राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस, काका की दोस्त मुमताज ने खोला दिल छू लेने वाला ये राज

क्या आपको पता है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की अनमैरिड वाइफ कौन थी. काका की सबसे अच्छी दोस्त रहीं मुमताज ने सालों बाद ये राज दुनिया के समाने बता दिया है.

बेहद रोमांटिक और हैंडसम राजेश खन्ना के लिए एक समय लड़कियां पागल हुआ करती थीं लेकिन राजेश खन्ना एक ऐसी एक्ट्रेस के प्यार करते थे जो उनकी बीवी तो नहीं बनी लेकिन अनमैरिड वाइफ जरूर थीं. हालांकि राजेश खन्ना ने जब डिंपल कपाड़िया से शादी की तो ये एक्ट्रेस अंदर से टूट जरूर गई थी. लेकिन राजेश खन्ना का साथ उसने उनके अंतिम समय में भी दिया जब काका खुद को बेहद लाचार और अकेला महसूस करते थे. ये बातें काका की बेस्ट फ्रेंड ही मुमताज ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहीं हैं.

मुमताज ने साफ कहा कि भले ही राजेश खन्ना की इस एक्ट्रेस से शादी नहीं हुई लेकिन वो "अनमैरिड वाइफ" की तरह उनके जीवन में थीं. मुमाताज ने बताया कि राजेश खन्ना का वो एक्ट्रेस पहला प्यार थीं और वह उनको ही नहीं उनके घर को भी उसी तरह संभालती थीं जैसे एक वाइफ संभालती है.

मुमताज ने बताया कि वह उनकी भी अच्छी दोस्त थीं और राजेश खन्ना का घर उनके घर के पास था इसलिए वो और उनके पति अक्सर काका से मिलने जाते थे. मुमताज ने बताया कि वह काका का खाना-पीना सब कुछ करती थीं और उनकी देखभाल बेहतरीन थी. मुमताज ने कहा कि बगैर शादी के जो एक वाइफ होती है वो ऐसी ही थीं.

मुमताज ने कहा कि इंसान जब एक-दूसरे से प्यार करता है और एक दूसरे का ख्याल रखता है तो वह शादी से ज्यादा इंपोर्टेंट होता है. कितने ही लोग शादी करके छोड़ देते हैं और लोगों को तोड़ देते हैं. तो एक गर्लफ्रेंड को वाइफ से कम क्यों समझा जाता है.

मुमताज ने कहा कि इस एक्ट्रेस के लिए राजेश खन्ना ही सब कुछ थे. वह बहुत फेथफुल थीं और वाइफ जैसी थीं उनकी.

मुमताज ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो एक्ट्रेस हमेशा उनके साथ होती तो शायद राजेश खन्ना आज जिंदा होते.

असल में मुमताज, राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की अधूरी लेकिन परफेक्ट प्रेम कहानी के बारे में बता रही थीं. अंजू महेंद्रू ही राजेश की अनमैरिड वाइफ कही जाती थीं.

