एंटरटेनमेंट

Barak Obama की फेवरेट हैं ये इकलौती इंडियन फिल्म, जीत चुकी है एक या दो नहीं...23 इंटरनेशनल अवॉर्ड

Barack Obama ने भारतीय फिल्म All We Imagine As Light की तारीफ की है. पायल कपाड़िया की इस फिल्म की कहानी काफी स्पेशल है.