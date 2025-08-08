Udaipur Files Releases Today: कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म हुई रिलीज, बेटे को उम्मीद 'मिलेगा न्याय'

राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म Udaipur Files आज यानी 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. उदयपुर में जून 2022 में पेशे से टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था.

कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने फिल्म को लेकर कहा, “यह फिल्म मेरे पिता के साथ हुई त्रासदी को दिखाती है. यह एक सच्ची कहानी है, और मुझे उम्मीद है कि इसके जरिए उन्हें न्याय मिलेगा.” यश ने बताया कि यह फिल्म उनके परिवार के दर्द को देश के सामने लाएगी. यश ने कहा कि उनका परिवार आज भी उस दर्द को झेल रहा है. उन्होंने कहा कि उनका परिवार अभी तक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन अभी तक परिवार को सफलता नहीं मिल सकी है.

कन्हैयालाल की पत्नी जसोदा साहू ने भावुक होते हुए कहा कि जब फिल्म पर रोक लगी थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई थी. उन्होंने कहा, “यह फिल्म हमारे परिवार के संघर्ष और दर्द की सच्ची तस्वीर है. इसे हर किसी को देखना चाहिए. वही घटना आंख के सामने फिर से आ जाएगी, इसलिए केवल बच्चे देखने जाएंगे. बच्चों की मौसी और बुआ ने भी फिल्म देखने से मना कर दिया है. हालांकि, हमने ट्रेलर देखा है और फिल्म देखने की हिम्मत नहीं है. तमाम अवरोधों के बावजूद फिल्म रिलीज हो रही है. ऐसे में अब हमें विश्वास है कि न्याय भी जरूर मिलेगा.”

इस फिल्म को भरत एस श्रीनेत और जयंत सिन्हा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में विजय राज कन्हैयालाल की भूमिका निभाने वाले हैं. फिल्म में प्रीति झंगियानी और मुश्ताक खान भी अहम किरदारों में हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने 55 कट्स के साथ फिल्म को मंजूरी दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दी, यह कहते हुए कि यह निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.