'खड़े तो हो नहीं पा रहे, गाना क्या गाएंगे', दलेर मेहंदी पर मंच से भड़के मंत्री, भाई के बचाव में उतरे मीका सिंह

दलेर मेहंदी पर ड्रंक होकर परफॉर्म करने के आरोपों पर भाई और सिंगर मीका सिंह भड़क गए. मीका ने कहा कि वो 30 साल से सुपरस्टार हैं. अगर एक भी बंदा बोल देगा कि दलेर पाजी को शराब पीते हुए देखा तो गाना छोड़ दूंगा.

'इतना पैसा देकर हमने आपको बुलाया. इसलिए बुलाया ताकि हमारे लोगों का मनोरंजन हो. आप ड्रंक होकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो. यहां पर मिक्सर से आप आवाज निकाल रहे हो. आपसे बोला तो जा नहीं रहा, गाना क्या गाएंगे आप.' पंजाब के पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी रविवार (18 अक्टूबर) को उत्तराखंड के कुंजापुरी मेले में परफॉर्मेंस दे रहे थे, तभी अचानक मंच पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भड़क गए.



नरेंद्र नगर के विधायक सुबोध उनियाल ने मंच पर दलेर मेहंदी के बगल में खड़े होकर कहा, 'नवरात्रि के लिए दुर्गा माता का कार्यक्रम है और आप ड्रंक होकर उसमें गा रहे हैं, जो बिलकुल भी ठीक नहीं है. गलत बात है आपको मंच का सम्मान करना चाहिए था.'

> Famous Kunjapuri Fair underway in Narendra Nagar, Uttarakhand : A performance by Punjabi singer Daler Mehndi was going on stage when Cabinet Minister Subodh Uniyal suddenly climbed onto the stage. The minister was heard saying on the microphone, "You can't even speak properly, how will you be able to sing?" According to Source s , Daler Mehndi was invited with a fee of around 40 lakh rupees, but it is alleged that he was not in a proper condition on stage and was lip-syncing instead of singing live, which angered the minister. Now, a video of this incident is making the rounds. The question is : if there was an issue regarding the live performance, was it right to raise it on stage in this manner ? Or Considering the decorum of a religious event, should the organizers have ensured proper arrangements beforehand ? Currently, claims regarding dubbing and being under the influence have not been officially confirmed. Therefore, treating any allegation as truth without verification would not be appropriate. — Purohit Says (@yashpurohitt) October 19, 2026



मंत्री सुबोध उनियाल के इस तरह मंच पर पहुंचने के बाद दलेर मेहंदी ने उनसे कहा, 'सर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया मंच छोड़ दें.' इस दौरान लोग लगातार हूटिंग करते रहे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने बाद में न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि उन्हें परफॉर्म करने के लिए 35 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन वो ठीक से गा भी नहीं पा रहे थे.

#WATCH | Uttarakhand: On a viral video of him losing his cool at singer Daler Mehndi at an event, State Minister Subodh Uniyal says, "He is a big artist. If a big artist doesn't do justice to their art...He seemed disoriented on stage and didn't seem to be able to even keep standing. Besides this, he was only lip-syncing to his songs. I told him that he is a big artist and he should do justice to his art; he had been offered Rs 35 lakh to come and perform, but he was not even singing. So, I expressed my resentment..." October 19, 2026

सुबोध उनियाल ने कहा, 'वह एक बड़े कलाकार हैं. अगर कोई बड़ा कलाकार अपनी कला के साथ न्याय न करे तो यह ठीक नहीं है. वह मंच पर काफी उलझे हुए लग रहे थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. इसके अलावा, वह अपने गानों पर सिर्फ लिप-सिंक कर रहे थे. मैंने उनसे कहा कि आप एक बड़े कलाकार हैं और अपनी कला के साथ न्याय करना चाहिए. उन्हें यहां आकर परफॉर्म करने के लिए 35 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन वह गा भी नहीं रहे थे. इसलिए मैंने अपनी नाराजगी जताई.'

(फोटो क्रेडिट- दलेर मेहंदी इंस्टा अकाउंट)

अगर कोई बोल दे, मैंने देखा तो गाना छोड़ दूंगा: मीका सिंह

दलेर मेहंदी पर ड्रंक होकर परफॉर्मेंस करने के आरोपों पर भाई और सिंगर मीका सिंह भड़क गए. उन्होंने कहा कि वो 30 साल से सुपरस्टार हैं. अगर एक भी बंदा बोल देगा कि दलेर पाजी को शराब पीते हुए देखा तो मैं गाना ही छोड़ दूंगा.

मीका सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा, 'दलेर सिंह शराब पीकर गाना गा रहे हैं, उनसे गाना गाया नहीं जा रहा है. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो 30 साल से सुपरस्टार रहे हैं. क्या जिंदगी में आपने कभी उनके हाथ में शराब का गिलास देखा है. जब आपने देखा ही नहीं तो फिर सीधे कैसे कह दिया कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा. '

104 डिग्री में भी शो करना पड़ता है: मीका सिंह

सिंगर ने कहा, 'कई बार हम लोग किसी के कहने पर हां कर देते हैं. भले ही हमें 104 डिग्री बुखार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं बीमार हूं और परसों मेरा शो है, जिसकी मैं पहले ही हामी भर चुका हूं, तो बजट बड़ा हो या छोटा, मैं शो करूंगा. दलेर भाई ने भी शायद ऐसा ही किया होगा. अगर उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है या गाया नहीं जा रहा है तो उनकी तबीयत खराब थी. हाल ही में उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ. हालांकि ये बातें करने से पाजी ने मना भी किया था, लेकिन मैं उनके छोटे भाई होने के नाते मुझे सच कहने का अधिकार है.'

कमाल के मंत्री थे, स्टेज पर आए और झाड़ दिया: मीका सिंह

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर तंज कसते हुए मीका सिंह ने कहा, 'वहां एक बहुत कमाल के मंत्री थे. सीधे स्टेज पर आए और झाड़ दिया. आपसे गाना नहीं गाया जा रहा है तो मत गाओ. आपने पैसे लिए हैं. मान लिया सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मत कहिए कि शराब पीकर गाना गा रहे हैं. अगर एक बंदा भी बोल दे कि हमने दलेर मंहंदी को शराब पीते हुए देखा तो मैं गाना ही छोड़ दूंगा.'

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