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न प्रोड्यूसर दादा, न थलापति पापा.. जैसन संजय को इस शख्स ने दिलाया डायरेक्टर बनने का मौका

Thalapathy Vijay Son Jason Sanjay: थलापति विजय के बेटे जैसन संजय फिल्म 'सिग्मा' से बतौर निर्देशक डेब्यू कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि उन्हें यह अवसर उन्हें उनके पिता की वजह से नहीं मिला है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जैसन को डायरेक्टर का मौका कैसे मिला.

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Pragya Bharti

Updated : May 15, 2026, 11:22 AM IST

न प्रोड्यूसर दादा, न थलापति पापा.. जैसन संजय को इस शख्स ने दिलाया डायरेक्टर बनने का मौका
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दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार और राजनेता थलापति विजय के बेटे, जैसन संजय इन दिनों अपनी पहली फिल्म 'सिग्मा' को लेकर सुर्खियों में हैं. जहां फैंस को उम्मीद थी कि विजय अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, वहीं अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. जैसन को यह बड़ा ब्रेक दिलाने में उनके पिता की नहीं, बल्कि उनके ननिहाल पक्ष की अहम भूमिका रही है.

नाना की दोस्ती ने दिलाया बड़ा ब्रेक

तमिल सिनेमा के जानकारों के मुताबिक, जैसन संजय को लाइका प्रोडक्शंस जैसे बड़े बैनर के साथ जोड़ने का श्रेय उनके नाना सोर्नलिंगम को जाता है. जैसन के नाना लंदन के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं और लाइका प्रोडक्शन के संस्थापक सुबास्करन के करीबी दोस्त हैं. इसी पारिवारिक संबंध के चलते जैसन को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय इस फिल्म के शुरुआती कार्यक्रमों और पूजा का भी हिस्सा नहीं बने थे.

पिता नहीं, माँ के नाम को दी तरजीह

जैसन संजय ने अपने करियर की शुरुआत में ही यह साफ कर दिया है कि वह अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं. हाल ही में फिल्म के टीजर के दौरान उन्होंने अपने नाम के साथ पिता का नाम जोड़ने के बजाय 'Jason Sanjay S' का इस्तेमाल किया है. यहाँ 'S' उनकी माँ संगीता सोर्नलिंगम (Sangeetha Sornalingam) के नाम को दर्शाता है. यह कदम दर्शाता है कि वह नेपोटिज्म के साये से दूर अपनी स्वतंत्र राह बनाना चाह रहे हैं.

एक्शन थ्रिलर होगी 'सिग्मा'

जैसन संजय के निर्देशन में बन रही फिल्म 'सिग्मा' एक एक्शन थ्रिलर है, जिसमें संदीप किशन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. दर्शक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या जैसन कैमरे के पीछे रहकर अपने पिता की तरह बॉक्स ऑफिस पर जादू चला पाएंगे.

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