कोई बोला 'छपरी' तो कोई बोला 'कॉपी'! SRK के आधिकारिक 'King' पोस्टर पर क्यों छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग?

शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'King' का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है लेकिन नेटिजन्स ने इसके विजुअल्स को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की सस्ती कॉपी और 'छपरी लुक' बताते हुए सोशल मीडिया पर भयंकर जंग छेड़ दी है.

सुपरस्टार शाहरुख खान ने मंगलवार सुबह अपनी मच-अवेटीड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'किंग' का नया आधिकारिक पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज किया. पोस्टर में किंग खान का एक बेहद रफ-एंड-टफ अवतार नजर आ रहा है, जहां वे मुंह में गुलाब का फूल दबाए और हाथ में गन थामे आग की लपटों के बीच से चलते हुए आ रहे हैं. शाहरुख ने अपनी 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बादशाह' के आइकॉनिक गाने को ट्विस्ट देते हुए कैप्शन में लिखा, “Aaj phir yaad aaya… Qaatil nahi… Aashiq hoon…#KING”. हालांकि, इस आधिकारिक फर्स्ट लुक के सामने आते ही सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया है. जहां फैंस उनके इस अवतार पर दिल हार रहे हैं, वहीं इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा इसे 'भारी फोटोशॉप' और रणवीर सिंह की 1,800 करोड़ी ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर: द रिवेंज' की सस्ती कॉपी बताकर बुरी तरह ट्रोल कर रहा है.

एक्स (X) पर छिड़ा विवाद: 'धुरंधर' और हॉलीवुड से कॉपी करने के लगे गंभीर आरोप

जैसे ही यह आधिकारिक पोस्टर सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल हैंडल्स पर पोस्ट हुआ, माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (X - पूर्व में ट्विटर) पर सिनेमा प्रेमियों और यूजर्स ने इसके विजुअल्स की तुलना रणवीर सिंह की हालिया ऐतिहासिक हिट फिल्म 'धुरंधर 2' और हांगकांग की मशहूर एक्शन थ्रिलर 'रेजिंग फायर' (Raging Fire) से करनी शुरू कर दी. दर्शकों का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन पोस्टर के बैकग्राउंड एलिमेंट्स को लेकर है. जलती हुई बहुमंजिला इमारत का बैकग्राउंड, डार्क कलर पैलेट, और एक बड़े आग के छल्ले के बीच से हीरो का स्वैग के साथ वॉक करना, इन सभी विजुअल्स को नेटिजन्स पूरी तरह से कॉपी-पेस्टेड बता रहे हैं.



एक्स (X) पर एक यूजर ने सीधे शाहरुख खान को टैग करते हुए तीखा तंज कसा और लिखा, "You can try to copy the aesthetic, the fire, and the frame, but you can never be Dhurandhar @iamsrk! #King poster is cheap AI-generated slop" (तुम ऐस्थेटिक, आग और फ्रेम कॉपी कर सकते हो, लेकिन कभी धुरंधर नहीं बन सकते। किंग का पोस्टर घटिया एआई का कचरा है). वहीं, ओरिजिनैलिटी पर सवाल उठाते हुए एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "Every masterpiece has its cheap copy #Dhurandhar2 #King" (हर मास्टरपीस की एक सस्ती कॉपी होती है). इन ट्वीट्स के वायरल होते ही इंटरनेट पर 'कॉपीकैट बॉलीवुड' और 'ओरिजिनैलिटी का संकट' जैसे नैरेटिव तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं, जिसने मेकर्स की रचनात्मकता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

'छपरी एरा' से लेकर 'CGI क्रिंज' तक: इंस्टाग्राम पर फूटा यूजर्स का गुस्सा

विवाद सिर्फ चोरी के आरोपों या फ्रेम कॉपी करने तक ही सीमित नहीं है. इंस्टाग्राम के बड़े एंटरटेनमेंट चैनल्स पर आम दर्शकों ने 60 वर्ष के शाहरुख खान को जबरन डी-एजिंग (De-aging) तकनीक के जरिए 30 साल का दिखाने की कोशिश पर गहरी नाराजगी जाहिर की है. पोस्टर में उनके वेव हेयरस्टाइल, मॉडर्न फंकी गॉगल्स, कानों और गले में हेवी एक्सेसरीज और अत्यधिक स्मूथ की गई स्किन टोन को देखकर कोर सिनेमा लवर्स काफी निराश नजर आए.

इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने बड़े अक्षरों में लिखा, "SRK in his new Chhapri Era" (शाहरुख खान अपने नए छपरी दौर में). दर्शकों का एक बड़ा वर्ग यह मान रहा है कि यह लुक शाहरुख के क्लासिक, ग्रेसफुल और मैच्योर स्टारडम के साथ बिल्कुल न्याय नहीं करता है. इतना ही नहीं, 'पठान' और 'जवान' जैसी वीएफएक्स-हेवी फिल्मों का हवाला देते हुए एक अन्य यूजर ने फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट को ही आड़े हाथों लिया. उन्होंने आलोचना करते हुए लिखा, "King will be another CGI cringe fest like Pathaan" (किंग भी पठान जैसी ही एक और सीजीआई क्रिंज फेस्ट होने वाली है).

