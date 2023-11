SRK Birthday: रात के अंधेर में बर्थडे विश करने पहुंच गए फैन्स, शाहरुख खान भी हो गए इमोशनल

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके फैन्स की दीवानगी इस कदर है कि रात के अंधेरे में भी शाहरुख खान के घर के बाहर भीड़ लग गई. 'बादशाह' ने भी अपने फैन्स को निराश नहीं किया और बाहर आकर उन्हें शुक्रिया कहा. उम्र के इस पड़ाव पर भी अपने फैन्स का इतना प्यार देखकर शाहरुख खान भी इमोशनल हो गए और सोशल मीडिया पर खुद को 'मामूली एक्टर' बता डाला. अब शाहरुख खान की यह सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और उनके फैन्स इसे भी धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं.

शाहरुख खान ने अपने बंगले मन्नत पर आए फैन्स का आभार जताने के बाद रात में ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा. ट्विटर यानी X पर शाहरुख खान ने लिखा, 'भरोसा नहीं होता कि आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में आए और रात में भी मुझे बर्थडे विश किया. मैं सिर्फ एक मामूली एक्टर हूं. मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी और बात से नहीं मिलती कि मैं आप सबको थोड़ा-बहुत एंटरटेन कर पाता हूं. मैं आप सबके प्यार भरे सपने में रहता हूं. शुक्रिया कि आपने मुझे ये हक दिया कि मैं आपका मनोरंजन कर पाऊं. सुबह मिलते हैं, स्क्रीन पर भी और ऑफ स्क्रीन भी.'

It’s unbelievable that so many of u come & wish me late at night. I am but a mere actor. Nothing makes me happier, than, the fact that I can entertain u a bit. I live in a dream of your love. Thank u for allowing me to entertain you all. C u in the morning…on the screen & off it