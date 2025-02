बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) आए दिन विवादों में रहती हैं. वो अक्सर विवादित ट्वीट को लेकर निशाने पर रहती हैं. वहीं खबरें आईं थीं कि स्वरा का एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर इस खबर को साझा किया था. हालांकि बाद में कहा गया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है. फिलहाल स्वरा का अकाउंट बहाल कर दिया गया है. उन्होंने पहला पोस्ट भी शेयर कर दिया है.

दरअसल बीते दिनों स्वरा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने एक्स हैंडल पर दो तस्वीरों को शेयर किया था. उनके इस विवादित पोस्ट के बाद उनका एक्स अकाउंट निलंबित कर दिया गया. हालांकि बाद में स्वरा ने बताया कि उनको लगता है कि उनका अकाउंट हैक हो चुका है. एक्ट्रेस का कहना है कि जब फर्जी लिंक पर क्लिक करने के कारण उनका पेज निलंबित कर दिया गया था. अब उन्होंने एक्स पर लिखा, 'और हम वापस आ गए हैं, मदद करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया!'

*AND WE ARE BACK LIKE A BAD PENNY*

Thank you everyone who helped! @XCorpIndia 🙏🏽🙏🏽🙏🏽✨✨✨#Unsuspended #Unhacked #Secured #ItsMe