ट्विंकल खन्ना ने रावण को बताया 'पहला टेक ब्रो', मस्क और जेनसन हुआंग का जिक्र... टेक दिग्गजों पर क्यों कसा तंज?

रणबीर कपूर के बयान के बाद ट्विंकल खन्ना ने रावण की तुलना जेनसन हुआंग और एलन मस्क से की. उन्होंने बताया कि रावण में भी आज के टेक लीडर्स जैसा मिजाज था.

ट्विंकल खन्ना ने रावण की तुलना एलन मस्क, बिल गेट्स और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग से की है (Photo IANS)

एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने रावण की तुलना दुनिया के बड़े टेक दिग्गजों से की है. इस चर्चा की शुरुआत नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के प्रचार के समय हुई. फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे एक्टर रणबीर कपूर ने एक बातचीत में कहा था कि एलन मस्क आज उड़ने वाली कार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने 5,000 साल पहले ही पुष्पक विमान के रूप में उड़ने वाली कार बना ली थी.

ट्विंकल खन्ना ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि रावण सिर्फ तकनीक में ही आगे नहीं था, बल्कि उसकी सोच और मिजाज भी आज के ताकतवर बिजनेस टायकून्स जैसा था. रावण के पास बहुत धन, ज्ञान और एडवांस्ड तकनीक थी. वह यह भी मानता था कि आम लोगों के नियम उस पर लागू नहीं होते. अमर रहने की उसकी चाहत भी आज के टेक अरबपतियों जैसी ही थी.

रावण की तुलना किन-किन टेक दिग्गजों से?

ट्विंकल खन्ना ने रावण की तुलना टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स और एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग से की है. उन्होंने बड़े टेक लीडर्स की निजी जिंदगी से जुड़े विवादों का भी जिक्र किया. इसमें जेनसन हुआंग की निजी जिंदगी से जुड़े आरोपों और बिल गेट्स के रिश्तों को लेकर हुई जांच की बात शामिल है.

इसके अलावा उन्होंने लंबे समय तक जिंदा रहने और बढ़ती उम्र को रोकने की तकनीक पर काम करने वाले अरबपतियों का भी जिक्र किया. उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट चलाने वाले बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन का उदाहरण दिया जो उम्र रोकने पर भारी पैसा खर्च करते हैं. साथ ही एलन मस्क के बड़े परिवार और मौत व अमरता पर दिए विचारों को भी सामने रखा.

आज रावण सिलिकॉन वैली में होता, तो कैसा दिखता?

ट्विंकल खन्ना ने आज के दौर की कल्पना करते हुए लिखा कि अगर रावण को आज सिलिकॉन वैली में रख दिया जाए, तो वह वहां आसानी से घुल-मिल जाएगा. इसके लिए उसे बस एक लेदर जैकेट, 10 सिरों पर गैजेट्स, सिलिकॉन वैली में मुख्य दफ्तर और एक पॉडकास्ट की जरूरत होगी.

उन्होंने लिखा कि रावण के पास पूरी दुनिया पर राज करने की बुद्धि और काबिलियत थी, लेकिन कई ताकतवर इंसानों की तरह वह मन पर काबू नहीं पा सका. आज गैजेट्स और हेल्थ ट्रैकर्स से शरीर की सेहत की निगरानी तो हो सकती है, लेकिन किसी इंसान के अहंकार को नापने का कोई तरीका अभी तक नहीं खोजा गया है.

रामायण का दूसरा पार्ट कब आ रहा है?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये दो भागों में बनने वाली एक बड़ी फिल्म है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के रोल में हैं. संगीत के लिए ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हंस जिमर एक साथ आए हैं. फिल्म का पहला हिस्सा 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आ चुका है, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 पर रिलीज होने की तैयारी में है.



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