बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी. किंग खान को रायपुर के एक शख्स ने जान से मारने की धमकी भरा कॉल किया था. 5 नवंबर को दोपहर 1:20 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया गया था और 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी. तब मुंबई पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया, तो उन्हें पता चला कि नंबर रायपुर के फैजान खान के नाम पर रजिस्टर्ड है. उसे स्थानीय पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की.

ANI ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फैजान खान ने कहा कि उसका फोन 2 नवंबर को चोरी हो गया था. उसने कहा '2 नवंबर को मेरा फोन चोरी हो गया था और मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. 5 नवंबर को किसी ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी. मुंबई पुलिस मुझसे पूछताछ करने रायपुर आई. उन्होंने मुझसे 1-2 घंटे पूछताछ की और मेरा बयान लिया और मुझे 14 नवंबर को मुंबई बुलाया है.'

ऐसे में इससे नया मोड़ आ गया है. हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. रायपुर के सीएसपी सिविल अजय कुमार ने अपने बयान में बताया कि महाराष्ट्र पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर पेशे से वकील फैजान खान की तलाश की गई थी.

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh: Mumbai Police served notice to Mohammad Faizan Khan in connection with actor Shah Rukh Khan's threat case



He says, "My phone was stolen on November 2 and I lodged a complaint in the police station. On November 5, someone threatened to kill Shah… https://t.co/vaigQtQKaA pic.twitter.com/rgwKBb6FQr