Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

फैशनिस्टा सोनम कपूर ने खास अंदाज में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया. तस्वीरों में वह प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस पहने नजर आईं. साथ में उनकी बहन ने उनके स्टाइल में चार-चांद लगा दिया...

बॉलीवुड की फैशनेबल एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सोनम कपूर ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान भी खास अंदाज में किया है. वह पहले से ही एक बेटे की मां हैं जिसका नाम वायु है. सोनम ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करके इस खुशखबरी को अपने फैंस के साथ शेयर किया. तस्वीरों में सोनम को लक्ज़री ब्रांड एस्काडा का एक विंटेज हॉट-पिंक सूट पहने देखा गया जिसे प्रिंसेस डायना ने कई मौकों पर पहना था.

खूबसूरत ड्रेस के साथ बहन रिया कपूर के स्टाइल ने लगाया चार चांद

सोनम कपूर ने डिजाइनर मार्गरेटा ले की डिजाइन की गई खूबसूरत फ्यूशिया बटन-अप, स्प्लिट ब्लेजर और सूट लुक को चुना, जो एस्काडा के लिए था. यह एक लग्ज़री ब्रांड था जो 1990 के दशक की शुरुआत में राजकुमारी डायना का काफी पसंदीदा हुआ करता था. डायना को 1988 और 1990 के बीच कम से कम चार बार इस चमकीले गुलाबी पावर सूट को पहने हुए देखा गया था. इतने ऐतिहासिक महत्व और भव्यता वाली ड्रेस का चयन करके सोनम ने अपने फैशन सेंस से दुनिया को हैरान कर दिया और दिवंगत राजकुमारी को श्रद्धांजलि भी दी.

अपनी बहन रिया कपूर के स्टाइल किए गए सोनम के लुक को क्विल्टेड बैग, फोएबे फिलो के सनग्लासेस और वाईएसएल के वेंडोम स्लिंगबैक पंप्स ने पूरा किया. आज के फैशन के बजाए पुराने जमाने के फैशन का चुनाव सोनम के फैशन इतिहास के प्रति गहरे लगाव को भी दिखाता है.

असली एस्काडा सूट का क्या है इतिहास?

प्रिंसेस डायना संग्रहालय की वेबसाइट के अनुसार प्रिंसेस डायना के पहने गए असली एस्काडा सूट का अपना एक आकर्षक इतिहास है. सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होने के बाद अपनी दानशीलता के लिए जानी जाने वाली लेडी डायना ने धन जुटाने के लिए इस सूट को एक स्थानीय चैरिटी स्टोर को दान कर दिया था. बाद में दुकान के मालिक ने इसे सुरक्षित रखा और फिर नीलाम कर दिया.

सोनम कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से रणबीर कपूर के साथ डेब्यू किया था. उन्हें आखिरी बार 'ब्लाइंड' में पूरब कोहली और विनय पाठक के साथ जिया सिंह के किरदार में देखा गया था.

