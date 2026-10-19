Tiger Shroff पर गोली चलाने वाले तीनों शूटर्स गिरफ्तार, CM फडणवीस बोले- किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाएगा- पढ़ें बड़े अपडेट्स

Tiger Shroff News: टाइगर पर हमला करने वाले तीनों आरोपी पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे. यह ट्रेन पुणे से चलती है और मुंबई में कल्याण और वसई रोड जाती है. इसके बाद यह गुजरात और मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है.

Tiger Shroff News: टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार किया है. (Photo: ANI)

Tiger Shroff News: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला करने वाले शामिल तीनों शूटर्स को राजस्थान के कोटा से पकड़ा गया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को ट्रेन में सफर करते समय गिरफ्तार किया. तीनों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का शक है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ पर हमला करने से पहले शूटर्स ने एक्टर के आने-जाने की पूरी रेकी की थी. शूटर्स को यह मालूम था कि टाइगर रेगुलर तौर पर रविवार को जुहू फुटबॉल ग्राउंड आते हैं.

फायरिंग में एक्टर को गोली नहीं लगी, लेकिन उनके बाएं हाथ में बारूद और कांच के टुकड़ों से चोटें आईं, जबकि उनका ड्राइवर और एक और आदमी घायल हो गए. रविवार (अक्तूबर, 18, 2026) को हमले के बाद शूटर्स विले पार्ले और अंधेरी होते हुए SV रोड से भागे थे. उन्होंने अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी और बोरीवली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि शुरुआती इंटेलिजेंस से पता चला है कि संदिग्धों ने बाद में ट्रेन पकड़ी और महाराष्ट्र बॉर्डर पार किया.

#WATCH | Firing on Bollywood actor Tiger Shroff: Three accused have been arrested by Rajasthan's Kota Police. Two are residents of Haryana and one of Bihar. The Kota City Police team apprehended them from a train, Kota SP Tejaswani Gautam confirmed to ANI (Visuals from Kota SP Office) — ANI (@ANI) October 19, 2026

राज्यस्थान के कोटा से पकड़े गए तीनों हमलावर

न्यूज एजेंसी IANS ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया, दो आरोपी हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं. इनमें से 17 साल कानरेश, बड़ोदा थूथन का रहने वाला है, जबकि 18 वर्षीय रिशुद्दीन अंसारी सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी का निवासी है. इसके अलावा, तीसरा आरोपी बिहार के बेगूसराय जिले के पिपराई गांव का रहने वाला है. मुंबई पुलिस ने बताया कि राजस्थान AGTF और कोटा सिटी पुलिस की टीम ने मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर तीनों शूटरों को दबोचा. तीनों आरोपी पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमलावर बचेंगे नहीं. किसी भी गैंग को छोड़ा नहीं जाएगा. टाइगर श्रॉफ को हमने भरोसा दिलाया है कि अपराधी को ढूंढ़कर निकालेंगे. बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि चाहे इसमें कोई भी गिरोह या शख्स शामिल हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने फायरिंग के बाद रविवार देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके में श्रॉफ से उनके घर पर मुलाकात की. उन्होंने टाइगर के परिवार से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी. शिंदे ने चेतावनी दी कि मुंबई में गैंग वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. टाइगर श्रॉफ से मिलने के बाद, एकनाथ शिंदे ने कहा कि क्रिमिनल नेटवर्क को फिर से जड़ से उखाड़ने की जरूरत है. उन्होंने 1990 के दशक में गैंग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र किया. उन्होंने कहा, '1990 के दशक में जब गैंग वॉर बढ़ गए थे, तब उनकी जड़ें खोद दी गई थीं. अब उन्हें फिर से उसी तरह उखाड़ने का समय आ गया है.' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक दावे की सच्चाई वेरिफाई नहीं की है. बिश्नोई गैंग का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को गैंगस्टर लॉरेंस का साथी बताने वाले शख्स ने एक्टर सलमान खान से जुड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी है. ऑडियो क्लिप में, खुद को अनिल पंडित बताने वाले इस शख्स ने टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले की कोशिश की जिम्मेदारी ली. ऑडियो क्लिप में यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि 'सबका नंबर आएगा', जो 'फेम पाने' के लिए बिश्नोई के खिलाफ बोलते हैं. ऑडियो में अनिल पंडित को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि टाइगर श्रॉफ को सलमान के साथ काम न करने की चेतावनी दी गई थी. इससे यह पता चलता है कि हमले की कोशिश का यही मकसद था. बिश्नोई गैंग का सलमान के साथ लंबे समय से झगड़ा रहा है, क्योंकि उन पर आरोप है कि एक्टर ने 1990 के दशक के आखिर में राजस्थान में 2 काले हिरणों का शिकार किया था. बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है और उनकी पूजा करता है. फॉरेंसिक जांच के मुताबिक हमलावरों ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की BMW पर देशी पिस्तौल (कॉपी पीस) से फायरिंग की थी. बाइक सवार तीन हमलावरों ने कार के सामने के विंडशील्ड और साइड की खिड़की को निशाना बनाते हुए कुल 7 राउंड फायरिंग की थी, इनमें से 5 गोलियां कार में लगीं जबकि 2 गोलियां निशाने से चूक गईं. पांचवीं गोली चलाने के बाद पैसेंजर साइड की खिड़की के सबसे करीब मौजूद शूटर कार के पास पहुंचा और टाइगर श्रॉफ पर बेहद करीब से गोली चलाने की कोशिश की. हालांकि, कथित तौर पर पिस्तौल जाम हो गई. इसकी वजह से शूटर ने दो बार गोली चलाने की कोशिश की लेकिन फायर नहीं हो सका. टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कर है. न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), धारा 3(5) और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. BNS की धारा 109(1) किसी व्यक्ति पर जानलेवा नीयत या जानकारी के साथ हमला करने पर लागू होती है. वहीं, BNS धारा 3(5) कई व्यक्तियों की तरफ से एक सामान्य इरादे के साथ मिलकर किए गए अपराध के लिए यह धारा जोड़ी गई है. टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमा गई है. शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने राज्य सरकार पर 'जंगल राज' का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कानून-व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए शासन बदलने की मांग की. संजय राउत ने कहा कि राज्य में लगातार गोलीबारी, हत्या, फिरौती और अपहरण की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इन पर काबू नहीं कर पा रही है. कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मुंबई में अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया. सावंत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या, अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी और अभिनेताओं तथा फिल्म निर्माताओं को मिल रही धमकियों का जिक्र करते हुए असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि पहले महाराष्ट्र की तुलना बिहार से करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि बिहार भी इससे बेहतर है. चश्मदीद सलमा शेख ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि वह ब्लॉग बनाती हैं और टाइगर श्रॉफ से जुड़ी खबरों और वीडियो के लिए हर हफ्ते वहां जाती हैं. सलमा के मुताबिक, वह उस वक्त वीडियो शूट कर रही थीं, तभी अचानक गोलियां चलने लगीं. शुरुआत में वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि गोली चली है. लोगों को लगा कि कहीं पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब उन्हें असलियत का पता चला, तो वहां अफरा-तफरी मच गई.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्राफ के घर जाकर उनसे मुलाकात की. (Photo: ANI)