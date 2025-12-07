FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19: श्वेता तिवारी से तेजस्वी प्रकाश तक... ये 8 महिला कंटेस्टेंट्स जीत चुकी हैं बिग बॉस का खिताब

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 में फैंस के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या फरहाना या तान्या में से किसी के सिर जीत का ताज सजेगा?

रईश खान

Updated : Dec 07, 2025, 11:11 PM IST

Bigg Boss 19: श्वेता तिवारी से तेजस्वी प्रकाश तक... ये 8 महिला कंटेस्टेंट्स जीत चुकी हैं बिग बॉस का खिताब

पहली महिला बिग बॉस विजेता

'बिग बॉस 19' के विनर का फैसला कुछ देर में हो जाएगा. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नजरें दो महिला कंटेस्टेंट्स तान्या और फरहाना पर टिकी हैं. सवाल वही पुराना है क्या इस बार कोई महिला ताज पहनेगी? बिग बॉस के इतिहास में अब तक 18 सीजन पूरे हो चुके हैं, जहां विजेताओं ने न सिर्फ ट्रॉफी बल्कि करियर में नई ऊंचाइयां छुई. इनमें से 8 सीजन में महिलाओं का बोलबाला रहा.

बिग बॉस 19 में फैंस के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या फरहाना या तान्या में से किसी के सिर जीत का ताज सजेगा? यहां उन 8 सीजन की फीमेल कंटेस्टेंट के बारे में जानिए, जिन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की.

बिग बॉस की पहली महिला विजेता श्वेता तिवारी बनी थीं, जो चौथे सीजन की कंटेस्टेंट थीं. श्वेता टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. हाउस में डॉली बिंद्रा और खली जैसे सितारों के बीच उनकी हिम्मत और इमोशनल स्ट्रेंथ ने सबको हैरान कर दिया था.

जूही परमार 5वें सीजन में विजेता बनी थीं, उन्होंने अपनी मैच्योरिटी और ह्यूमर से दर्शकों को बांध लिया था। टीवी शो 'कुमकुम' फेम जूही ने मेल कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ बेहतरीन प्रस्तुति दी थी. उर्वशी ढोलकिया सीजन 6 की विनर रही हैं. 'कसौटी' की नेगेटिव क्वीन 'कमोलिका' ने इम्पैक्टफुल गेम प्ले से फैंस का दिल जीता था. उर्वशी की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ने दिखाया कि नेगेटिव रोल वाली एक्ट्रेस रियल लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग होती है.

गौहर खान-दीपिका कक्कड़ रह चुकीं विजेता

बात गौहर खान की करें तो वह 7वें सीजन की विजेता रही हैं. मॉडल-अभिनेत्री गौहर ने शो को हाईलाइट बनाया था. वहीं, 12वें सीजन की ट्रॉफी को अपने घर ले जाने वाली कंटेंस्टेंट दीपिका कक्कड़ थीं. उन्होंने स्ट्रैटेजिक मूव्स से दर्शकों के दिलों पर खास छाप छोड़ी थी.

'भाबी जी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदे 11वें सीजन की विजेता थीं. घरवालों को प्यार से खाना खिलाने के साथ ही उनके विनम्र स्वभाव ने जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई थी. हिना खान के साथ टक्कर ने इस सीजन को खूब हाईलाइट किया था.

रुबीना दिलैक ने 14वें सीजन में भाग लिया था और विजेता बनकर घर से बाहर आईं. इसके बाद 15वें सीजन की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश के नाम रही. 'नागिन' फेम तेजस्वी करण कुंद्रा के साथ रोमांस और स्ट्रॉन्ग गेम से फिनाले तक पहुंचीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

