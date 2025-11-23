FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर चल रहे प्रदर्शन में पुलिस ने 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के आंखों में मिर्च स्प्रे डाला गया था

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

'बॉर्डर तो बदल सकते हैं...', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान

'बॉर्डर तो बदल सकते हैं...', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान

अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO

अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल

Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल

New Labour Codes: नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स

नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स

Long Hair Tips: कमर तक लंबे-घने होंगे बाल, बस नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये चीजें

Long Hair Tips: कमर तक लंबे-घने होंगे बाल, बस नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये चीजें

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पलाश मुच्छल ने स्मृति को शादी के लिए रिंग पहनाकर प्रपोज किया था.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 23, 2025, 08:36 PM IST

स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

पलक मुच्छल डांस वीडियो

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की आज यानी 23 नवंबर को शादी होने वाली थी, लेकिन क्रिकेटर के पिता की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से यह शादी टल गई. सारे मेहमानों को शादी के प्रोग्राम से वापस लौटना पड़ा. पिछले कई दिनों से शादी के जश्न का माहौल था. शनिवार को संगीत सेरेमनी हुई थी. जिसमें दूल्हे की बहन फेमस बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था.

पलक मुच्छल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह 'प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके' सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. उनके एक्सप्रेशन और चेहरे की चमक ही बता रही हैं कि वे अपने भाई के लिए कितनी खुश हैं.

इतना ही नहीं, पलक अपने भाई पलाश को भी अपने साथ ठुमके लगाने पर मजबूर कर देती हैं. डांस के खत्म होने पर दोनों ही एक दूसरे को प्यार से गले भी लगाते हैं. भाई-बहन के प्यार को देखकर लोग भी इमोशनल हो रहे हैं. संगीत की रात का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस हार्ट इमोजी पोस्ट करके वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं.

स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने कब किया था प्रपोज
बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पलाश मुच्छल ने स्मृति को शादी के लिए रिंग पहनाकर प्रपोज किया था. दोनों की शादी की रस्में 21 नवंबर से शुरू हुई थीं. इससे पहले हल्दी रस्म निभाई गई. जिसके फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

शादी में इन हस्तियों के पहुंचने की थी उम्मीद
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों की शादी में बहुत ही सीमित और करीबी लोगों को ही बुलाया गया था. भारतीय महिला टीम की कई दिग्गज खिलाड़ी शादी अटेंड करने शांगली पहुंचीं थी. इसके अलावा कई राजनेता, सिंगर सोनू निगम, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार जैसी हस्तियां के शामिल होने की उम्मीद थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल
स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल
'बॉर्डर तो बदल सकते हैं...', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान
'बॉर्डर तो बदल सकते हैं...', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान
अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO
अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO
High Uric Acid Causes: डाइट ठीक है, फिर भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानिए क्या हो सकती है वजह
Causes of High Uric Acid: डाइट ठीक है, फिर भी बढ़ रहा यूरिक एसिड? जानिए क्या हो सकती है वजह
रोहित-विराट इस दिन खेलेंगे अगला मैच, KL Rahul को मिली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी जिम्मेदारी; BCCI ने किया टीम का ऐलान
रोहित-विराट इस दिन खेलेंगे अगला मैच, KL Rahul को मिली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी जिम्मेदारी; BCCI ने किया टीम का ऐलान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल
Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल
New Labour Codes: नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स
नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स
Long Hair Tips: कमर तक लंबे-घने होंगे बाल, बस नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये चीजें
Long Hair Tips: कमर तक लंबे-घने होंगे बाल, बस नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये चीजें
रूम हीटर, वाटर गीजर से एयर प्यूरीफायर तक, दिल्ली की इन 5 मार्केट में कौड़ियों के भाव मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान
रूम हीटर, वाटर गीजर से एयर प्यूरीफायर तक, दिल्ली की इन 5 मार्केट में कौड़ियों के भाव मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान
Test में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 7 बल्लेबाजों के नाम
Test में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 7 बल्लेबाजों के नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE