'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इस लड़के ने दिया आर्यन खान का साथ, शाहरुख खान के लाडले की सीरीज यूं ही नहीं हुई हिट

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इस सीरीज की चर्चाएं इस समय हर तरफ है. आर्यन खान ने इस शो से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है. लेकिन इस शो के हिट होने में केवल आर्यन खान का हाथ नहीं है...

बतौर निर्देशक डेब्यू करने वाले शाहरुख खाने के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों लगातार चर्चा में हैं और लोगों द्वारा जमकर पंसद भी जा रही है. यह सीरीज न केवल बॉलीवुड की चमक-धमक से भरी दुनिया को सामने लाती है, बल्कि इसके पीछे छिपी अराजकता, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को भी व्यंग्यपूर्ण ढंग से लोगों के सामने प्रदर्शित करती है. लेकिन क्या इस सीरीज को सफल बनाने में सारा श्रेय आर्यन खान का है, नहीं आर्यन खान के साथ मिलकर एक 19 साल के लड़के ने भी इसमे सिद्दत से काम किया है.

लेखनी से पटकथा में दी धार

शो में लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, साहर बांबा और बॉबी देओल जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं और निर्देशन आर्यन खान का है. लेकिन इस शो की रचनात्मक टीम में आर्यन खान के साथ एक नाम और शामिल हैं. ये नाम है बिलाल सिद्दीकी. बिलाल न केवल इस शो के सह-लेखक और सह-निर्माता हैं, बल्कि उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को एक साहित्यिक और संवेदनशील टच भी दिया हैं.

बिलाल सिद्दीकी के करियर की शुरूआत

बिलाल सिद्दीकी के करियर की शुरूआत की कहानी बहुत दिलचस्प हैं. सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से मास मीडिया और विज्ञापन में स्नातक करने के बाद उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में अपना पहला उपन्यास 'द बार्ड ऑफ ब्लड' लिखा. ये एक जासूसी थ्रिलर उपन्यास था, बाद में इस पर सीरीज बनी जो नेटफ्लिक्स पाई रिलीज हुई, इस कहानी में इमरान हाशमी ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इस सीरीज का निर्माण शाहरुख खान की रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था, वही प्रोडक्शन हाउस जिसने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को भी सपोर्ट किया है.

क्या है इस सीरीज की कहानी

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी की बात करें तो पूरी तरह से बॉलीवुड की लाइफस्टाइल पर निर्भर हैं. इस शो की कहानी एक युवा और महत्वाकांक्षी अभिनेता आसमान सिंह (जिसे लक्ष्य लालवानी ने निभाया है) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इंडस्ट्री में आउटसाइडर है, लेकिन फिल्मों में बड़ा नाम कमाने की चाहत रखता है, कहानी दिखाती है कि किस तरह से आसमान सिंह को अपने करियर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से