'खून देखकर टाइगर श्रॉफ तो फैल गया, मैंने कहा बेटा तू भाग', फायरिंग से सहम गए थे टाइगर? चश्मदीद ने दी एक-एक डिटेल

चश्मदीद सलमा शेख ने बताया कि अभिषेक बजाज, अपार शक्ति खुराना और टाइगर श्रॉफ जूहु फुटबॉल क्लब जाते हैं और हर संडे वह उनका ब्लॉग बनाने यहां आती हैं.

'मच्छर जैसा, भिखारी जैसा शूटर था, जिसने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की.', रविवार (18 अक्टूबर, 2026) को मुंबई के जुहू फुटबॉल क्लब के बाहर फायरिंग की घटना की चश्मदीद सलमा शेख ने बताया कि टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले शूटर कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहे थे. उनको देखकर लग रहा था, जैसे फुटपाथ पर रहने वाले हैं. सलमा शेख एक ब्लॉगर हैं और जब यह हादसा हुआ उसक वक्त वह ब्लॉग बना रहीं थीं.

'हर संडे अमिताभ बच्चन-टाइगर श्रॉफ का ब्लॉग बनाती हूं', बोलीं सलाम शेख

सलमा शेख ने बताया कि वह हर संडे अमिताभ बच्चन के घर के बाहर ब्लॉग बनाती हैं और फिर जुहू फुटबॉल क्लब के बाहर आकर बॉलीवुड सेलीब्रिटीज का ब्लॉग बनाता हैं. सलाम शेख ने बताया, 'मैं ब्लॉग बनाने के लिए बॉम्बे में घूमती रहती हूं. वीडियो बनाती रहती हूं. हमारा संडे में फिक्स है, पहले अमिताभ बच्चन को शूट करना फिर टाइगर बेटा को शूट करना, फिर अभिषेक बेटे को शूट करना और एक बेटे का नाम जल्दी याद नहीं आता है. मैंने तीन बेटे मान रखे हैं तो मैं उनको शूट करने के लिए आती हूं. ये लोग इधर फुटबॉल खलते हैं.'

सलमा शेख ने बताया कि रविवार को शाम सात बजे के आसपास फुटबॉल क्लब के बाहर फैंस की भीड़ थी, टाइगर क्लब से बाहर आए, लोगों के साथ फोटो क्लिक करवाई और गाड़ी में बैठकर निकलने लगे. जैसे ही मेनरोड पर पहुंचे तो एक मच्छर जैसे लड़के ने फायरिंग शुरू कर दी. सबको लगा कि दिवाली के पटाखे छूटा रहा है, लेकिन फिर जब गाड़ी रुकी तो हम समझे.

सलमा शेख ने कहा, 'जैसे ही फायरिंग शुरू हुई टाइगर बेटा तो एकदम नीचे लेट गए थे, उनको जरा भी खरोंच नहीं आई है, लेकिन उनके ड्राइवर साहब को कोहनी में गोली लगी और एक गोली हथेली में आर-पार हो गई. ड्राइवर जब तड़प-तड़प कर गाड़ी से बाहर निकले तो देखा खून ऐसे बह रहा था, जैसे नल खोल दिया हो. टाइगर बेटा एकदम फैल गया, हालत खराब हो गई. किसी की भी होगी. टाइगर बेटा ड्राइवर के लिए टॉवेल देने चला. मैंने उससे कहा- टॉवेल वगैरह जो भी देना है, गाड़ी के अंदर करना और तू फटाक से भाग.'

फायरिंग के समय भी ब्लॉग बना रही थीं सलमा शेख

सलमा शेख का घटना के समय का भी वीडिया सामने आया है, जिसमें वह ब्लॉग बनाती दिख रही हैं, जिसमें वह पहले कहती हैं- टाइगर बेटा रुको तुम्हें कुछ दिखाना है. सलमा शेख ने घटना के बाद भी बताया कि एक बार टाइगर श्रॉफ ने उनका किसी पोस्ट में जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि उस दिन वह टाइगर श्रॉफ को दिखाना चाहती थीं कि उनके वीडियो पर मिलियन व्यूज आए हैं, लेकिन वह जल्दी में निकल गए. इसके बाद जैसे ही गोली चली तो लोगों का शोर मचने लगा और सब बोल रहे थे- 'टाइगर सर पर हमला हो गया.' सलमा शेख अपने ब्लॉग में चिल्लाते हुए कह रही हैं- अरे ये कैसा हमला किया, हा लग गया, हा लग गई गोली, टाइगर बेटा पर गोली चला दी. कौन है वो, भाग गया वो तो. खून-खून हो गया, जल्दी पट्टी बांधो. आजा बेटा बाहर, कुछ लपेट दे बेटा जल्दी.'

टाइगर के साथ दो और सेलिब्रिटी भी थे

एक और चश्मदीद शाहरुख शेख ने बताया कि वहां पर सब लोग फुटबॉल खेल रहे थे, 3-4 सेलिब्रिटी थे वहां पर. अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बजाज और अभिमन्यु. ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे, माहौल एक दम नॉर्मल था. उन्होंने बताया, 'मैं उसी स्पॉट पर था. टाइगर श्रॉफ फुटबॉल क्लब से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, सबके साथ फोटो खिंचवाया. गाड़ी जैसे ही गेट के बाहर निकली, 10 कदम पर ही शूटर्स ने अचानक से गोली चला दी. ड्राइवर को गोली लगी और एक फैन को भी गोली लगी है. शूटर्स का फेस याद नहीं. इतना फटाक करके ऐसा हुआ कि समझ नहीं आया. मैं खुद ही डर गया. चार गोली ऐसा अचानक से चल गया, हम लोगों को तो आइडिया नहीं था. हम तो फोटो लेने के लिए रुके थे वहां पर.'



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