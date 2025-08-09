Twitter
Musical Program Shaurya Dhun: देश के वीरों को श्रद्धांजलि! स्वतंत्रता दिवस से पहले WAVES OTT पर चला म्यूजिकल प्रोग्राम 'शौर्य धुन'

Skin Care Tips: कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ

ब्रेन स्ट्रोक से पहले नजर आने वाले संकेत जो देते हैं चेतावनी, इग्नोर करना बन सकता है जानलेवा

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस, काका की दोस्त मुमताज ने खोला दिल छू लेने वाला ये राज

एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?

नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, मणिकर्ण घाटी में आई बाढ़, देशभर में भारी बारिश का IMD का अलर्ट जारी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी

रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस, काका की दोस्त मुमताज ने खोला दिल छू लेने वाला ये राज

क्या आपको पता है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की अनमैरिड वाइफ कौन थी. काका की सबसे अच्छी दोस्त रहीं मुमताज ने सालों बाद ये राज दुनिया के समाने बता दिया है.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 09, 2025, 12:39 PM IST

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस, काका की दोस्त मुमताज ने खोला दिल छू लेने वाला ये राज

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस

बेहद रोमांटिक और हैंडसम राजेश खन्ना के लिए एक समय लड़कियां पागल हुआ करती थीं लेकिन राजेश खन्ना एक ऐसी एक्ट्रेस के प्यार करते थे जो उनकी बीवी तो नहीं बनी लेकिन अनमैरिड वाइफ जरूर थीं. हालांकि राजेश खन्ना ने जब डिंपल कपाड़िया से शादी की तो ये एक्ट्रेस अंदर से टूट जरूर गई थी. लेकिन राजेश खन्ना का साथ उसने उनके अंतिम समय में भी दिया जब काका खुद को बेहद लाचार और अकेला महसूस करते थे. ये बातें काका की बेस्ट फ्रेंड ही मुमताज ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहीं हैं. 

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस

मुमताज ने साफ कहा कि भले ही राजेश खन्ना की इस एक्ट्रेस से शादी नहीं हुई लेकिन वो "अनमैरिड वाइफ" की तरह उनके जीवन में थीं. मुमाताज ने बताया कि राजेश खन्ना का वो एक्ट्रेस पहला प्यार थीं और वह उनको ही नहीं उनके घर को भी उसी तरह संभालती थीं जैसे एक वाइफ संभालती है.

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस

मुमताज ने बताया कि वह उनकी भी अच्छी दोस्त थीं और राजेश खन्ना का घर उनके घर के पास था इसलिए वो और उनके पति अक्सर काका से मिलने जाते थे. मुमताज ने बताया कि वह काका का खाना-पीना सब कुछ करती थीं और उनकी देखभाल बेहतरीन थी. मुमताज ने कहा कि बगैर शादी के जो एक वाइफ होती है वो ऐसी ही थीं.

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस

मुमताज ने कहा कि इंसान जब एक-दूसरे से प्यार करता है और एक दूसरे का ख्याल रखता है तो वह शादी से ज्यादा इंपोर्टेंट होता है. कितने ही लोग शादी करके छोड़ देते हैं और लोगों को तोड़ देते हैं. तो एक गर्लफ्रेंड को वाइफ से कम क्यों समझा जाता है. 

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस

मुमताज ने कहा कि इस एक्ट्रेस के लिए राजेश खन्ना ही सब कुछ थे. वह बहुत फेथफुल थीं और वाइफ जैसी थीं उनकी.

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस

मुमताज ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो एक्ट्रेस हमेशा उनके साथ होती तो शायद राजेश खन्ना आज जिंदा होते. 

राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस

असल में मुमताज, राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की अधूरी लेकिन परफेक्ट प्रेम कहानी के बारे में बता रही थीं. अंजू महेंद्रू ही राजेश की अनमैरिड वाइफ कही जाती थीं.

