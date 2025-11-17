‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी

“मी नो पॉज़ मी प्ले” का ट्रेलर रिलीज़ होते ही चर्चा में आ गया है. कम्या पंजाबी, दीपशिखा नागपाल और मनोज कुमार शर्मा की दमदार अदाकारी उम्र, बदलाव और आत्म-खोज की गहरी कहानी पेश करती है. यह फिल्म महिलाओं के साहस, संघर्ष और नए शुरुआत के जज़्बे को खूबसूरती से दर्शाती है.

“मी नो पॉज़ मी प्ले” के ट्रेलर में कम्या पंजाबी अपनी प्रभावशाली स्क्रीन प्रेज़ेंस और भावनात्मक गहराई के साथ तुरंत छाप छोड़ती हैं. अपने निडर किरदारों के लिए जानी जाने वाली कम्या इस भूमिका में सच्चाई, बारीकी और गरिमा का ऐसा संगम लाती हैं, जो दृढ़ता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन जाता है.

फिल्म के बारे में बात करते हुए कम्या कहती हैं

“जब यह स्क्रिप्ट मेरे पास आई, मुझे तुरंत लगा कि मुझे इसका हिस्सा बनना है. ऐसी कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं जो उन भावनाओं और संघर्षों को सचाई से दिखाती हैं, जिन्हें महिलाएँ अक्सर चुपचाप झेलती हैं. यह फ़िल्म उस चुप्पी को आवाज़ देती है—यह भावुक है, ईमानदार है और मुक्त करने वाली है.”

दीपशिखा नागपाल का संवेदनशील अभिनय फ़िल्म की भावनात्मक गहराई को और मजबूत करता है. बदलाव से गुजर रही एक महिला के उनके किरदार की प्रस्तुति दिल से जुड़ने वाली और प्रेरणादायक है.

अभिनेता और निर्माता दोनों रूपों में मनोज कुमार शर्मा अपने संयत और गहरे अभिनय से कहानी को भावनात्मक आधार प्रदान करते हैं. ट्रेलर में यह तिकड़ी कई ऐसे क्षण रचती है जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक बसे रहते हैं.

निर्देशक समर के. मुखर्जी की दृष्टि ट्रेलर में साफ दिखाई देती है—यह सिर्फ उम्र या बदलाव की कहानी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की कहानी है. ट्रेलर खूबसूरती से यह संदेश देता है कि जीवन किसी भी पड़ाव पर रुकता नहीं; वह नए रूप में आगे बढ़ता है.

समर के. मुखर्जी बताते हैं कि “एक फ़िल्ममेकर के रूप में, मेरा उद्देश्य ऐसी कहानी कहना था जो सिर्फ लोगों को छूए ही नहीं, बल्कि उनकी सोच भी बदले. मी नो पॉज़ मी प्ले बदलाव, पुनर्जीवन और अपनी पहचान को दोबारा खोजने की कहानी है. महिलाएँ रुकती नहीं—वह खुद को फिर से गढ़ती हैं, और यही इस फ़िल्म की आत्मा है.”

फिल्म आइकन और निर्माता-अभिनेता मनोज कुमार शर्मा का कहना है कि “यह फिल्म उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो बदलाव को साहस के साथ गले लगाती हैं. हम रजोनिवृत्ति को लेकर बनी चुप्पी को तोड़ना चाहते थे और इसे अंत नहीं बल्कि एक नए शुरुआत की तरह दिखाना चाहते थे.”

सामाजिक कहानी कहने में एक नया कदम

ट्रेलर को इसके भावनात्मक असर, सिनेमाई गुणवत्ता और साहसी कहानी कहने के लिए खूब सराहा जा रहा है. वास्तविकता और उम्मीद के संतुलन के साथ मी नो पॉज़ मी प्ले सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा का नया उदाहरण स्थापित करती है, जो मनोरंजन के साथ संदेश भी देती है.

कम्या पंजाबी, दीपशिखा नागपाल और सुधा चंद्रन की दमदार प्रस्तुतियों ने स्क्रीन पर परिपक्व, मजबूत महिलाओं के चित्रण को एक नई दिशा दी है.

फ़िल्म की रिलीज़ 28 नवंबर 2025 से पहले ही उत्सुकता चरम पर है. मी नो पॉज़ मी प्ले सिर्फ एक फिल्म नहीं—बल्कि एक ऐसा आंदोलन साबित होने जा रहा है जो यह बताता है कि जीवन में कोई पॉज़ नहीं होता, सिर्फ एक नया प्ले शुरू होता है.