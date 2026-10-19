सलमान से करीबी या कोई और वजह? टाइगर श्रॉफ ही क्यों बने निशाना, हमले के पीछे के 5 सवालों के जवाब

टाइगर श्रॉफ की कार पर जुहू में फायरिंग के मामले में तीन संदिग्ध कोटा से गिरफ्तार. क्या सलमान खान से उनकी नजदीकी हमले की वजह है? जानिए इस मामले के पीछे के 5 बड़े सवाल और जांच से जुड़े अहम पहलू.

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में तीन संदिग्ध गिरफ्तार, हमले की वजह की तलाश जारी.(Image-AI)

टाइगर श्रॉफ की BMW पर जुहू में फायरिंग, तीन संदिग्ध गिरफ्तार.

कोटा से पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी.

सलमान खान से कनेक्शन की भी चर्चा, लेकिन पुष्टि नहीं.

हमले की वजह और मास्टरमाइंड का पता लगाने में जुटी पुलिस.

टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में हुआ हमला अब सिर्फ एक फिल्म स्टार पर फायरिंग की घटना नहीं रह गया है. रविवार शाम जिस तरह तीन हमलावरों ने उनकी BMW को निशाना बनाया, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टाइगर ही क्यों? क्या इसकी वजह सलमान खान से उनकी नजदीकी है या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी है? घटना के करीब एक दिन बाद पुलिस ने तीनों संदिग्धों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया है. अब उनसे पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि हमला किसके इशारे पर हुआ और इसकी पूरी प्लानिंग कैसे की गई.

इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने का दावा भी सामने आया था. उस दावे में सलमान खान से जुड़े लोगों को धमकी देने की बात कही गई. लेकिन पुलिस ने अभी तक इस दावे को आधिकारिक तौर पर प्रमाणित नहीं किया है. इसलिए टाइगर पर हमले की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी.

सवाल नंबर 1: आखिर टाइगर श्रॉफ को ही क्यों बनाया गया निशाना?

यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है. शुरुआत में पुलिस के सामने हमले का कोई स्पष्ट मकसद नहीं था. लेकिन अब जांच में यह बात सामने आई है कि हमलावरों ने टाइगर की गतिविधियों पर नजर रखी हो सकती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को शक है कि हमलावरों को पता था कि टाइगर हर रविवार जुहू के एक फुटबॉल ग्राउंड में खेलने जाते हैं. इसी रूटीन को ध्यान में रखकर हमले का समय चुना गया. यानी यह अचानक हुआ हमला कम और पहले से तय योजना ज्यादा हो सकती है.

यही वजह है कि अब जांच का फोकस सिर्फ गोली चलाने वालों तक सीमित नहीं है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि टाइगर की दिनचर्या की जानकारी हमलावरों तक कैसे पहुंची, क्या किसी ने उन्हें पहले से जानकारी दी और क्या हमले से पहले इलाके की रेकी की गई थी.

अगर रेकी की बात जांच में साबित होती है, तो मामला और गंभीर हो जाएगा. इसका मतलब होगा कि हमलावरों ने सिर्फ मौका देखकर गोली नहीं चलाई, बल्कि टाइगर को निशाना बनाने के लिए उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया था.

Gunshots fired near #TigerShroff's car… Glad he's safe https://t.co/Zj4vXAWuN8 — Abhi (@abhim3010) October 18, 2026

सवाल नंबर 2: क्या सलमान खान से कनेक्शन ही वजह है?

हमले के तुरंत बाद सामने आए एक सोशल मीडिया दावे ने इस केस को नया मोड़ दिया. इस दावे में खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वालों ने हमले की जिम्मेदारी लेने की बात कही और सलमान खान से जुड़े लोगों को लेकर धमकी दी. यहीं से टाइगर और सलमान खान का कनेक्शन जांच के केंद्र में आ गया.

टाइगर का सलमान से पुराना प्रोफेशनल कनेक्शन है. दोनों की इंडस्ट्री में नजदीकी भी किसी से छिपी नहीं है. ऐसे में अगर सामने आया दावा सही साबित होता है, तो टाइगर को निशाना बनाने की वजह उनकी अपनी कोई दुश्मनी नहीं बल्कि सलमान से उनकी नजदीकी हो सकती है.

लेकिन फिलहाल यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह पुलिस द्वारा पुष्टि की गई वजह नहीं है. पुलिस हमले के पीछे के मकसद की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर आए दावे की विश्वसनीयता भी जांच का हिस्सा है यानी अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि टाइगर पर हमला सिर्फ सलमान की वजह से हुआ.

सवाल नंबर 3: क्या हमलावरों ने पहले से की थी पूरी तैयारी?

घटना का तरीका इस सवाल को और गंभीर बनाता है.

रविवार शाम टाइगर फुटबॉल खेलने के बाद अपनी BMW से निकल रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया. शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे और फायरिंग के बाद तेजी से वहां से निकल गए.

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले. इन्हीं सुरागों की मदद से हमलावरों की गतिविधियों को ट्रैक किया गया और आखिरकार तीनों संदिग्धों को राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार कर लिया गया.

