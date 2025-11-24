FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

स्मृति मंधाना और पलाश की शादी को लेकर सिंगर पलक मुच्छल ने दिया बड़ा अपडेट, सोशल मीडिया पर बताई वजह

Smriti Mandhana Wedding: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर सिंगर पलक मुच्छल ने सोशल मीडिया पर स्थिति स्पष्ट की हैं. फैंस अब दोनों की शादी की अगली तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 24, 2025, 09:30 PM IST

Smriti Mandhana wedding

Smriti Mandhana Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है. दोनों 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन स्मृति के पिता की स्वास्थ्य समस्या के कारण यह टल गई. इसके बाद सोशल मीडिया पर शादी को लेकर अफवाहें और कयास लगाए जाने लगे. हाल ही में सिंगर पलक मुच्छल ने इस मामले में फैमिली की प्राइवेसी की मांग करते हुए स्थिति को स्पष्ट किया. दोनों ने अपने रिश्ते को पिछले साल सार्वजनिक किया था और 23 नवंबर को शादी करने की योजना बनाई थी.  

कई तरह की अफवाहें

शादी रुकने के बाद से सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और चर्चा शुरू हो गई है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि शादी पूरी तरह से रद्द हो गई है, जबकि कुछ में टालने की वजह स्वास्थ्य समस्या बताई गई थी. इसी बीच पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. बताते चलें, स्मृति और पलाश की मुलाकात एक इवेंट के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. सोशल मीडिया पर दोनों अक्सर अपने रोमांटिक और खूबसूरत पल साझा करते रहते हैं. पलाश ने क्रिकेट ग्राउंड पर स्मृति को शानदार तरीके से प्रपोज किया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. 

पलक मुच्छल ने दी जानकारी 

Smriti Mandhana wedding

पलक मुच्छल ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि, 'स्मृति के पिता की हेल्थ की वजह से पलाश और स्मृति की शादी फिलहाल टल गई है. सभी से अनुरोध है कि इस कठिन समय में परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें.' इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि शादी की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है. 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में किन टीमों के पास है सबसे महंगा खिलाड़ी? देखें सभी 10 फ्रेंचाइजियों के महंगे प्लेयर्स

अगली तारीख का बेसब्री से इंतजार

हालांकि शादी टलने के बाद दोनों के फैंस को निराशा हुई, लेकिन पलक मुच्छल की पोस्ट ने स्पष्ट किया कि टालने का कारण पूरी तरह से परिवार की स्वास्थ्य स्थिति है. फैंस अब दोनों की शादी की अगली तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.  फिलहाल, इस घटना ने यह भी दिखाया कि बड़े स्टार होने के बावजूद परिवार की प्राइवेसी और व्यक्तिगत जीवन की इज्जत सबसे महत्वपूर्ण है. स्मृति और पलाश का रिश्ता अब भी मजबूत है और दोनों फैंस को अपने प्यार की झलक सोशल मीडिया के जरिए देते रहते हैं. 

