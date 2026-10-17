श्रिया सरन ने की अजय देवगन की जमकर तारीफ, बोलीं- उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद है

Shriya Saran: श्रिया सरन ने अजय देवगन की जमकर तारीफ की और साथ ही साथ उनके साथ काम करने के अनुभव को भी शेयर किया है.

श्रिया सरन ने की अजय देवगन की आंखों की तारीफ. (Image Credit: Bollywood Life/ajaydevgn)

श्रिया सरन ने की अजय देवगन की आंखों की तारीफ.

अजय के एक्सप्रेशन के साथ खासियतों का किया जिक्र.

'दृश्यम 3' के बारे में बताई खास बातें

श्रिया ने गायतोंडे के बारे में कहीं बड़ी बात

Shriya Saran: बॉलीवुड और साउथ की जानी-मानी अदाकार श्रिया सरन ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. अपनी खूबसूरती और बेबाक अंदाज के चलते भी लोगों के दिलों में छाई रहती हैं. हिंदी के अलावा साउथ की कई फिल्मों से भी उनको लोगों का जमकर प्यार भी देखने के लिए मिला है.

एक्ट्रेस इन दिनों अपनी फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. उनके अभिनय को लोगों का जमकर प्यार देखने के लिए मिल रहा है. हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की तारीफ में बड़ी बात कह दी है और साथ ही साथ अपने को-स्टार्स की भी जमकर तारीफ की है.

'दृश्यम 3' के बारे में बताई खास बातें

'दृश्यम 3' इन दिनों चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है. हर कोई फिल्म की जमकर तारीफ कर रहा है. फिल्म में अजय देवगन और श्रिया सरन के अलावा तब्बू और इशिता दत्ता जैसे कई कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है.

'दृश्यम 3' के बारे में एक्ट्रेस ने कहा कि इस फिल्म से मुझे कुछ न कुछ सीखने के लिए ही मिला है. श्रिया ने बताया है कि किरदार के बदलने के साथ-साथ हर फिल्म का अनुभव भी काफी अलग होता है.

श्रिया सरन ने बताया कि जब फिल्म बहुत मेहनत से बनाई हो और उसको लोग प्यार दें, तो इसको देखकर ही बहुत खुशी होती है. उस समय मेहनत सफल हो जाती है. उन्होंने आगे बताया कि फिल्म तो खत्म हो जाती हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा आपके साथ रह जाती है. फिल्म ने अपने बजट का 3 गुना से अधिक कलेक्शन कर चुकी है.

अजय देवगन की आंखों की फैन हैं श्रिया

श्रिया से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उनको अजय देवगन की कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा अजय देवगन की आंखें काफी पसंद हैं. अजय देवगन की आंखों में एक अलग ही तरह का तेज है. उनके हर अभिनय को उनकी आंखें और ज्यादा खास बना देती हैं.





अजय देवगन की एक्टिंग की खास बातों में से एक है उनके एक्सप्रेशन जो शूटिंग के दौरान कभी भी नहीं बदलते हैं. कई बार वह बिना ज्यादा डायलॉग बोले ही अपनी आंखों और एक्सप्रेशन से ही सीन में चार-चांद लगा देते हैं. फैंस भी अक्सर उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ करते हैं. उनकी फिल्म लोगों को देखना काफी पसंद आता है.

'दृश्यम 3' के गायतोंडे के बारे में श्रिया ने कही बड़ी बात?

इंटरव्यू में श्रिया ने 'दृश्यम 3' में बने इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गायतोंडे यानि कमलेश सावंत की भी जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि वो काफी ज्यादा फनी हैं. 'दृश्यम 1' से लेकर 'दृश्यम 3' तक में उनका अंदाज काफी मजाकिया रहा है. आगे बताया है कि जब भी वो सेट पर आते थे, तो मैं उनके पास जाकर बैठ जाती थी. उनसे बोलती थी अरे आप कुछ बोलो और वो मुझे बोलते थे ये पागल है.

श्रिया ने आगे बताया कि वो कुछ भी बोलते थे तो वो काफी मजेदार होता था हम सभी काफी हंसते भी थे. वो कुछ न कुछ सेट पर बोलते रहते हैं और सीन के बारे में हम से आकर बोलते हैं देखा मैंने सीन किया ना मैंने कितना अच्छा बोला ना, तो उनका दिल बहुत साफ है.

'दृश्यम 3' के बाद और हिंदी फिल्म में नजर आएंगी श्रिया?

श्रिया से पूछा गया कि 'दृश्यम 3' आ चुकी है, क्या आगे भी और हिंदी फिल्मों में नजर आ सकती हैं? उन्होंने कहा- जरूर यदि मेरे पास फिल्म आती है, तो मैं जरूर करना चाहूंगी. मुझे हिंदी सिनेमा में काम करना अच्छा लगता है. उन्होंने आगे कहा देखते हैं अब मैं आगे क्या करती हूं?

अजय देवगन के साथ श्रिया सरन की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री

'दृश्यम 3' में अजय देवगन के साथ श्रिया सरन की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद भी आती है. अजय देवगन अपने शांत अंदाज से लोगों के दिलों में छा जाते हैं, तो वहीं श्रिया सरन अपनी नेचुरल एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में राज करती हैं. यही वजह है कि दोनों की एक्टिंग स्टाइल अलग होने के बावजूद भी लोग जोड़ी को जमकर पसंद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर 'दृश्यम 3' की चर्चा

'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. तब से लेकर आज तक भी ये फिल्म लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. लोगों को ये फिल्म बार-बार देखना काफी पसंद आ रहा है. अजय देवगन की कोई भी फिल्म हो उनके फैंस के बीच चर्चा शुरू हो ही जाती है. फिल्म में कई तरह-तरह के मोड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे.