हॉरर फिल्मों के हैं शौकीन तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 113 मिनट की ये फिल्म बताएगी क्या होता है डर?

अगर आपको हॉरर फिल्में देखने का शौक है और चाहते है कि इस वीकेंड कोई बढ़िया सी फिल्म देखी जाए, तो हमने आपके लिए एक शानदार और दमदार फिल्म लेकर आए है. ये फिल्म देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. आइए जातने है.

इन दिनों बाहुबली द एपिक और आयुष्मान खुराना की थामा का जादू बॉक्स ऑफिस पर चढ़ा हुआ है. थामा 200 करोड़े के आंकड़े को छूने वाली है तो वही बाहूबली द एपिक में 50 करोड़ के इर्द-गिर्द पहुंच गई है. लेकिन हम यहां पर जिस फिल्म की बात कर रहे है उसकी चर्चा भले ही बॉक्स ऑफिस पर न हो लेकिन जो इसे एक बार देख लेगा वह हमेशा याद रखेगा. ये फिल्म कहानी के मामले में थामा पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है. खास बात यह है कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब इस फिल्म को 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोग ही देख सकते हैं.

'ए' सर्टिफिकेट के साथ हुई रिलीज

ये फिल्म साउथ सुपरस्टार मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल की हॉरर थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म का नाम डाइज इरई है. फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की तरफ से 'ए' सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंजूंरी दी थी. फिल्म में प्रणव मोहनलाल मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है इसलिए ये फिल्म और भी अधिक खास हो जाती है. ये फिल्म हैलोवीन के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और तभी से जमकर कमाई कर रही है. लोगों को इसकी कहानी खूब पसंद आ रही है.

40 दिनों में खत्म हो गई थी शूटिंग

बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग मात्र 40 दिनों में कंपलीट हो गई थी. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन डाइज इरई ने 4.7 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन यह आंकड़ा 5.7 करोड़ का रहा. तीसरे दिन फिल्म की कमाई 6.35 करोड़ पहुंची. चौथे दिन फिल्म ने 3 करोड़ कमाए. जबकि पांचवे दिन 2.6 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. वहीं छठे दिन यह आंकड़ा 2.25 करोड़ तक पहुंचा है. इसके साथ ही फिल्म ने 24.60 करोड़ की कमाई कर ली है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड दोगुनी कमाई कर चुकी है.

क्या है फिल्म की कहानी ?

अगर फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो ये ट्रेलर से पता चलता है कि बस्ती के बीचोंबीच एक परिवार लंबे समय रह रहा है. प्रणव उसी परिवार का इकलौता बेटा है. पड़ोसियों का मानना है कि ये परिवार शापित है, हर पड़ोसी इस परिवार से बचना चाहता है. धीरे-धीरे प्रणय अजीबोगरीब घटनाओं के अनुभव करने लगता है. वह किसी से कुछ कह नहीं पता क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको डर का एहसास होना शुरू हो जाएगा.