बहुत से लोगों ने तो मेकर्स की डिजिटल टीम का मजाक उड़ाते हुए एक्स पर पोस्ट किया, "Copy karna bhi theek se nahi aata.. ChatGPT Plus ya koi achha paid tool use kar lete" (कॉपी करना भी ठीक से नहीं आता, चैटजीपीटी प्लस या कोई अच्छा पेड टूल इस्तेमाल कर लेते). इन रिएक्शंस से यह साफ है कि आज का दर्शक पोस्टर में कुछ भी नेचुरल, रियल या ओरिजिनल देखने के लिए तरस गया है.

You can try to copy the aesthetic, the fire, and the frame, but you can never be Dhurandhar @iamsrk! ShahRukh Khan #King Poster is Cheap Ai Generated Slop. https://t.co/KAMyVZF4Kv — Being ADARSH⚡ (@IBeingAdarsh_) October 27, 2026

बॉक्स ऑफिस के समीकरण और सिद्धार्थ आनंद का ट्रैक रिकॉर्ड: क्या दांव पर लगी है साख?

इस पूरे विवाद का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इस फिल्म की कमान डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के हाथों में है. सिद्धार्थ को भारतीय सिनेमा में 'बैंग बैंग', 'वॉर', 'पठान' और 'फाइटर' जैसी फिल्मों के जरिए हॉलीवुड स्तर का एक्शन और विजुअल स्टाइल लाने के लिए जाना जाता है. उनका एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वे स्क्रीन पर अपने हीरोज को सबसे बेस्ट और स्टाइलिश तरीके से पेश करते हैं. यही वजह है कि जब उनकी निर्देशित फिल्म के आधिकारिक पोस्टर पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे, तो ट्रेड एनालिस्ट्स और सिनेमा पंडित भी हैरान रह गए. कई विश्लेषकों का मानना है कि 'धुरंधर' जैसी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर के ठीक बाद आ रही शाहरुख की इस फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर थीं, जिसके कारण पोस्टर की हर छोटी से छोटी डिटेल को बहुत बारीकी से परखा जा रहा है. इसका नतीजा यह हुआ है कि सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह और शाहरुख खान के फैंस के बीच एक बड़ी डिजिटल जंग शुरू हो गई है.

डिस्क्लेमर (Disclaimer) और पाठकों के लिए जरूरी नोट

डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह पूरी बहस, तुलनात्मक तस्वीरें, चोरी के दावे और तीखी आलोचनाएं पूरी तरह से सोशल मीडिया यूजर्स, व्यक्तिगत ट्वीट्स और इंस्टाग्राम कमेंट्स पर आधारित सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं हैं. फिल्म 'किंग' के मेकर्स (रेड चिलीज एंटरटेनमेंट), खुद सुपरस्टार शाहरुख खान या निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की तरफ से इन चोरी के आरोपों, एआई एडिटिंग के दावों या 'धुरंधर' फिल्म से लुक की तुलना किए जाने पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया, स्पष्टीकरण या खंडन जारी नहीं किया गया है. हमारी वेबसाइट इन व्यक्तिगत सोशल मीडिया दावों या आरोपों की सत्यता की पुष्टि नहीं करती है. यह लेख विशुद्ध रूप से इंटरनेट पर चल रहे मौजूदा ट्रेंड्स, पब्लिक सेंटिमेंट्स और फिल्म को लेकर बन रहे माहौल को निष्पक्षता से रिपोर्ट करने के उद्देश्य से लिखा गया है.

क्या हैं फिल्म 'King' से उम्मीदें और सुहाना का बहुप्रतीक्षित डेब्यू?

इन तमाम विवादों, आलोचनाओं और इंटरनेट पर छिड़ी जंग के बीच, 'किंग' साल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है. इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस और उत्साह यह है कि इसमें शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. सुहाना के लिए यह उनका पहला थिएटर डेब्यू होगा, जो फिल्म को एक बेहद खास, पारिवारिक और इमोशनल वैल्यू देता है. भारी ट्रोलिंग और 'सस्ती कॉपी' के दावों के बावजूद, फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह निगेटिव पब्लिसिटी भी फिल्म के लिए एक जबरदस्त बज और इनडायरेक्ट हाइप क्रिएट कर रही है. इतिहास गवाह है कि शाहरुख खान की फिल्मों को लेकर होने वाला कोई भी बड़ा विवाद अंततः सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बढ़ाने का ही काम करता है. यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को दुनिया भर के थिएटर्स में दस्तक देगी और निश्चित रूप से तब तक इसे लेकर चर्चाएं और विवाद थमने वाले नहीं हैं.