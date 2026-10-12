​Suryaa first look: चेहरे पर रौब, आंखों में रहस्य... 'सूर्या' के फर्स्ट लुक में सनी देओल का नया अंदाज देख फैंस बोले- Pure Fire

सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' के फर्स्ट लुक ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है. जानिए फिल्म में उनके किरदार, मलयालम फिल्म 'जोसेफ' से कनेक्शन और रिलीज डेट से जुड़ी खास बातें.

सनी देओल का 'सूर्या' में दिखा गंभीर और रहस्यमयी अवतार.

रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे सनी.

मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का हिंदी रूपांतरण है 'सूर्या'.

20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म.

Suryaa first look:सनी देओल का नाम सुनते ही दर्शकों के जेहन में एक ऐसा हीरो उभरता है, जिसकी आवाज में दम है, आंखों में गुस्सा है और जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता. 'घायल', 'घातक' से लेकर 'गदर' और 'गदर 2' तक, सनी ने पर्दे पर कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिनकी ताकत और तेवर उनकी पहचान बन गए. अब अभिनेता अपनी नई फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का मोशन पोस्टर सामने आते ही उनके लुक को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

बढ़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में छिपी बेचैनी सनी के इस अवतार को खास बनाती है. यह केवल एक नए हेयरस्टाइल या मेकअप का मामला नहीं है. शुरुआती झलक एक ऐसे किरदार का संकेत देती है, जिसके जीवन में कुछ अधूरा है और जो किसी सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है. सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने उनके इस अंदाज की तारीफ की है. कुछ प्रतिक्रियाओं में इसे 'Pure Fire' भी कहा जा रहा है.

लेकिन सवाल यह है कि सनी देओल के इस लुक में ऐसा क्या है, जो इसे उनकी पिछली फिल्मों के किरदारों से अलग बनाता है? क्या 'सूर्या' में दर्शकों को वही पुराना एक्शन हीरो देखने को मिलेगा या इस बार कहानी का जोर उनके अभिनय के दूसरे पहलुओं पर होगा? आइए समझते हैं फिल्म की पहली झलक से सामने आए संकेत.

क्या है सनी देओल के नए अवतार की खासियत?

सनी देओल के नए लुक की सबसे खास बात इसकी गंभीरता है. उनके चेहरे पर उम्र और अनुभव के निशान दिखाई देते हैं. बढ़ी हुई दाढ़ी और सख्त भाव उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का रूप देते हैं, जिसने जिंदगी में काफी कुछ देखा हो. उनकी आंखों में दिखाई देने वाली बेचैनी भी इस लुक को केवल गुस्से तक सीमित नहीं रहने देती.

मोशन पोस्टर में सनी का अंदाज एक गंभीर और रहस्यमय माहौल बनाता है. वह सिगरेट पीते हुए भी नजर आते हैं. यह दृश्य उनके किरदार को एक खुरदुरा रूप देता है, हालांकि केवल इस एक दृश्य के आधार पर उसकी पूरी शख्सियत का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा.

फिल्म के प्रचार में बताया गया है कि उनका किरदार अतीत और वर्तमान के बीच उलझा हुआ है और सच की तलाश में है. इससे यह संकेत मिलता है कि कहानी में उसकी पुरानी जिंदगी का भी अहम स्थान हो सकता है. संभव है कि किरदार के सामने ऐसे सवाल हों, जिनका जवाब उसे अपने बीते हुए समय में तलाशना पड़े.



हालांकि, फिल्म के निर्माताओं ने अभी कहानी के सभी पहलुओं का खुलासा नहीं किया है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि किरदार किस घटना से परेशान है या उसे किस रहस्य का सामना करना पड़ेगा. फिलहाल पहली झलक दर्शकों के सामने उसके गंभीर व्यक्तित्व की तस्वीर रखती है.

'गदर 2' वाले सनी से कितने अलग हैं 'सूर्या' के सनी?

सनी देओल की लोकप्रियता में उनके एक्शन और जोशीले संवादों का बड़ा योगदान रहा है. 'गदर 2' में तारा सिंह के रूप में उनकी वापसी ने एक बार फिर साबित किया कि दर्शकों के बीच उनके पुराने किरदारों की मजबूत पहचान है. तारा सिंह का गुस्सा, परिवार के लिए उसका संघर्ष और मुश्किल हालात में डटकर खड़े होने का अंदाज फिल्म की खासियतों में शामिल था.

इसके बाद 'बॉर्डर 2' में भी सनी देशभक्ति से जुड़ी कहानी का हिस्सा बने. वहीं 'बटवारा 1947' में उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले किरदार को निभाया. इन फिल्मों में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और गंभीर संवाद अदायगी दर्शकों का ध्यान खींचती रही है.

'सूर्या' की पहली झलक एक अलग तरह का माहौल बनाती है. यहां सनी का किरदार किसी बड़े टकराव के लिए तैयार खड़े नायक से ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति की छवि पेश करता है, जिसके मन में कई सवाल हैं. उसके चेहरे पर दिखने वाली गंभीरता कहानी में मौजूद रहस्य की ओर इशारा करती है.

इसका मतलब यह नहीं है कि फिल्म में एक्शन नहीं होगा. अभी तक सामने आई जानकारी से इस बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. फर्क इतना है कि शुरुआती प्रचार में एक्शन के बजाय किरदार की गंभीरता और उसके अतीत को प्रमुखता मिलती दिखाई देती है.

यही वजह है कि 'सूर्या' को सनी की एक और एक्शन फिल्म मानकर छोड़ देना सही नहीं होगा. फिल्म में उनके अभिनय का कौन-सा पक्ष देखने को मिलेगा, यह जानने के लिए ट्रेलर और आगे जारी होने वाली झलकियों का इंतजार करना होगा.

