Sunny Deol Birthday Special: पठान-जवान को फीका कर देता ‘ढाई किलो का हाथ’? आज रिलीज होती ‘गदर’ तो कितने करोड़ कमाती!

Sunny Deol Birthday Special: 2001 में रिलीज हुई ‘गदर’ आज रिलीज होती तो कितने करोड़ कमाती? 5 करोड़ टिकटों की बिक्री और आज के टिकट रेट के आधार पर किया गया अनुमान चौंकाने वाला है.

2001 में करीब 5 करोड़ टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया था.

आज के टिकट रेट पर घरेलू कमाई का अनुमान 1000 करोड़ के आसपास.

वर्ल्डवाइड अनुमान करीब 1150 करोड़ रुपये तक पहुंचता है.

‘पठान’ और ‘जवान’ के 1000 करोड़ क्लब से होती सीधी तुलना.

Sunny Deol Birthday Special: सनी देओल का जन्मदिन हो और ‘गदर: एक प्रेम कथा’ का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. साल 2001 में आई इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं की थी, बल्कि सनी देओल को तारा सिंह के रूप में ऐसी पहचान दी, जो 25 साल बाद भी कायम है. आज जब बॉलीवुड में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस उपलब्धियों में गिना जाता है, तो एक सवाल बेहद दिलचस्प हो जाता है कि अगर ‘गदर’ आज के दौर में रिलीज होती तो कितने करोड़ कमाती?

इस सवाल का जवाब सिर्फ पुरानी कमाई को महंगाई के हिसाब से बढ़ाकर नहीं निकाला जा सकता. ‘गदर’ की असली ताकत उसकी कमाई से कहीं ज्यादा उसके दर्शकों की संख्या थी. फिल्म ने अपने समय में करीब 5 करोड़ टिकट बेचने का आंकड़ा छुआ था. यानी करोड़ों लोग तारा सिंह और सकीना की कहानी देखने सिनेमाघरों तक पहुंचे थे. यही फुटफॉल आज के टिकट रेट से जोड़ा जाए तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली बनती है.

2001 में सिर्फ 350 स्क्रीन और ऐसा तूफान

‘गदर: एक प्रेम कथा’ 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म के सामने आमिर खान की ‘लगान’ भी थी, लेकिन दोनों फिल्मों की रिलीज के बावजूद ‘गदर’ ने अपना अलग दर्शक वर्ग बना लिया.

सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि फिल्म की शुरुआत आज के मुकाबले बेहद सीमित स्क्रीन से हुई थी. ‘गदर’ करीब 350 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और पहले ही दिन जबरदस्त दर्शक प्रतिक्रिया मिली. फिल्म ने धीरे-धीरे अपना प्रदर्शन बढ़ाया और लंबे समय तक सिनेमाघरों में बनी रही.

उस दौर में टिकट की कीमत आज के मुकाबले बहुत कम थी. इसके बावजूद फिल्म ने भारत में करीब 76.88 करोड़ रुपये नेट कमाए और दुनिया भर में इसका ग्रॉस कारोबार करीब 133 करोड़ रुपये तक पहुंचा.

आज की नजर से यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन 2001 के बॉक्स ऑफिस को 2026 के पैमाने से देखना ही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है.

असली खेल कमाई का नहीं, टिकटों का था

किसी पुरानी फिल्म की कमाई को आज की कमाई से सीधे जोड़ना हमेशा सही तस्वीर नहीं देता. टिकट की कीमत, मनोरंजन कर, सिनेमाघरों की संख्या और दर्शकों की खरीद क्षमता तक सब कुछ बदल चुका है लेकिन फुटफॉल यानी कितने लोगों ने टिकट खरीदकर फिल्म देखी, यह तुलना ज्यादा दिलचस्प हो जाती है.

‘गदर’ ने अपने दौर में करीब 5 करोड़ टिकट बेचे थे. अब अगर सिर्फ एक आसान गणित लगाएं और मानें कि इतने ही दर्शक आज फिल्म देखने पहुंचते और औसत टिकट कीमत करीब 200 रुपये होती, तो सिर्फ भारत में टिकट बिक्री से करीब 1000 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार बन सकता था.

टैक्स और दूसरे बॉक्स ऑफिस अंतर को ध्यान में रखते हुए इसका घरेलू नेट कारोबार करीब 850 करोड़ रुपये के आसपास बैठ सकता है. घरेलू ग्रॉस करीब 1060 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है यानी जिस फिल्म ने 2001 में करीब 77 करोड़ रुपये नेट कमाए थे, वही दर्शक संख्या आज के टिकट रेट पर उसे 1000 करोड़ के क्लब के आसपास ले जा सकती थी.

फिर ‘पठान’ और ‘जवान’ से तुलना क्यों?

अब यहां से सनी देओल के जन्मदिन की यह कहानी और मजेदार हो जाती है.शाहरुख खान की ‘पठान’ ने दुनिया भर में करीब 1050.30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया था. इसके बाद ‘जवान’ ने करीब 1148.32 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया.अब अगर ‘गदर’ के 2026 के संभावित आंकड़े को देखें तो एक अनुमान के मुताबिक उसका वर्ल्डवाइड कारोबार करीब 1150 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता था,मतलब 25 साल पुरानी ‘गदर’ का आज के बाजार में अनुमानित आंकड़ा ‘जवान’ के लगभग बराबर और ‘पठान’ से थोड़ा ऊपर बैठता है.

यही वजह है कि सनी देओल के जन्मदिन पर यह सवाल सिर्फ एक काल्पनिक बॉक्स ऑफिस चर्चा नहीं रह जाता. यह उस स्टार पावर की तरफ इशारा करता है, जो 2001 में मौजूद थी और जिसकी झलक 2023 में ‘गदर 2’ के दौरान फिर देखने को मिली.

‘गदर 2’ ने भी बता दिया था सनी का असर

साल 2023 में जब ‘गदर 2’ रिलीज हुई तो कई लोगों को अंदाजा था कि फिल्म पुरानी यादों के सहारे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. लेकिन जिस स्तर पर दर्शकों ने इसे स्वीकार किया, उसने सनी देओल के स्टारडम की ताकत फिर साबित कर दी.

‘गदर 2’ ने भारत में करीब 525.45 करोड़ रुपये नेट और दुनिया भर में करीब 691.08 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया.कह सकते हैं कि 22 साल बाद भी तारा सिंह को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों तक पहुंचे.

यहां एक दिलचस्प अंतर भी है. ‘गदर 2’ के समय सनी देओल सिर्फ अपनी पुरानी लोकप्रियता के सहारे नहीं थे. फिल्म के साथ एक पूरी पीढ़ी की पुरानी यादें जुड़ी थीं. तारा सिंह का किरदार उन दर्शकों के लिए नॉस्टैल्जिया था, जिन्होंने पहली ‘गदर’ को थिएटर में देखा था.

आज होती ‘गदर’ तो एक और फायदा मिलता

2001 और 2026 के बीच सिर्फ टिकट की कीमत नहीं बदली है. भारतीय फिल्मों का बाजार भी काफी बड़ा हुआ है.आज किसी बड़ी हिंदी फिल्म को देशभर में ज्यादा स्क्रीन मिल सकती हैं. मल्टीप्लेक्स की संख्या बढ़ी है और विदेशों में भारतीय फिल्मों के लिए भी बाजार पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है.अगर ‘गदर’ जैसी फिल्म आज उसी स्तर का दर्शक उत्साह पैदा करती, तो उसे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी पहले के मुकाबले ज्यादा व्यापक रिलीज मिल सकती थी.यही वजह है कि संभावित वर्ल्डवाइड कमाई का अनुमान करीब 1150 करोड़ रुपये तक जाता है. हालांकि यहां एक बड़ा पेंच भी है. 2001 वाली ‘गदर’ आज के बाजार में पूरी तरह वैसी नहीं होती. यह मान लेना गलत होगा कि सिर्फ टिकट की कीमत बढ़ाकर ‘गदर’ की कमाई को आज का वास्तविक बॉक्स ऑफिस बता दिया जाए.

2001 में ‘गदर’ की घरेलू कमाई का बड़ा हिस्सा सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से आया था. उस समय देश में सिंगल स्क्रीन की संख्या आज से कई गुना ज्यादा थी. अब इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है.

इसके बदले मल्टीप्लेक्स का बाजार बहुत बड़ा हुआ है. लेकिन सिंगल स्क्रीन का दर्शक और मल्टीप्लेक्स का दर्शक बिल्कुल एक जैसा नहीं है. इसलिए 5 करोड़ पुराने फुटफॉल को आज की स्क्रीन व्यवस्था में हूबहू दोहराना आसान नहीं होगा. यही वजह है कि 1150 करोड़ रुपये को ‘गदर’ की पक्की संभावित कमाई नहीं, बल्कि एक बॉक्स ऑफिस अनुमान के तौर पर देखना चाहिए.

फिर भी ‘गदर’ की सबसे बड़ी ताकत क्या थी?

शायद इसका जवाब 5 करोड़ टिकटों में छिपा है. आज 1000 करोड़ की फिल्म के लिए बड़े बजट, स्टार कास्ट, बड़े प्रचार, विदेशों में रिलीज और महंगे टिकट की चर्चा होती है. ‘गदर’ ने जिस दौर में सिनेमाघरों का ढांचा आज से बिल्कुल अलग था, तब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को थिएटर तक पहुंचाया.

तारा सिंह का गुस्सा, सकीना के लिए उसका प्यार, पाकिस्तान से बेटे और पत्नी को वापस लाने की जिद और सनी देओल का वह बेकाबू अंदाज, इन सबने मिलकर फिल्म को मास एंटरटेनमेंट की ऐसी पहचान दी, जो आज भी जिंदा है.

और यही वजह है कि अगर आज के बॉक्स ऑफिस के पैमाने पर सवाल पूछा जाए कि ‘गदर’ कितनी कमाती, तो 1000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बिल्कुल असंभव नहीं लगता.

‘ढाई किलो का हाथ’ आज कितना भारी पड़ता?

सनी देओल के 69वें जन्मदिन पर आखिर में सवाल यही है- क्या आज के दौर में तारा सिंह शाहरुख खान की ‘पठान’ और ‘जवान’ जैसी फिल्मों के बीच अपनी जगह बना पाता?

अगर सिर्फ टिकटों की संख्या और आज की टिकट कीमत को आधार बनाएं, तो जवाब बेहद दिलचस्प है. करीब 5 करोड़ दर्शकों का वही जुनून आज के बाजार में ‘गदर’ को 1000 करोड़ के क्लब के बेहद करीब पहुंचा सकता था. विदेशों का कारोबार जोड़ें तो अनुमान करीब 1150 करोड़ रुपये तक जाता है. ‘गदर’ आज रिलीज होती तो शायद सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि फिल्म हिट होती या नहीं.

सवाल यह होता कि तारा सिंह का ‘ढाई किलो का हाथ’ आज के 1000 करोड़ क्लब में कितनी दूर तक जाता? और सनी देओल के जन्मदिन पर शायद इससे बेहतर बॉक्स ऑफिस सवाल कोई और नहीं हो सकता



