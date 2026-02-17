FacebookTwitterYoutubeInstagram
सुसाइड या गला घोंटा... कौन थीं एक्ट्रेस प्रत्युषा? जिनकी मौत के मामले में 24 साल बाद आया फैसला

23 फरवरी 2002 को प्रत्यूषा और उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रेड्डी को जहर खाने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान प्रत्यूषा ने 24 फरवरी को दम तोड़ दिया.

रईश खान

Updated : Feb 17, 2026, 06:26 PM IST

Pratyusha suicide case

तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्यूषा (Prathyusha) की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 फरवरी) को अपना आखिरी फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए दोषी ठहराया है. रेड्डी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने प्रत्यूषा के साथ रेप और हत्या के आरोपों को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना है कि उनकी मौत जहर खाने से ही हुई थी.

बता दें, 23 फरवरी 2002 को प्रत्यूषा और उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रेड्डी को जहर खाने की वजह अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान प्रत्यूषा ने 24 फरवरी को दम तोड़ दिया. जबकि सिद्धार्थ की जान बच गई. प्रत्यूषा-सिद्धार्थ शादी करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. इसके बाद दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला किया और कार में कीटनाशक की बोतल पी ली. हालांकि, यह करते किसी ने देख लिया, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

लेकिन प्रत्यूषा की मां सरोजिनी देवी ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ सिद्धार्थ और उसके दोस्तों ने रेप किया. उसके बाद उसका गला घोंटकर मार डाला. सरोजिनी देवी ने रेड्डी को कड़ी सजा देने की मांग की थी.

'न रेप हुआ, न गला घोंटा गया'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर प्रत्यूषा की मौत कीटनाशक खाने की वजह से हुई है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला नहीं बनता और न ही उसने प्रत्यूषा को गला घोंटकर मारा.

निचली अदालत ने सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले को रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उसकी सजा को 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया और जमानत दे दी. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जहां सर्वोच्च अदालत ने सिद्धार्थ की याचिका खारिज कर दी और हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया.

कौन हैं प्रत्यूषा?

तेलंगाना के भुवनागिरी में जन्मी प्रत्यूषा का बचपन से ही हिरोइन बनने का सपना था. 1998 में उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ‘मिस लवली स्माइल’ का टाइटल जीता था. यहीं से उनको इंडस्ट्री में एंट्री मिली. प्रत्यूषा ने 1998 में फिल्म Raayudu से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग और लुक्स को काफी सराहा गया. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया. प्रत्यूषा ने कुल 12 फिल्मों में काम किया. साउथ इंडियन सिनेमा में वो एक जाना-माना चेहरा थीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

