देश की पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर बनीं Deepika Padukone, रणवीर सिंह का आया ये रिएक्शन

दीपिका पादुकोण खुद भी एक दशक पहले डिप्रेशन का शिकार रही हैं. वह वर्षों तक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझती रहीं, खासकर बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद.

रईश खान

Updated : Oct 11, 2025, 12:12 AM IST

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मेंटल हेल्थ एंबेसडर नियुक्त किया है. दीपिका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पुण्य सलिला श्रीवास्तव के साथ एक तस्वीर शेयर की.

दीपिका पादुकोण ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश की पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर नियुक्त किए जाने पर बहुत गर्व है."

उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने मानसिक स्वास्थ्य को जन स्वास्थ्य के केंद्र में रखने के लिए सार्थक कदम उठाए हैं. अपनी यात्रा और पिछले एक दशक में हमने जो काम किया है, उससे मैंने देखा है कि जब हम एक साथ मिलकर मानसिक रूप से स्वस्थ भारत का निर्माण करते हैं, तो कितना कुछ संभव है. मैं भारत के मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में काम करने के लिए उत्सुक हूं."

रणवीर सिंह ने क्या कहा?
दीपिका के मेंटल हेल्थ एंबेसडर बनाए जाने पर पति रणवीर सिंह का रिएक्शन आया है. उन्होंने उनकी तस्वीर के नीचे कमेंट सेक्शन में दिल का इमोटिकॉन बनाते हुए लिखा, "मुझे आप पर बहुत गर्व है.

बता दें कि दीपिका सालों से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उठाती आ रही हैं. उन्होंने लगभग एक दशक पहले डिप्रेशन से अपनी लड़ाई के बारे में पहली बार बात की थी, और उस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी थी जिसे उस समय इंडस्ट्री में अक्सर वर्जित माना जाता था.

सालों तक रहीं डिप्रेशन की शिकार
दीपिका खुद भी एक दशक पहले डिप्रेशन का शिकार रही हैं. वह वर्षों तक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझती रहीं, खासकर बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद.

दीपिका पादुकोण आखिरी बार रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 'सिंघम अगेन' में नजर आई थीं, जिसमें अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर और अर्जुन कपूर भी थे.

शाहरुख खाने के साथ 'किंग' में आएंगी नजर
इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 372 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हाल ही में मां बनीं अभिनेत्री शाहरुख खान की 'किंग' और अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म में नजर आएंगी. अल्लू अर्जुन की फिल्म का निर्देशन एटली कर रहे हैं.

(With IANS input)

