट्रीट फाइटर' से हॉलीवुड में कदम रखा है. उनकी इस फिल्म ने हर भारतीय का ध्यान खींच लिया है अब देखना ये है कि लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आने वाली है. ये वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित फिल्म है.

इस फिल्म में एक्टर का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिलेगा. 'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान उन्होने कहा कि उनको ऐसा कोई चाहिए था जो एक्शन में माहिर हो तो ये फिल्म मुझे खुद ढूंढती हुई आई है. आगे उन्होंने कहा मेरे बारे में सब उन्होंने पहले ही खोज लिया था. मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा.

एक्टर ने बताया उनको ये फिल्म कैसे मिली?

एक्टर का कहना है कि मैंने फिल्म के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया. उनका फोन आया और मैंने बस फोन पर ही बात की थी. छोटा सा ऑडिशन दिया था और बस फिर खत्म. उन्होंने आगे बताया कि मुझे पहली बार हॉलीवुड से ये ऑफर आया है, इससे पहले कभी नहीं.

भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड में क्या फर्क है?

विद्युत जामवाल ने इंटरव्यू के दौरान भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड में क्या-क्या बड़े फर्क हैं इसके बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि दोनों पर बहुत अंतर है और अपनी-अपनी खूबियां हैं. उन्होंने कहा कि हम लोगों को लगता है कि हॉलीवुड में बहुत पैसा है इतना यहां होता तो हम कमाल कर देते लेकिन पैसे से ही अगर होता तो अभी तक हमने कमाल कर लिया होता.



एक्टर ने कहा वहां पर लोग डिसिप्लिन को आगे रखते हैं. इसलिए यहां और वहां में काफी फर्क देखने के लिए मिल जाएगा. उन्होंने कहा हमारा देश खराब नहीं है लेकिन हम लोग ऐसे ही हैं. हॉलीवुड में अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, तो आपके ऊपर केस भी हो जाता है.

एक्टर ने आगे कहा है कि हॉलीवुड में सेट पर लेट आना तो बिल्कुल भी नहीं होता है वहां पर सभी लोग डिसिप्लिन को काफी अपनाते हैं. आगे कहा कि हम यहां पर वो आदत ला ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर लीगल सिस्टम इतना मजबूत है ही नहीं.

भारतीय और बाहर दोनों की आदतों को एक-दूसरे से क्या-क्या अपनाना चाहिए?

एक्टर ने कहा बाहर की अगर बात करू तो वहां का लीगल सिस्टम काफी मजबूत है और वहां के लोग हम से ये सीख सकते हैं कि 1 काम करने के लिए 50 लोग लिए जा सकते हैं वहां पर हर आदमी अपना काम खुद करता है. लेकिन यहां पर एक लाइट उठाने के लिए 40 लोग चाहिए होते हैं. अपना काम स्वय करों ये हमको वहां के लोगों से सीखना चाहिए.

बाहर के लोग हमसे ये सीख सकते हैं. एक घर में लोग कैसे जुड़कर रह सकते हैं. हमसे सीखना चाहिए कि मां-बाप को भी समय देना काफी जरूरी है.

गायत्री मंत्र वाली बात पर एक्टर ने क्या कहा?

एक्टर ने कहा हमारे वहां एक परांपरा है कि जब भी हम सेट पर जाते हैं, तो पूजा करके जाते हैं, मैंने वहां भी सेट पर कहा कि हमारी फिल्म आ रही है, तो मैं अपनी तरफ से उनके लिए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहता हूं. अब मुझे नहीं पता उनको समझ आ रहा था या नहीं लेकिन वो सभी शांत थे. ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी है.

एक्टर का डिसिप्लिन में रहना कितना जरूरी है?

एक्टर से जब पूछा गया कि एक्टर का डिसिप्लिन में रहना कितना जरूरी है? तो उन्होंने कहा एक्टर ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन हर इंसान के जीवन में काफी खास होता है. हर किसी के अंदर डिसिप्लिन होता है लेकिन उसको बस पहचानने की देर होती है.

एक्शन से मिली अलग पहचान

विद्युत जामवाल ने बॉलीवुड में अपने दम पर अच्छी पहचान बना ली है. एक्शन स्टार के तौर पर अपनी मजबूत पहचान से लोगों के दिलों में छाए रहते हैं. आपको बता दें अपने शरीर और फिटनेस को लेकर भी काफी मेहनत करते हैं. फैंस उनकी एक्शन फिल्म को काफी पसंद भी करते हैं.

विद्युत के फैंस उन्हें खास तौर पर उनकी फिटनेस, मार्शल आर्ट्स और एक्शन स्टाइल को पसंद करते हैं. उनकी हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' की चर्चा अब हर जगह है. आपको बता दें 'स्ट्रीट फाइटर' फिल्म को आप अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में आसानी से देख सकते हैं.