यह पुलिस के लिए बड़ा सुराग इसलिए भी है क्योंकि हमले के बाद आरोपी मुंबई से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे. अब गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों से पूछताछ में यह पता लगाया जाएगा कि उन्हें किसने निर्देश दिए, हथियार कहां से मिले और क्या मुंबई में उनके साथ कोई और व्यक्ति भी मदद कर रहा था.

Tiger Shroff driver got critically injured in firing he suffered 2 shots 😨 - Tiger instantly took the driver seat and took him to Nanavati hospital. https://t.co/66fWTOWrZt — Jeet (@JeetN25) October 18, 2026

सवाल नंबर 4: हमला टाइगर पर था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा?

टाइगर खुद गोली लगने से बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर फिरदौस और एक राहगीर उमेश चौहान घायल हुए. टाइगर को अस्पताल ले जाया गया था और बाद में उनकी हालत ठीक बताई गई लेकिन इस घटना का सबसे परेशान करने वाला पहलू यह है कि हमला मुंबई के जुहू जैसे बेहद व्यस्त इलाके में हुआ.

यह वही मुंबई है जहां फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे रहते हैं और जहां सुरक्षा व्यवस्था आम तौर पर काफी मजबूत मानी जाती है. ऐसे इलाके में बाइक सवार हमलावरों का आना, गाड़ी को निशाना बनाना और फिर फरार हो जाना पुलिस के सामने कई सवाल खड़े करता है.

अगर जांच में किसी संगठित गैंग का हाथ सामने आता है तो मामला सिर्फ टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा का नहीं रहेगा. यह सवाल उठेगा कि क्या मुंबई में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क एक बार फिर बॉलीवुड को डराने की कोशिश कर रहे हैं.

सलमान खान के घर के बाहर 2024 में हुई फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बॉलीवुड और संगठित अपराध के बीच कथित कनेक्शन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. टाइगर पर हुआ हमला इसी वजह से और ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है.

सवाल नंबर 5: क्या टाइगर को पहले भी कोई धमकी मिली थी?

अब जांच का एक अहम हिस्सा यह भी होगा कि क्या हमले से पहले टाइगर या उनकी टीम को किसी तरह की धमकी मिली थी.

क्योंकि अगर यह साबित होता है कि हमलावरों ने पहले चेतावनी दी, टाइगर की गतिविधियों पर नजर रखी और फिर हमला किया, तो यह पूरी तरह योजनाबद्ध साजिश की ओर इशारा करेगा.

सोशल मीडिया पर सामने आए कथित गैंग संदेश में यह दावा किया गया कि टाइगर को पहले चेतावनी दी गई थी. लेकिन इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस को अब गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाना होगा कि क्या उन्हें टाइगर के बारे में कोई विशेष निर्देश दिए गए थे. यही पूछताछ इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है.

कोटा तक कैसे पहुंचे हमलावर?

हमले के बाद आरोपियों ने मुंबई छोड़ने की कोशिश की. पुलिस ने CCTV फुटेज और दूसरे सुरागों की मदद से उनके मूवमेंट को ट्रैक किया. इसके बाद राजस्थान के कोटा में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई पुलिस की जानकारी के आधार पर राजस्थान एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और कोटा पुलिस ने कार्रवाई की. तीनों को ट्रेन से पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है.

अब जांच का अगला चरण और महत्वपूर्ण है. पुलिस सिर्फ यह जानने की कोशिश नहीं करेगी कि गोली किसने चलाई, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है.

क्या सलमान वाला एंगल सच निकलेगा?

फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं है.

सोशल मीडिया पर सामने आए कथित दावे ने सलमान खान का नाम जरूर जोड़ दिया है, लेकिन किसी आपराधिक मामले में सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम सबूत नहीं माना जा सकता. पुलिस को आरोपियों की पूछताछ, डिजिटल सबूत, CCTV, हथियार, फोन रिकॉर्ड और दूसरे सुरागों से इसकी पुष्टि करनी होगी.

अगर पूछताछ में सलमान कनेक्शन सामने आता है, तो टाइगर पर हमला बॉलीवुड में गैंगस्टर धमकियों की एक बड़ी कड़ी बन सकता है. लेकिन अगर यह कनेक्शन गलत निकलता है, तो फिर सवाल उठेगा कि टाइगर को निशाना बनाने की असली वजह क्या थी. यही इस मामले की सबसे बड़ी गुत्थी है.

अभी तक क्या साफ है?

टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर की शाम जुहू में फायरिंग हुई.

अभिनेता सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर और एक राहगीर घायल हुए.

हमले के बाद तीन संदिग्धों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस को शक है कि हमलावर टाइगर की रविवार की फुटबॉल रूटीन से वाकिफ थे और पहले से रेकी की गई हो सकती है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा सामने आया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

सलमान खान से टाइगर की नजदीकी को हमले की वजह बताए जाने का दावा भी सामने आया है, लेकिन पुलिस जांच पूरी होने तक इसे सिर्फ एक एंगल माना जाएगा.

इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है - क्या टाइगर श्रॉफ को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह सलमान खान के करीब हैं, या फिर हमले के पीछे कोई ऐसी वजह है जो पुलिस की पूछताछ में अब सामने आएगी? तीनों संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की पूछताछ और जांच के नतीजों पर सबकी नजर है.

