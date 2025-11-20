FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एसआई और एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया | देश के मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए-राजू दास

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...

SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...

रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट

रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

फैशनिस्टा सोनम कपूर ने खास अंदाज में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया. तस्वीरों में वह प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस पहने नजर आईं. साथ में उनकी बहन ने उनके स्टाइल में चार-चांद लगा दिया...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 20, 2025, 06:25 PM IST

Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

सोनम कपूर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड की फैशनेबल एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सोनम कपूर ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान भी खास अंदाज में किया है. वह पहले से ही एक बेटे की मां हैं जिसका नाम वायु है. सोनम ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करके इस खुशखबरी को अपने फैंस के साथ शेयर किया. तस्वीरों में सोनम को लक्ज़री ब्रांड एस्काडा का एक विंटेज हॉट-पिंक सूट पहने देखा गया जिसे प्रिंसेस डायना ने कई मौकों पर पहना था.

खूबसूरत ड्रेस के साथ बहन रिया कपूर के स्टाइल ने लगाया चार चांद

सोनम कपूर ने डिजाइनर मार्गरेटा ले की डिजाइन की गई खूबसूरत फ्यूशिया बटन-अप, स्प्लिट ब्लेजर और सूट लुक को चुना, जो एस्काडा के लिए था. यह एक लग्ज़री ब्रांड था जो 1990 के दशक की शुरुआत में राजकुमारी डायना का काफी पसंदीदा हुआ करता था. डायना को 1988 और 1990 के बीच कम से कम चार बार इस चमकीले गुलाबी पावर सूट को पहने हुए देखा गया था. इतने ऐतिहासिक महत्व और भव्यता वाली ड्रेस का चयन करके सोनम ने अपने फैशन सेंस से दुनिया को हैरान कर दिया और दिवंगत राजकुमारी को श्रद्धांजलि भी दी.

अपनी बहन रिया कपूर के स्टाइल किए गए सोनम के लुक को क्विल्टेड बैग, फोएबे फिलो के सनग्लासेस और वाईएसएल के वेंडोम स्लिंगबैक पंप्स ने पूरा किया. आज के फैशन के बजाए पुराने जमाने के फैशन का चुनाव सोनम के फैशन इतिहास के प्रति गहरे लगाव को भी दिखाता है.

असली एस्काडा सूट का क्या है इतिहास?

प्रिंसेस डायना संग्रहालय की वेबसाइट के अनुसार प्रिंसेस डायना के पहने गए असली एस्काडा सूट का अपना एक आकर्षक इतिहास है. सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होने के बाद अपनी दानशीलता के लिए जानी जाने वाली लेडी डायना ने धन जुटाने के लिए इस सूट को एक स्थानीय चैरिटी स्टोर को दान कर दिया था. बाद में दुकान के मालिक ने इसे सुरक्षित रखा और फिर नीलाम कर दिया.

सोनम कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से रणबीर कपूर के साथ डेब्यू किया था. उन्हें आखिरी बार 'ब्लाइंड' में पूरब कोहली और विनय पाठक के साथ जिया सिंह के किरदार में देखा गया था. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल
Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल
SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...
SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...
रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
ENG vs AUS: 143 साल पुरानी एशेज ट्रॉफी के अंदर आखिर क्या है? जानें पूरा इतिहास
ENG vs AUS: 143 साल पुरानी एशेज ट्रॉफी के अंदर आखिर क्या है? जानें पूरा इतिहास
बिहार में हार के बाद पहली बार सामने आए तेजस्वी, नीतीश कुमार और नई सरकार के लिए कहा ऐसा...
बिहार में हार के बाद पहली बार सामने आए तेजस्वी, नीतीश कुमार और नई सरकार के लिए कहा ऐसा...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
Nitish Kumar Team Education: कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?
रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?
बिहार के CM नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी? जानें विधायकी के पेंशन से होने वाली कमाई
बिहार के CM नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी? जानें विधायकी के पेंशन से होने वाली कमाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE