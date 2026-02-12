'घूसखोर पंडत' पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, समुदाय विशेष को बदनाम करने पर जताई सख्ती; रिलीज पर अहम अपडेट

FacebookTwitterYoutubeInstagram
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'घूसखोर पंडित' के शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए मेकर्स को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि नाम बदले बिना रिलीज की अनुमति नहीं मिलेगी. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे टाइटल समाज के एक वर्ग की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

राजा राम

Updated : Feb 12, 2026, 02:08 PM IST

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म के नाम पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने वाला नाम स्वीकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे टाइटल समाज के एक वर्ग की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. 

फिल्म की रिलीज को लेकर क्या है अपडेट 

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को नोटिस जारी किया. अदालत ने फिल्म मेकर्स से पूछा कि वे इस तरह का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक खास समुदाय को जोड़कर नकारात्मक संदेश देता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक नया नाम नहीं बताया जाता, फिल्म की रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

जाति और धर्म से जुड़े स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है

पीठ ने निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे एक शपथ पत्र दाखिल करें, जिसमें स्पष्ट करें कि फिल्म किसी भी वर्ग या समुदाय को नीचा दिखाने की मंशा से नहीं बनाई गई है. मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की गई है. इस फिल्म के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी.  याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म का शीर्षक जाति और धर्म से जुड़े स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है. यह याचिका भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन सचिव अतुल मिश्रा की ओर से दायर की गई है.

यह भी पढ़ें: 'यह दान नहीं, सम्मान है...' Rajpal Yadav के बुरे वक्त में ढाल बने Sonu Sood, आर्थिक मदद के बजाय किया ये काम

देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन

विवाद के चलते देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए. कुछ फिल्म संगठनों ने भी नाम पर आपत्ति जताई. बढ़ते विरोध के बीच फिल्म के निर्माताओं ने नाम बदलने पर विचार करने की बात कही है. यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी. फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ नुसरत भरुचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय और दिव्या दत्ता अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. 