इस बार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बने हैं सनी देओल

'सूर्या' में सनी देओल एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. इस जानकारी के सामने आने से फिल्म के रहस्यपूर्ण माहौल को समझने में मदद मिलती है. पुलिस अधिकारी का अनुभव, अपराधों की जांच से जुड़ी उसकी समझ और सच तक पहुंचने की कोशिश किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकती है.

रिटायरमेंट के बाद किसी अधिकारी की जिंदगी आम तौर पर उसकी नौकरी से अलग हो जाती है. लेकिन जब किसी कहानी में ऐसा किरदार फिर से किसी रहस्य या पुराने मामले से जुड़ता है, तो उसके सामने कई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं. उसे केवल घटनाओं को समझना ही नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और फैसलों पर भी दोबारा विचार करना पड़ सकता है.

'सूर्या' के मामले में अतीत और वर्तमान के बीच उलझे किरदार का संकेत कहानी को दिलचस्प बनाता है. क्या उसके पुराने अनुभव किसी नए मामले को सुलझाने में मदद करेंगे? क्या उसकी निजी जिंदगी और पेशेवर अनुभवों के बीच कोई संबंध होगा? ये ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब फिल्म की कहानी से ही मिलेंगे.

सनी देओल के लिए इस तरह की भूमिका में चेहरे के भाव और संवाद अदायगी भी अहम होंगे. एक्शन दृश्यों में ताकत दिखाना उनके लिए नया नहीं है, लेकिन किसी गंभीर किरदार के भीतर चल रही उथल-पुथल को प्रभावी तरीके से पेश करना अलग चुनौती होती है. अगर फिल्म इस पहलू पर मजबूती से काम करती है, तो दर्शकों को सनी के अभिनय का एक अलग रूप देखने को मिल सकता है.

'सूर्या' का मलयालम फिल्म से क्या है कनेक्शन?

इस फिल्म की एक और खास बात इसका मलयालम सिनेमा से जुड़ाव है. 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' 2018 में आई मलयालम क्राइम थ्रिलर 'जोसेफ' का हिंदी रूपांतरण है. मूल फिल्म का निर्देशन एम. पद्मकुमार ने किया था और इसकी कहानी शाही कबीर ने लिखी थी. अब एम. पद्मकुमार हिंदी संस्करण का निर्देशन कर रहे हैं.

'जोसेफ' में भी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की कहानी दिखाई गई थी. इस किरदार की जांच और उससे जुड़े घटनाक्रम फिल्म को आगे बढ़ाते हैं. ऐसे में 'सूर्या' के लिए चुनौती केवल एक सफल क्षेत्रीय फिल्म की कहानी को हिंदी में दोहराने की नहीं है. उसे हिंदी दर्शकों के सामने उसी तरह का रहस्य और भावनात्मक प्रभाव भी पैदा करना होगा.

रीमेक बनाते समय कलाकारों का चयन, संवाद, कहानी की गति और स्थानीय दर्शकों के हिसाब से किए गए बदलाव अहम भूमिका निभाते हैं. सनी देओल की अपनी अभिनय शैली है और उनके प्रशंसक उनसे एक खास तरह की स्क्रीन प्रेजेंस की उम्मीद करते हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मूल कहानी के गंभीर माहौल और सनी की दमदार छवि के बीच किस तरह संतुलन बनाया गया है.

हालांकि, अभी यह दावा करना ठीक नहीं होगा कि हिंदी संस्करण मूल फिल्म से कितना अलग होगा. इसके लिए फिल्म का ट्रेलर और कहानी से जुड़ी अधिक जानकारी सामने आना जरूरी है.

रवि किशन समेत ये कलाकार भी आएंगे नजर

फिल्म में सनी देओल के साथ रवि किशन और प्रज्ञा जायसवाल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसके अलावा जिस्सू सेनगुप्ता और टीनू आनंद जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. अलग-अलग अभिनय शैलियों वाले कलाकारों की मौजूदगी कहानी के विभिन्न किरदारों को प्रभावी बना सकती है.

लेकिन अभी इन सभी कलाकारों के किरदारों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कहानी में कौन किस तरह की भूमिका निभाएगा और मुख्य रहस्य को आगे बढ़ाने में किसका कितना योगदान होगा. फिल्म के ट्रेलर से इस बारे में अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद की जा सकती है.

कब रिलीज होगी 'सूर्या: अंत से आरंभ तक'?

सनी देओल की यह फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिलहाल मोशन पोस्टर के जरिए फिल्म का गंभीर और रहस्यपूर्ण माहौल सामने रखा गया है. सनी के नए लुक ने उनके प्रशंसकों के बीच उत्सुकता जरूर बढ़ाई है, लेकिन किसी फिल्म की असली ताकत उसकी कहानी, अभिनय और निर्देशन से तय होती है.

'सूर्या' में सनी देओल किस तरह एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के किरदार को पर्दे पर उतारते हैं, यह देखना अहम होगा. क्या उनका यह गंभीर अवतार दर्शकों को प्रभावित करेगा? क्या मलयालम फिल्म 'जोसेफ' की कहानी हिंदी में भी वही रोमांच पैदा कर पाएगी? इन सवालों का जवाब फिल्म रिलीज होने पर ही मिलेगा.



फिलहाल इतना जरूर है कि 'सूर्या' की पहली झलक सनी देओल की दमदार छवि के साथ रहस्य का नया रंग जोड़ती है. अब दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर का इंतजार है, जिससे उनके किरदार और कहानी के बारे में अधिक स्पष्टता मिल सकेगी.



