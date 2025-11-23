स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पलाश मुच्छल ने स्मृति को शादी के लिए रिंग पहनाकर प्रपोज किया था.

टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की आज यानी 23 नवंबर को शादी होने वाली थी, लेकिन क्रिकेटर के पिता की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से यह शादी टल गई. सारे मेहमानों को शादी के प्रोग्राम से वापस लौटना पड़ा. पिछले कई दिनों से शादी के जश्न का माहौल था. शनिवार को संगीत सेरेमनी हुई थी. जिसमें दूल्हे की बहन फेमस बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था.

पलक मुच्छल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह 'प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके' सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. उनके एक्सप्रेशन और चेहरे की चमक ही बता रही हैं कि वे अपने भाई के लिए कितनी खुश हैं.

इतना ही नहीं, पलक अपने भाई पलाश को भी अपने साथ ठुमके लगाने पर मजबूर कर देती हैं. डांस के खत्म होने पर दोनों ही एक दूसरे को प्यार से गले भी लगाते हैं. भाई-बहन के प्यार को देखकर लोग भी इमोशनल हो रहे हैं. संगीत की रात का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस हार्ट इमोजी पोस्ट करके वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं.

स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने कब किया था प्रपोज

बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पलाश मुच्छल ने स्मृति को शादी के लिए रिंग पहनाकर प्रपोज किया था. दोनों की शादी की रस्में 21 नवंबर से शुरू हुई थीं. इससे पहले हल्दी रस्म निभाई गई. जिसके फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

शादी में इन हस्तियों के पहुंचने की थी उम्मीद

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों की शादी में बहुत ही सीमित और करीबी लोगों को ही बुलाया गया था. भारतीय महिला टीम की कई दिग्गज खिलाड़ी शादी अटेंड करने शांगली पहुंचीं थी. इसके अलावा कई राजनेता, सिंगर सोनू निगम, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार जैसी हस्तियां के शामिल होने की उम्मीद थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से