एंटरटेनमेंट

Sulakshana Pandit dies: नहीं रहीं मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित, 71 साल की उम्र दुनिया को कहा अलविदा

Sulakshana Pandit Passed away: सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था. उनका ताल्लुक संगीत-परिवार से रहा. उनके चाचा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 07, 2025, 12:03 AM IST

बॉलीवुड की मशहूर गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया. सुलक्षणा को कार्डियक अरेस्ट आया था. जिसके बाद उन्हों मुंबई की नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 नवंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया. 71 वर्षीय सुलक्षणा म्यूजिक कम्पोजर जोड़ी जतिन-ललित की बहन थीं. इस खबर से हिंदी सिनेमा में मातम पसर गया है. वह कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस नजर आई थीं. 

सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था. उनका ताल्लुक संगीत-परिवार से रहा. उनके चाचा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे. सुलक्षणा 6 बहन भाई हैं. जिनमें भाई जतीन-ललित जोड़ी म्यूजिक कम्पोजर के तौर पर बॉलीवुड में काफी मशहूर है. सुलक्षणा ने 9 साल की उम्र से संगीत की राह पकड़ ली थी और 1967 में प्लेबैक सिंगिंग से करियर शुरू किया. 

इस गाने के लिए मिला फिल्मफेयर अवॉर्ड
सुलक्षणा पंडित ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए. जिनमें "तू ही सागर तू ही किनारा" (संकल्प), "मौसम मौसम लवली मौसम" (थोड़ी सी बेवफाई), और "बेकरार दिल" (दूर का राही) गाने शामिल हैं. 'तू ही सागर है तू ही किनारा' गाने के लिए तो उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.,

ताउम्र नहीं की शादी
सुलक्षणा पंडित ने पूरी जिंदगी शादी नहीं. इसके पीछे की वजह उनकी अधूरी मोहब्बत को बताया जाता है. कहा जाता है कि सुलक्षणा, संजीव कुमार से मोहब्बत करती थीं. उनसे शादी करना चाहती थीं. संजीव कुमार के साथ उन्होंने कई फिल्में कीं और इसी दौरान उनसे मोहब्बत कर बैठीं. लेकिन जब उनसे शादी नहीं हुई तो ताउम्र अविवाहित रहीं.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

