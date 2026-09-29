​शहजाद से भिड़े सिवेट तो क्यों याद आया दिग्विजय वाला बवाल? Roadies से Rise and Fall तक समझिए पूरी कहानी

Siwet Tomar Controversy:शहजाद पूनावाला से विवाद के बाद सिवेट तोमर फिर सुर्खियों में हैं. जानिए Roadies से Splitsvilla और Rise & Fall तक उनके पुराने विवादों की पूरी कहानी.

शहजाद पूनावाला से विवाद के बाद सिवेट तोमर फिर चर्चा में.

दिग्विजय राठी के साथ पुराना विवाद भी आया सामने.

Roadies से Splitsvilla तक जारी रही दोनों की rivalry.

Rise & Fall के विवाद ने सिवेट के पुराने बवालों की याद दिलाई.

Siwet Tomar Controversy: रियलिटी शो Rise & Fall 2 में शहजाद पूनावाला के साथ विवाद के बाद सिवेट तोमर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. शो में दोनों के बीच बढ़ी बहस ने ऐसा मोड़ लिया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया और सिवेट को शो से बाहर कर दिया गया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सिवेट और दिग्विजय राठी की पुरानी राइवलरी की चर्चा भी तेज हो गई. आखिर शहजाद वाला विवाद सामने आते ही दिग्विजय का पुराना बवाल क्यों याद आया? क्या दोनों घटनाओं में कोई समानता है? और Roadies से शुरू हुई सिवेट-दिग्विजय की कहानी Splitsvilla तक कैसे पहुंची? समझिए पूरा मामला.

शहजाद से विवाद ने फिर सुर्खियों में ला दिया सिवेट को

Rise & Fall 2 में सिवेट और शहजाद के बीच गेम को लेकर तनाव बढ़ा. बातचीत के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई और देखते ही देखते मामला physical confrontation तक पहुंच गया. सिवेट ने शहजाद को पकड़कर नीचे गिरा दिया. शो में किसी भी तरह की physical violence को लेकर सख्त नियम हैं, इसलिए घटना के बाद सिवेट को शो से बाहर कर दिया गया.

मामले के बाद सिवेट ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई भी दी. उन्होंने अपने अंदाज में बताया कि घटना से पहले उनके और शहजाद के बीच क्या बातचीत हुई थी और उनका दावा था कि उन्हें उकसाया गया था. यानी सिवेट ने पूरे मामले को सिर्फ अपनी गलती के तौर पर स्वीकार नहीं किया लेकिन इस घटना ने एक पुरानी कहानी जरूर दोबारा सामने ला दी. यह कहानी है सिवेट और दिग्विजय राठी की.

Roadies में शुरू हुई थी सिवेट और दिग्विजय की कहानी

सिवेट और दिग्विजय दोनों का नाम रियलिटी टीवी की दुनिया में Roadies से जुड़ा. यहीं दोनों के बीच मतभेद और प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई.रियलिटी शो में प्रतियोगियों के बीच rivalry होना कोई नई बात नहीं है लेकिन सिवेट और दिग्विजय के मामले में यह rivalry शो खत्म होने के साथ खत्म नहीं हुई. दोनों जब आगे चलकर Splitsvilla X5 का हिस्सा बने, तब पुराने मतभेद भी उनके साथ वहां पहुंच गए. यही वजह रही कि Splitsvilla में दोनों की हर बहस को सिर्फ उस वक्त के गेम से जोड़कर नहीं देखा गया. उनके बीच पहले से मौजूद तनाव भी कई मौकों पर सामने आता रहा.

Splitsvilla में आमने-सामने आए तो बढ़ गया तनाव

Splitsvilla X5 के Janta Jury episode के दौरान भी दोनों के बीच माहौल काफी गर्म हो गया था. बहस के बीच सिवेट ने दिग्विजय को धक्का दिया और मामला physical confrontation तक पहुंच गया.उस समय इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा. दर्शकों के बीच भी दोनों की rivalry को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं.इसी घटना से जुड़ी सोशल मीडिया चर्चाओं में दिग्विजय की शर्ट फटने की बात भी कही गई थी. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे पक्के तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.लेकिन दोनों के बीच physical confrontation की बात बाद की बातचीत में सामने आई थी. यही वजह है कि आज जब सिवेट का शहजाद के साथ physical clash हुआ, तो पुराना Janta Jury वाला वीडियो फिर लोगों को याद आने लगा.

शो के बाहर भी आमने-सामने आए थे दोनों

सिवेट और दिग्विजय की कहानी सिर्फ Splitsvilla तक सीमित नहीं रही. 2024 में एक fan event के दौरान भी दोनों के बीच विवाद हुआ था.बताया गया कि दोनों के बीच बहस के बाद धक्का-मुक्की हुई और वहां मौजूद लोगों को बीच में आना पड़ा. इस घटना के बाद दोनों की पुरानी rivalry एक बार फिर चर्चा में आ गई.यानी एक तरफ शो के अंदर उनका टकराव सुर्खियों में रहा, तो दूसरी तरफ शो के बाहर भी दोनों के बीच तनाव का मामला सामने आया.यही वजह है कि सिवेट और दिग्विजय की rivalry को उनके reality-show journey का एक अहम हिस्सा माना जाता है.

लेकिन बाद में बदल गए दोनों के रिश्ते

सिवेट और दिग्विजय की कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि दोनों के रिश्ते हमेशा खराब नहीं रहे.बाद में दोनों ने अपने मतभेद कम करने की कोशिश की. दिग्विजय ने बताया था कि प्रिंस नरूला ने दोनों के बीच बातचीत कराकर मामला शांत कराने में मदद की.इसके बाद दोनों के बीच पहले जैसी दुश्मनी नहीं रही. यानी जिस rivalry ने Roadies और Splitsvilla के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थीं, वह बाद में धीरे-धीरे कम हुई.इससे यह भी पता चलता है कि रियलिटी शो में दिखाई देने वाला टकराव हमेशा जिंदगी भर की दुश्मनी में नहीं बदलता.

