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ताबड़तोड़ फायरिंग, ड्राइविंग सीट पर कूदते टाइगर श्रॉफ, खून से सनी कार! हमले के खौफनाक वीडियो में क्या?

मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग का वीडियो सामने आया है. बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उनकी कार को निशाना बनाया.

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Gaurav Barar

Updated : Oct 18, 2026, 11:39 PM IST

ताबड़तोड़ फायरिंग, ड्राइविंग सीट पर कूदते टाइगर श्रॉफ, खून से सनी कार! हमले के खौफनाक वीडियो में क्या?

इस हमले में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर समेत दो लोग घायल हुए हैं (Image Source- IANS)

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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, रविवार (18 अक्टूबर 2026) शाम पुष्पा पार्क के पास बाइक सवार तीन अज्ञात लोगों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर कई राउंड फायरिंग की.

राहत की बात ये है कि टाइगर इस हमले में सुरक्षित बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई. हालांकि इस हमले में टाइगर के ड्राइवर समेत दो लोग घायल हुए हैं. टाइगर श्रॉफ जब अपनी गाड़ी से एक मैदान से निकल रहे थे, तब उनकी कार पर गोलियां चलाई गईं. 

टाइगर श्रॉफ पर हमले के वीडियो आए सामने

वायरल हो रहे एक वीडियो में देख सकते हैं कि टाइगर की कार बाहर आ रही है, वहीं गेट पर कुछ फैंस भी मौजूद हैं, तभी सामने खड़े दो हमलावर कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं. वहीं पास में ही बाइक पर इनका तीसरा साथी भी खड़ा दिखाई दिया. पुलिस के अनुसार, चार से पांच राउंड फायरिंग की गई है. वीडियो में गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है. फायरिंग के बाद हमलावर वहां से भाग जाते हैं.

 

टाइगर ने खुद संभाली ड्राइविंग सीट

दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि फायरिंग के तुरंत बाद टाइगर खुद ड्राइविंग सीट पर आए. वहां मौजूद लोगों की मदद से उनके ड्राइवर को पीछे की सीट पर शिफ्ट किया गया और फिर कार वहां से निकल गई. वीडियो में लोग कह रहे हैं, "बाप रे बहुत गलत हो गया, टाइगर यहां से जल्दी जाओ." कार में भी कई जगह खून फैला हुआ दिखाई दिया.

 

हमले को लेकर पुलिस का बयान

डीसीपी मोहित गर्ग ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, उसे साझा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि घटना शाम करीब 7 बजे हुई. टाइगर श्रॉफ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वह वहां से निकल रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी. 

हमलावरों की तलाश तेज, एक संदिग्ध हिरासत में

डीसीपी के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी है और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं. इस घटना में दो अन्य लोग घायल हुए हैं. इनमें टाइगर के ड्राइवर को हाथ में चोट लगी है. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हमले के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. वहीं, एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

 

बीएमसी ने घायल की हालत को लेकर क्या बताया?

बीएमसी के मुताबिक, 35 साल के एक व्यक्ति को शाम 7:30 बजे कूपर अस्पताल लाया गया था. उसे शाम करीब 7 बजे विले पार्ले वेस्ट में गोली लगी थी. वह टाइगर श्रॉफ के फुटबॉल मैच को कवर करने के लिए वहां मौजूद था. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई गई है. 

पहले लगा दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं- चश्मदीद

गोलीबारी की घटना की चश्मदीद, सलमा शेख ने कहा, "मैं पूरे मुंबई में घूमकर कंटेंट शूट करती हूं. जैसे ही टाइगर बाहर आए, सब लोग शोर मचाने लगे. जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे तो हमलावरों ने गोली चलानी शुरू कर दी. पहले तो सबको लगा कि शायद दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं. फिर कार रुकी और टाइगर नीचे थे. उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लग गई."

 

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से ऑडियो-पोस्ट वायरल

फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और ऑडियो भी वायरल हुआ है. इनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेते हुए फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. ऑडियो में एक शख्स खुद को अनिल पंडित बताता है और कहता है कि टाइगर श्रॉफ को पहले फोन करके समझाया गया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी.

ऑडियो में सलमान खान के साथ काम करने को लेकर भी धमकी दी गई है. शख्स कहता सुनाई देता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे या सलमान खान के साथ काम करेंगे, उन्हें निशाना बनाया जाएगा. संदेश में सलमान खान को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं और उनके परिवार को धमकी दी गई है. हालांकि, इस ऑडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने भी अब तक फायरिंग की घटना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं की है. 

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सलमान खान से टाइगर श्रॉफ का कनेक्शन

टाइगर श्रॉफ और सलमान खान ने अब तक किसी पूरी फीचर फिल्म में साथ काम नहीं किया है, लेकिन दोनों के बीच फिल्म इंडस्ट्री में कई कनेक्शन हैं. बताया जाता है कि सलमान खान ने निर्माता साजिद नाडियाडवाला को टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने की सलाह दी थी. टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ भी सलमान के साथ कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं. दोनों कलाकार कई मौकों पर एक-दूसरे की फिटनेस और एक्शन फिल्मों की तारीफ कर चुके हैं.

लॉरेंस बिश्नोई, जो फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है, पहले भी सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दे चुका है. काले हिरण के शिकार से जुड़े 1998 के मामले को लेकर बिश्नोई समुदाय की नाराजगी की बात सामने आती रही है. इसी वजह से सलमान खान को निशाना बनाने की धमकियां दी जाती रही हैं. साल 2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बताया था कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कथित हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम सबसे ऊपर था. 

बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिर चर्चा में बिश्नोई गैंग

मुंबई में पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम पहले भी सामने आ चुका है. 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया था. बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से करीबी दोस्ती को भी इस मामले से जोड़कर देखा गया था. 

जीशान सिद्दीकी ने सरकार पर उठाए सवाल

बाबा सिद्दीकी के बेटे एनसीपी एमएलसी जीशान सिद्दीकी ने टाइगर पर हमले की घटना पर कहा कि मुंबई जैसे शहर में इस तरह की घटनाएं होना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि उनके पिता की हत्या 2024 में हुई थी, लेकिन परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है. जीशान ने सवाल उठाया कि जब यहां नेता-अभिनेता को लगातार धमकियां मिल रही हैं और उसकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही, तो आम लोगों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? 

'दो महीने में चार बार धमकियां मिलीं'

उन्होंने कहा कि फिल्मी सितारों और नेताओं को निशाना बनाया जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. ये खुफिया तंत्र की नाकामी है और सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए. उनके परिवार ने अमेरिका की सरकार से अनमोल बिश्नोई को भारत वापस लाने में मदद की अपील की है. उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की मांग की ताकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे असली साजिशकर्ता का पता चल सके.

जीशान ने ये भी दावा किया कि पिछले दो महीनों में उन्हें चार बार धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है.  

 

एकनाथ शिंदे बोले- 'आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है और उन्होंने टाइगर श्रॉफ से भी बातचीत की है. शिंदे के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं. उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और किसी भी गैंग को शहर में दहशत फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. 

 

उन्होंने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. चाहे कोई फिल्मी सितारा हो या आम नागरिक, सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की है. इस मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. शिंदे ने 1990 के दशक में मुंबई में हुए गैंगवार का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में भी मुंबई पुलिस ने अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की थी. उन्होंने साफ कहा कि शहर में आतंक फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें- टाइगर श्रॉफ पर कई राउंड फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने पोस्ट में लिखा- 'जो सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसका'

 

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