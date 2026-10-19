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अंधेरी वेस्ट में छोड़ी बाइक, लोकल से बोरीवली, कैब से सूरत... टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले 15 घंटे में अरेस्ट | 10 बड़े अपडेट

मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने बताया कि तीनों आरोपियों को मुंबई लाया जा रहा है. इनमें से कोई भी नाबालिग नहीं है. एक की उम्र 18 साल है, बाकी दोनों की उम्र 22 साल है.

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Rishi Kant

Updated : Oct 19, 2026, 11:23 PM IST

अंधेरी वेस्ट में छोड़ी बाइक, लोकल से बोरीवली, कैब से सूरत... टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले 15 घंटे में अरेस्ट | 10 बड़े अपडेट

कोटा में पुणे-जयपुर ट्रेन से पकड़े गए टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले तीनों आरोपी (फोटो- ANI)

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  • टाइगर श्रॉफ पर रविवार की शाम करीब 7 बजे हुआ अटैक
  • एक्टर पर हमला करने वाले तीनों आरोपी कोटा से अरेस्ट
  • कोटा पुलिस को हमलावरों से नहीं मिला इस्तेमाल किया गया हथियार

मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों आरोपी 15 घंटे के भीतर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं. उन्हें राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर सुबह 10.17 बजे गिरफ्तार किया गया, जब वो पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जनरल बोगी में यात्रा कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी दिल्ली से नेपाल भागने की फिराक में थे. 

1-डीसीपी राज तिलक ने 19 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टाइगर श्रॉफ की कार पर पांच राउंड फायरिंग के बाद आरोपियों ने अपनी बाइक अंधेरी वेस्ट स्टेशन के पास छोड़ दी थी, इसके बाद वो अंधेरी की बीट चौकी से होते हुए लोकल ट्रेन से बोरीवली पहुंचे. वो बोरीवली से कैब के जरिए सूरत गए और फिर जयपुर एक्सप्रेस से सूरत से कोटा पहुंचे.

2-डीसीपी राज तिलक रौशन ने बताया कि तीनों आरोपियों को मुंबई लाया जा रहा है. इनमें से कोई भी नाबालिग नहीं है. एक की उम्र 18 साल है, बाकी दोनों की उम्र 22 साल है. उन्होंने बताया कि दो आरोपी हरियाणा के सोनीपत के हैं और एक बिहार का रहने वाला है.

3- टाइगर श्रॉफ पर अटैक में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था, उसे आरोपी रितिक ने 11 सितंबर को ही खरीदा था. रितिक मुंबई में रेपिडो चलाता है. डीसीपी ने बताया कि हमले के बाद आरोपी अंधेरी वेस्ट स्टेशन गए, जहां उन्होंने बाइक छोड़ी, उसके बाद लोकल से बोरीवली पहुंचे. रितिक ने बोरीवली से कैब बुक की और वहां से वो सूरत पहुंचे. रेहान और फूल सिंह शूटर थे.

4- डीसीपी ने बताया इस मामले की जांच के लिए हमने 20 टीमें बनाई थीं. हमें पता चला था कि आरोपी ट्रेन के जरिए राजस्थान जा रहे हैं. हम हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामले की जांच कर रहे हैं. हमने तीनों को कस्टडी में ले लिया है और उन्हें मुंबई लाने की प्रक्रिया की जा रही है.

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5- एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आरोपियों के बीच मैसेज और लोकेशन सिग्नल और टेलीग्राम ऐप के जरिए शेयर की जा रही थी.

6- कोटा की एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुणे-जयपुर एक्सप्रेस की जनरल बोगी में यात्रा कर रहे तीनों आरोपियों को कोटा रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया. एसपी ने कहा, 'हमें सूचना मिली थी कि वो तीनों इस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं. इस पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने सिर्फ 15 मिनट के भीतर जाल बिछाया और पूरी ट्रेन की तलाशी ली. कोटा सिटी पुलिस ने तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाएगा.
 
7- कोटा एसपी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में एक आरोपी का गैंगस्टर अनिल पंडित के बीच संबंध पता चला है. उन्होंने कहा, 'हमें पता चला कि अनिल पंडित, रेहान के संपर्क में था. अनिल पंडित का संबंध लॉरेंस बिश्नोई से है. पुलिस सूत्रों ने पहले बताया था कि तीनों आरोपियों को इस वारदात को अंजाम देने के लिए 50 हजार रुपये मिले थे. 

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8- गौतम ने बताया कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार अब तक बरामद नहीं हुए. उन्होंने कहा, 'अभी तक हथियार नहीं मिले हैं. हालांकि, उनसे पूछताछ की जाएगी ताकि पता चल सके कि उन्होंने हथियारों का क्या किया, और उसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

9- पीटीआई के मुताबिक, रेहान के पिता रईसुद्दीन एक दिहाड़ी मजदूर हैं. उन्होंने बताया कि रेहान ने 9वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी. रईसुद्दीन ने कहा, 'वह करीब 10 साल से मेरे साथ नहीं रह रहा है. वो देवड़ू गांव में अपनी मां के साथ रह रहा था. कुछ महीने पहले उसके खिलाफ हथियार से जुड़े एक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. उसकी मां ने रेहान की जमानत का इंतजाम किया था. वो एक कारखाने में काम करती है.' रेहान की मौसी अफसाना ने बताया कि करीब दो सप्ताह पहले उसने फोन कर कहा था कि वह गुरुग्राम में वेल्डिंग का काम सीख रहा है.

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10- सोनीपत के बरोदा गांव के रहने वाले आरोपी फूल सिंह के पिता नरेश ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा मुंबई कैसे पहुंचा. पीटीआई के मुताबिक, नरेश को ठीक से ये भी याद नहीं कि उनका बेटा किस तारीख को घर से निकला था, हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि उसे गए करीब एक महीने से अधिक हो चुका है. उन्होंने कहा कि उनका बेटा गोहाना में टाइल लगाने का काम सीख रहा था. 

बिश्नोई गैंग ने ली टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी

टाइगर श्रॉफ पर रविवार की शाम करीब 7 बजे जुहू में फुटबॉल क्लब से निकलते समय हमला हुआ था. हमलावर बाइक से आए और फायरिंग करके फरार हो गए. टाइगर श्रॉफ पर अटैक की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. इस गैंग के दो सदस्यों ने अनिल पंडित और हरमन संधू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सलमान खान से करीबी रखने वालों को धमकी दी है. इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन स्क्वाड द्वारा की जा रही है.

ये भी पढ़ें- 'ऐसा पहले कभी नहीं देखा', टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर बोले राम गोपाल वर्मा; फायरिंग के 5 वीडियो  

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