श्रद्धा कपूर का ये लावणी अवतार देखा क्या? मिनटों में वायरल हुई 'ईठा' के गाने की नई झलक, फैंस बोले- 'रौंगटे खड़े हो गए'

'स्त्री 2' के बाद अब 'लावणी क्वीन' बनकर दिल चुराने आ रही हैं श्रद्धा कपूर! उनकी आने वाली फिल्म 'ईठा' के पहले गाने की झलक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. फैंस इस नए अवतार के दीवाने हो गए हैं. आपने देखा क्या यह वायरल वीडियो?

श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी आगामी बायोपिक 'ईठा' के पहले गाने की झलक शेयर की

पारंपरिक नौवारी साड़ी और घुंघरुओं के साथ एक्ट्रेस का लावणी अवतार सोशल मीडिया पर वायरल

फैंस ने श्रद्धा के डांस और एक्सप्रेशंस की तारीफ करते हुए इसे 'नेशनल अवॉर्ड विनिंग' परफॉर्मेंस बताया

लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है

अजय-अतुल के संगीत से सजी 'ईठा' 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी

'स्त्री 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर बिल्कुल नए और दमदार अवतार में वापसी करने के लिए तैयार हैं. उनकी आगामी फिल्म 'ईठा' के पहले गाने की एक खास झलक हाल ही में सामने आई है, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. श्रद्धा कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस गाने की एक रील शेयर की, जो देखते ही देखते मिनटों में वायरल हो गई. पारंपरिक नौवारी साड़ी, भारी महाराष्ट्रीयन गहनों और पैरों में बंधे घुंघरुओं के साथ श्रद्धा का यह 'लावणी अवतार' दर्शकों को हैरान कर रहा है.

"ना तलवार की धार से..." कैप्शन ने बढ़ाया उत्साह

श्रद्धा कपूर ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा "ना तलवार की धार से, ना तीरों की बौछार से, चुराते हैं दिल हम, घुंघरुओं की झंकार से." इस छोटी सी झलक में श्रद्धा मंच पर पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ लावणी नृत्य करती नजर आ रही हैं. उनके चेहरे के हाव-भाव, आंखों की चमक और पैरों की थिरकन ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. बैकग्राउंड में बजता पारंपरिक संगीत और भव्य सेट इस दृश्य को और भी प्रभावशाली बनाता है.

सोशल मीडिया पर फैंस हुए दीवाने, कमेंट्स की आई बाढ़

वीडियो सामने आते ही कमेंट सेक्शन में फैंस की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया है. अधिकतर दर्शक श्रद्धा के इस ट्रांसफॉर्मेशन और डांसिंग स्किल्स के कायल हो गए हैं. एक फैन ने उत्साह जताते हुए लिखा, "श्रद्धा कपूर का ये रूप पहले कभी नहीं देखा! 'स्त्री 2' के बाद यह उनके करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है."

एक अन्य यूजर ने उनकी अदाओं और नृत्य की तारीफ करते हुए कमेंट किया, "पारंपरिक मराठी लुक में श्रद्धा बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस और एनर्जी ने रौंगटे खड़े कर दिए हैं. इस फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड तो बनता है." वहीं, कई फैंस ने संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल की धुनों और कोरियोग्राफी की भी सराहना की. एक यूजर ने लिखा, "अजय-अतुल का संगीत और श्रद्धा का लावणी डांस, सिनेमाघरों में सीटियां बजना तय है." कुछ यूजर्स ने उन्हें 'असली लावणी क्वीन' तक कह डाला और बताया कि वे इस गाने के पूरे वर्जन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

चर्चा के साथ मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी आईं सामने

जहां एक तरफ लाखों फैंस श्रद्धा कपूर के इस नए अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के एक वर्ग में फिल्म की झलकियों और उनकी संवाद अदायगी को लेकर मिली-जुली चर्चा भी देखने को मिल रही है. ऑनलाइन फोरम्स पर कुछ यूजर्स की राय बंटी हुई है; कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे गंभीर और ऐतिहासिक किरदार के लिए संवादों में और अधिक गहराई व ठहराव की जरूरत थी. हालांकि, कई अन्य यूजर्स ने उनका बचाव करते हुए कहा कि एक लोक कलाकार की बॉडी लैंग्वेज और मंच के हाव-भाव को श्रद्धा ने बखूबी पकड़ा है और शुरुआती झलक के आधार पर आलोचना करना जल्दबाजी होगी. इन चर्चाओं के बीच श्रद्धा ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा है और इस नई झलक के जरिए दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की है.

असल जिंदगी की 'लावणी क्वीन' की कहानी है 'ईठा'

निर्देशक लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बन रही फिल्म 'ईठा' महाराष्ट्र की प्रसिद्ध तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक जीवन पर आधारित है. विठाबाई को महाराष्ट्र की लोककला का स्तंभ माना जाता है. फिल्म में उनके जीवन की उस ऐतिहासिक और भावुक घटना को भी दर्शाया गया है, जब विठाबाई ने मंच के पीछे अपने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद, अपनी कला के प्रति समर्पण दिखाते हुए वापस मंच पर आकर प्रस्तुति दी थी.

इस किरदार में ढलने के लिए श्रद्धा कपूर ने कड़ी मेहनत की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लावणी नृत्य की कठिन रिहर्सल के दौरान श्रद्धा की मांसपेशियों में खिंचाव भी आ गया था, जिसके कारण कुछ समय के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी थी, लेकिन ठीक होते ही उन्होंने फिर से सेट पर वापसी की.

कब रिलीज होगी फिल्म?

दिनेश विजन के बैनर मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशन्स द्वारा निर्मित इस संगीतमय बायोपिक में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और सिद्धार्थ जाधव जैसे दमदार कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का संगीत अजय-अतुल ने तैयार किया है, जबकि बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं. यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 4 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर मिल रहा यह जबरदस्त प्यार बॉक्स ऑफिस पर कितना रंग लाता है.

