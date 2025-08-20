इस बॉलीवुड सुपरस्टार ने 45 करोड़ का बंगला डॉॉगिज के नाम पर कर दिया

दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से यह मुद्दा देश भर में गरमा गया है. इधर बॉलीवुड के एक स्टार ने अपना करोड़ों का बंगला कुत्तों के नाम कर दिया है.

आवारा कुत्तों को लेकर पिछले एक हफ्ते से विवाद चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने दिल्ली से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इस फैसले का विरोध करने वाले सेलेब्रिटीज़ की संख्या बढ़ गई है. साथ ही, आवारा कुत्तों से प्रभावित होने वाले आम आदमी भी कम नहीं हैं. सरकारी सर्वे बताते हैं कि हर साल कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले दर्ज होते हैं.

यानी कुत्ते हर दिन दस हज़ार लोगों को काटते हैं. इसीलिए अब कुत्तों का यह मुद्दा हमारे देश में काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है. इसी बीच, एक बॉलीवुड हीरो ने अपनी करोड़ों की संपत्ति उन्हीं कुत्तों के नाम कर दी है. उन्होंने अपना एक बड़ा बंगला पालतू कुत्तों के नाम कर दिया है. ये कोई और नहीं, बल्कि मिथुन चक्रवर्ती हैं.

मिथुन चक्रवर्ती एक समय बॉलीवुड के टॉप हीरो हुआ करते थे. इसके साथ ही वे इंडस्ट्री में एक अच्छे इंसान भी बन गए. मिथुन चक्रवर्ती कोई और नहीं बल्कि स्वामीजी हैं, जो वेंकटेश और पवन कल्याण अभिनीत फिल्म गोपाला गोपाला में खलनायक के रूप में नज़र आए थे. बचपन से ही कुत्ते मिथुन चक्रवर्ती की जान रहे हैं. उनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 116 कुत्ते हैं. इन कुत्तों को घर पर पालना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए उन्होंने अपना बड़ा बंगला इन कुत्तों के लिए दे दिया. उस बंगले की कीमत 45 करोड़ रुपये है.

वह न केवल अपने कुत्तों के लिए, बल्कि अपने दोस्तों के कुत्तों के लिए भी ज़िम्मेदार है, और वह नौकर रखकर उनकी अच्छी सेवा कर रहा है. कुत्तों को पालने का मतलब रोज़ इतना खाना खाने के बाद बचे हुए चावल को फेंकना नहीं है... वह कुत्तों को एक शानदार ज़िंदगी दे रहा है. उसने कुत्तों के लिए एक छोटा सा फार्महाउस बनाया है. उसने उन्हें नहलाने, उनके लिए खाना बनाने और उनके साथ खेलने के लिए नौकर रखे हैं. उसने कुत्तों के लिए एक खेल का मैदान भी बनाया है.



मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट भी करोड़पति के बराबर होता है. यानी किसी महंगे इलाके में एक छोटा सा फ्लैट भी करोड़ों रुपये का होता है. मिसाल के तौर पर, मिथुन चक्रवर्ती ने मुंबई के पास एक टापू पर डेढ़ एकड़ ज़मीन पर कुत्तों के लिए एक फार्महाउस बनवाया है. इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी 45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुत्तों के नाम कर दी है. कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती अपने बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना वे अपने कुत्तों का रखते हैं.

मिथुन चक्रवर्ती अमीर पैदा नहीं हुए थे. फिल्मों में आने के बाद वे करोड़पति बन गए. उससे पहले, उन्होंने घोर गरीबी झेली. उन्हें ठीक से खाना और रहने की जगह भी नहीं मिली. फुटपाथ पर सोने वाले लोग आगे चलकर हीरो बने और करोड़ों रुपये कमाए. लेकिन वे आवारा कुत्तों के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ पाए. इसीलिए जब भी वे कहीं किसी आवारा कुत्ते को मुसीबत में देखते, उसे तुरंत अपने फार्महाउस ले आते.

