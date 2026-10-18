टाइगर श्रॉफ पर कई राउंड फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने पोस्ट में लिखा- 'जो सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसका'

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में फायरिंग की खबर सामने आई है. हमले में टाइगर पूरी तरह सुरक्षित हैं.

मैं अनिल पंडित हूं, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई.. आज टाइगर श्रॉफ के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, मैं और हरमन संधू. टाइगर श्रॉफ को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हमारी बात नहीं समझा. पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे मार दिया जाएगा. ये पहली और आखिरी चेतावनी है.... मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार (18 अक्टूबर 2026) शाम को हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर ये ऑडियो सामने आया है.

पुलिस के अनुसार, टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में हमला किया गया. अज्ञात हमलावरों ने एक्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं. राहत की बात ये है कि टाइगर पूरी तरह सुरक्षित हैं. वहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो शेयर कर इस घटना की जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में विदेश में बैठे गैंगस्टर अनिल पंडित और हरमन संधू का नाम लिया गया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

आरोपियों की तलाश के लिए 15 टीमें लगाईं

मुंबई पुलिस ने कहा कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी है. घटना की जांच के लिए कुल 15 टीमें बनाई हैं. इस गोलीबारी में दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक टाइगर श्रॉफ का ड्राइवर फिरदोश है. उसके बाएं हाथ में गोली लगी है. टाइगर श्रॉफ जब अपनी गाड़ी से एक मैदान से निकल रहे थे, तब उनकी कार पर तीन से चार राउंड गोलियां चलाई गईं.

VIDEO | Unidentified persons fire at Tiger Shroff in Mumbai's Juhu; actor safe and has not sustained injuries. Visuals from the spot. #TigerShroff https://t.co/ZEGcIArM0L October 18, 2026

मुख्यमंत्री फडणवीस ने ली घटना की जानकारी

पुलिस के अनुसार, उन्हें देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा थी. भीड़ के बीच से ही उनकी कार पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन किया. उन्होंने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे मामले की त्वरित जांच करें और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

'गोली चलाने वालों को उन्हीं की भाषा में देंगे जवाब'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना में शामिल आरोपियों को कड़ा सबक सिखाने की बात कही है. उन्होंने कहा, "टाइगर श्रॉफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया. ये घटना बेहद चिंताजनक और निंदनीय है. मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की है और टाइगर श्रॉफ से भी बात की है."

#WATCH | Mumbai | Firing incident involving actor Tiger Shroff | Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde says, "Tiger Shroff’s vehicle was targeted. This incident is deeply concerning and condemnable; I condemn it in the strongest possible terms. I have spoken with the Police Commissioner, and I have also spoken with Tiger Shroff. The Mumbai Police Commissioner has formed several teams to track down those who opened fire—they will be apprehended and given a response in their own language. Our current priority is to keep Mumbai and its citizens safe. Whether it is a celebrity or an ordinary citizen, ensuring their safety is the responsibility of the police and the government, and there will be no negligence in this regard. No gang will be spared; we will not let them get away with this. We have seen large-scale gang wars like this before, back in the 1990s. Even then, the Mumbai Police effectively handled the situation—they dealt with the perpetrators in their own language, ensuring that law and order were maintained. So, any gang attempting to spread terror here should think twice. This is Mumbai; this is Maharashtra..." — ANI (@ANI) October 18, 2026

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, "मुंबई पुलिस कमिश्नर ने गोली चलाने वालों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं. उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा. हमारी पहली प्राथमिकता मुंबई और यहां के नागरिकों को सुरक्षित रखना है. चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है, और इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी."

सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा गया?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से किए गए पोस्ट में दावा किया गया कि टाइगर श्रॉफ को पहले फोन करके चेतावनी दी गई थी. पोस्ट में अनिल पंडित और हरमन संधू ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने की बात कही है.

सलमान खान को लेकर भी धमकी

पोस्ट में आगे बॉलीवुड इंडस्ट्री को धमकी देते हुए कहा गया कि जो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे या सलमान खान के साथ काम करेंगे, उन्हें अगला निशाना बनाया जा सकता है. साथ ही, कुछ दूसरे गैंग के लोगों को भी धमकी दी गई है. हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने और दावों की पुष्टि होने के बाद ही इस मामले की असलियत सामने आ पाएगी.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग लंबे समय से सलमान खान को धमकी देता रहा है. गैंग की नाराजगी की एक बड़ी वजह 1998 का काला हिरण शिकार मामला बताया जाता है. बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है. इसी मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नाराजगी जताता रहा है. साल 2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई की कथित हिट लिस्ट में सलमान खान सबसे ऊपर थे.

2024 में बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी गैंग का नाम

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी सामने आया था. 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जांच के दौरान बिश्नोई गैंग से जुड़े होने के आरोप सामने आए थे. इस हत्या को लेकर भी गैंग से जुड़े लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने के दावे किए गए थे.

'बिश्नोई का नाम सामने आना विशेष रूप से चिंताजनक'

पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इस घटना पर कहा, "ये एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना है. खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. इस घटना के सिलसिले में उसका नाम सामने आना विशेष रूप से चिंताजनक है. ये बहुत जरूरी है कि सरकार, प्रशासन और पुलिस इस पर प्रभावी कार्रवाई करें."

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