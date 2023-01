Lisa Marie Presley: नहीं रहीं फेमस अमेरिकी सिंगर, पॉप स्टार Michael Jackson के साथ की थी शादी

Lisa Marie Presley

डीएनए हिंदी: हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. फेमस अमेरिकी सिंगर और सॉन्गराइटर लिसा मैरी प्रेस्ली (Lisa Marie Presley) का 54 साल की उम्र में निधन हो गया. उनकी मां ने इस बात की जानकारी दी है. लिसा को हाल ही में मेडिकल इमरजेंसी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लिसा दिवंगत अमेरिकी एक्टर, सिंगर और म्यूजिशियन एल्विस प्रेस्ली (Elvis Presley) की बेटी थीं.

लिसा की मां प्रिस्किला प्रेस्ली ने एक बयान में कहा, 'यह भारी मन से है. मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि मेरी खूबसूरत बेटी लिसा मैरी हमें छोड़कर चली गई हैं." बयान में कहा गया है, "वह सबसे मजबूत और प्यार करने वाली महिला थीं, जिन्हें मैंने अब तक जाना है. हम प्राइवेसी की मांग करते हैं क्योंकि हम इस गहरे सदमें से निपटने की कोशिश कर रहे हैं."

वेबसाइट टीएमजेड के अनुसार, लॉस एंजिल्स के कैलाबास में लिसा मैरी प्रेस्ली को उनके घर में कार्डियक अरेस्ट हुआ था. इसके बाद गुरुवार को उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

साल 1968 में जन्मीं लिसा मेम्फिस में अपने पिता की ग्रेसलैंड हवेली (Graceland mansion in Memphis,) की मालिक थीं, जो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है. वह 9 साल की थीं जब 1977 में एल्विस की ग्रेसलैंड में मौत हो गई थी.

लिसा का म्यूजिक करियर साल 2003 में शुरू हुआ था. उनका पहला एल्बम "टू व्हॉट इट मे कंसर्न" (To Whom It May Concern) था. इसके बाद 2005 का "नाउ व्हाट" (Now What) आया और दोनों ने बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट के टॉप 10 में जगह बनाई थी.

Michael Jackson से की थी शादी

लिसा ने चार बार शादी की थी. उन्होंने 1994 में अपने पहले पति, संगीतकार डैनी केफ से तलाक के 20 दिन बाद पॉप स्टार माइकल जैक्सन से शादी कर ली थी.

