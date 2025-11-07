Sussanne Khan की मां Zarine Khan का 81 की उम्र में निधन, संजय खान की पत्नी लंबे समय से थीं बीमार

Sussanne and Zayed Khan Mother Zarine Khan Death: बॉलीवुड एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन कतरक का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है. आपको बता दें कि जरीन लंबे समय से बीमारियों से जूझ रही थीं. उन्होंने अंतिम सांस अपने मुंबई वाले आवास पर ली.

Sanjay Khan Wife Zarine Khan Death: बॉलीवुड अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान ने 81 की उम्र में दुनिया को अलविदा कर दिया है. उन्होंने शुक्रवार सुबह मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. जरीन दो बच्चों सुजैन और जैय्यद खान की मां थीं, जो कि काफी समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं. उनके यूं चले जाने से पूरी इंडस्ट्री शोक में है.

जरीन की मृत्यु के बाद अब परिवार में पति संजय खान और उनके चार बच्चे हैं, जिनमें बेटियां सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और बेटा जायद खान हैं. चारों बच्चे अपने-अपने क्षेत्र में सफल हैं और तरक्की कर रहे हैं. इनमें से एक इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान काफू मशहूर हैं, जो ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ के रूप में भी जानी जाती हैं. यही नहीं, एक्टर जायद खान का नाम भी काफी फेमस है.

संजय खान और जरीन कतरक की लव स्टोरी

अभिनेता और फिल्म निर्माता संजय खान और उनकी पत्नी जरीन कटराक की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड फ़िल्म की पटकथा से कम नहीं है. यह कपल एक साधारण बस स्टॉप पर मिला था, और पहली मुलाकात में ही दोनों को एक-दूसरे से पहली नज़र का प्यार हो गया था. इस प्रेम कहानी को शादी का रूप देने में देर नहीं लगी, और दोनों ने वर्ष 1966 में शादी कर ली. 59 वर्षों से अधिक की उनकी यह साझेदारी बॉलीवुड के सबसे मज़बूत और टिकाऊ रिश्तों में से एक मानी जाती है. जरीन कटराक ने अपने पति के फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन के हर उतार-चढ़ाव में एक मजबूत स्तंभ बनकर उनका साथ दिया है.

