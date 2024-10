Abhishek Bachchan Film: अभिषेक बच्चन ने अपनी नई फिल्म 'आई वांट टू टॉक' की घोषणा कर दी है, जिसका निर्देशन शूजित सरकार ने किया है. बुधवार को अभिषेक ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर फिल्म का पहला टीज़र शेयर किया. इस टीज़र ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है. फिल्म 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

टीज़र की खासियत

टीजर में अभिषेक बच्चन का एक बॉबलहेड डैशबोर्ड पर दिखता है. बॉबलहेड ने खाकी शॉर्ट्स और काले जूते पहने हुए हैं, जो एक दिलचस्प प्रतीकात्मकता को दर्शाता है. बैकग्राउंड में अभिषेक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वे कुछ बोल रहे होते हैं, "मुझे सिर्फ़ बात करना पसंद नहीं है, मैं बात करने के लिए जीता हूं. मैं जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ़ एक बुनियादी अंतर देखता हूँ - जो जीवित हैं वे बोल सकते हैं, और जो मर चुके हैं वे नहीं बोल सकते।" यह लाइन दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और फिल्म के कथानक की ओर इशारा करती है.

अभिषेक का पोस्ट

टीज़र शेयर करते हुए अभिषेक ने लिखा, "हम सभी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बात करने के लिए जीता है. यह कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, जो हर स्थिति में जीवन के उज्जवल पक्ष को देखता है. अभिषेक के इस पोस्ट ने फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ा दी है, और फैंस से लेकर इंडस्ट्री के लोगों तक हर कोई इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है.

We all know that one person who ̶l̶o̶v̶e̶s̶ lives to talk. Here’s the story of a man who always looks at the brighter side of life, no matter what life throws at him!

Tag that person you know who lives to talk! 🗣️



Teaser out now - https://t.co/iSHzRgVa8h #ShoojitSircar… pic.twitter.com/WFHhPZGSyt