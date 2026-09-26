'नजर मिलेंगी, लेकिन हटेंगी नहीं...'लव एंड वॉर' से विक्की कौशल का धांसू लुक हुआ आउट, पोस्टर देख फैंस हुए एक्साइटेड

Love And War Vicky Kaushal Look: फिल्म 'लव एंड वॉर' से रणबीर-आलिया के बाद अब विक्की कौशल का धांसू लुक आउट हुआ है, जिसमें उनका एक अलग अंदाज देखने के लिए मिल रहा है.

Love And War Vicky Kaushal Look: फिल्म 'लव एंड वॉर' से एक के बाद एक पोस्टर सामने आ रहे हैं. मेकर्स ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का लुक दिखाने के बाद अब विक्की कौशल का धांसू लुक आउट कर दिया है, जिसमें उनका अंदाज एकदम हटके नजर आ रहा है. फिल्म में विक्की कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की तिकड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी. ये तीनों ही संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय आजकल बनी हुई है, इससे पहले लोगों ने 'लव एंड वॉर' से रणबीर-आलिया के लुक को भी खूब प्यार दिया था. फिल्म से विक्की कौशल का नया लुक सामने आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को तो और बढ़ा दिया है. अब लोगों को इसकी आने वाली अपटेड का इंतजार है. पोस्टर में एक्टर का लुक काफी इंटेंस और दमदार भी नजर आ रहा है, लोगों ने जमकर तारीफें भी की हैं.

विक्की कौशल का दमदार अंदाज

विक्की कौशल का फिल्म 'लव एंड वॉर' से पोस्टर आते ही फैंस ने तो तारीफों के जैसे पुल ही बांध दिए हैं. उनके एक्सप्रेशन और पूरी बॉडी लैंग्वेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, कि ये फिल्म अब कितनी ज्यादा दमदार हो सकती है. फैंस के बीच फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई. आपको इस पोस्टर के बारे में बताएं, तो इसमें विक्की कौशल काफी गुस्से भरे अंदाज में नजर आ रहा हैं, सिगरेट और लाइटर के साथ उनका रेट्रो लुक साफ-साफ नजर आ रहा है. इस पोस्टर के साथ ही कैप्शन में लिखा, 'नजरें मिलेंगी लेकिन हटेंगी नहीं'. विक्की कौशल का पोस्टर सामने आना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है, फैंस खूब जमकर तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं.



फिल्म में दिखेगी तीन बड़े सितारों की तिकड़ी

आपको बता दें संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में तीन बड़े सितारें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की तिकड़ी भी आपको देखने के लिए मिलेगी. विक्की का नया लुक इसी बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच लोगों के बीच अब छा गया है. ये फिल्म 21 जनवरी, 2027 को रिलीज होगी. फैंस को अब इस फिल्म का काफी ज्यादा इंतजार रहेगा. आपको बता दें संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में भव्य सेट, शानदार विजुअल्स, दमदार संगीत और इमोशनल जैसी चीजों को लेकर फिल्म बनाते हैं, तो आपको इसमें भी कुछ ऐसी ही नजर आ सकता है. अभी इसके नए-नए पोस्टर को लेकर ही सोशल मीडिया पर छाएं हैं.

सोशल मीडिया पर बढ़ी एक्साइटमेंट

फिल्म 'लव एंड वॉर' के एक के बाद एक पोस्टर आने के बाद सोशल मीडिया पर गजब की एक्साइटमेंट बढ़ती नजर आ रही हैं. एक्टर के लुक की तारीफ करते हुए अपनी लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. विक्की कौशल ने अपने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर फैंस के बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई है.