Rise & Fall में प्रियंका से भी हुई थी तीखी बहस

सिवेट का नाम सिर्फ दिग्विजय के साथ विवाद की वजह से ही चर्चा में नहीं रहा. Rise & Fall 2 में प्रियंका चाहर चौधरी के साथ भी उनकी तीखी बहस हुई.गेम को लेकर बातचीत के दौरान सिवेट ने प्रियंका की रणनीति पर टिप्पणी की. प्रियंका को उनकी यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने साफ कहा कि गेम में उनकी रणनीति को उनकी personality से जोड़ना सही नहीं है.दोनों के बीच काफी तीखी बातचीत हुई. हालांकि इस मामले में बात physical confrontation तक नहीं पहुंची.यही अंतर समझना जरूरी है. सिवेट के हर विवाद को एक ही तरह का मामला कहना सही नहीं होगा. कहीं सिर्फ verbal argument हुआ, कहीं पुरानी rivalry का असर था और शहजाद के मामले में विवाद physical confrontation तक पहुंच गया.

शहजाद वाले विवाद में स्वरा का एंगल भी आया

शहजाद और सिवेट का विवाद आगे बढ़ा तो इसमें स्वरा भास्कर से जुड़ा एक पुराना मुद्दा भी चर्चा में आया.सिवेट ने सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो में स्वरा और राजपूत समुदाय से जुड़े पुराने विवाद का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि स्वरा ने जौहर से जुड़े अपने पुराने बयान को लेकर माफी मांगी थी.सिवेट ने इसी सिलसिले में शहजाद पर भी सवाल उठाए और धर्म को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रति ईमानदार नहीं है तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है.यहां यह समझना जरूरी है कि स्वरा से जुड़ी माफी वाली बात सिवेट का दावा है, इसलिए इसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए.

क्या शहजाद और दिग्विजय वाला मामला एक जैसा है?

यह सबसे अहम सवाल है.दोनों घटनाओं में एक समानता जरूर है. दोनों मामलों में बहस और तनाव के बाद मामला physical confrontation तक पहुंचा. लेकिन दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं.दिग्विजय के साथ सिवेट की कहानी एक लंबी rivalry थी, जिसकी शुरुआत Roadies के दौरान हुई और जो Splitsvilla तक चली. उनके बीच कई बार बहस हुई और physical confrontation भी हुआ.वहीं शहजाद के साथ विवाद Rise & Fall 2 के दौरान हुआ और मामला सामने आते ही सिवेट को शो से बाहर कर दिया गया.इसलिए दोनों घटनाओं को पूरी तरह एक जैसा कहना सही नहीं होगा. हां, शहजाद वाला मामला सामने आने के बाद दिग्विजय वाला पुराना विवाद याद आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि दोनों मामलों में सिवेट का नाम physical confrontation से जुड़ा.

सिवेट के reality-show सफर में बार-बार क्यों लौटता है विवाद?

सिवेट की reality-TV journey को देखें तो उनकी पहचान सिर्फ विवादों से नहीं बनी है. वह अलग-अलग shows में अपनी strong presence और outspoken अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं लेकिन इसी बेबाक अंदाज की वजह से कई बार उनके और दूसरे contestants के बीच तनाव भी बढ़ा. Roadies में दिग्विजय से शुरू हुई rivalry, Splitsvilla में उसका आगे बढ़ना, Janta Jury का confrontation, बाद में प्रियंका के साथ बहस और अब Rise & Fall में शहजाद से physical clash ये घटनाएं उनके सफर के अलग-अलग पड़ाव हैं.हर घटना की वजह अलग है और हर विवाद का नतीजा भी अलग रहा. लेकिन एक बात समान है सिवेट जब किसी मुद्दे पर खुलकर सामने आते हैं तो मामला जल्दी ही चर्चा में आ जाता है.

अब शहजाद वाला विवाद क्यों है सबसे ज्यादा चर्चा में?

इस बार मामला सिर्फ बहस या सोशल मीडिया बयान तक सीमित नहीं रहा. physical confrontation के बाद सिवेट को शो से बाहर कर दिया गया.इसके साथ ही उनके पुराने विवादों के वीडियो और किस्से भी दोबारा सामने आने लगे. खासकर दिग्विजय के साथ उनका पुराना रिश्ता लोगों को याद आया.

लेकिन सिवेट और दिग्विजय की कहानी का दूसरा पहलू भी है. दोनों के बीच कभी ऐसी स्थिति थी कि उन्हें एक-दूसरे से दूर रखा जाता था, वहीं बाद में दोनों ने अपने मतभेद कम किए और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की बात भी सामने आई.यानी सिवेट की कहानी को सिर्फ फिर लड़ाई हुई के एक वाक्य में समेटना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता.

Roadies से शुरू हुई rivalry, Splitsvilla में बढ़ा टकराव, Janta Jury में physical confrontation, बाद में दिग्विजय से रिश्तों में सुधार और अब Rise & Fall में शहजाद के साथ विवाद, सिवेट का reality-show सफर कई ऐसे मोड़ों से गुजरा है, जहां गेम और निजी मतभेदों की सीमाएं कई बार चर्चा का विषय बनीं. शहजाद वाला विवाद इसी लंबी कहानी का नया अध्याय है.