Mouni Roy के बाद Sapna Choudhary के रिश्ते में आई दरार, आखिर क्यों शादी के 6 साल बाद हरियाणवी क्वीन को लग रहा सब धुंधला?

Sapna Choudhary Divorce Rumour: सपना चौधरी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें पति वीर साहू से कभी उस तरह का प्यार महसूस नहीं हुआ, जिससे फैंस हैरान हैं.

Sapna Choudhary On Marriage: हरियाणवी डांसर और मशहूर अभिनेत्री सपना चौधरी अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ और गानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वह अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार के बारे में बहुत कम बात करना पसंद करती हैं. उन्होंने साल 2020 में वीर साहू संग शादी रचाई थी और आज इस कपल के दो बच्चे भी हैं. सपना ने अपने दोनों बच्चों को मीडिया की चकाचौंध और लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रखा है, यहां तक कि अभी तक उनका चेहरा भी रिवील नहीं किया है.

लेकिन हाल ही में सपना चौधरी ने अपनी शादी, प्यार और पति वीर साहू संग अपने रिश्ते को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान हैं. सोशल मीडिया पर अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस कपल के बीच सब कुछ ठीक-ठाक है या नहीं?

"पति के लिए कभी उस तरह का प्यार महसूस नहीं किया..."

सपना चौधरी ने हाल ही में 'कर्ली टेल्स' को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी पर खुलकर बात की. जब उनसे शादी और प्यार के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था.

सपना ने कहा, "मैं कभी भी अपने पति से उस तरह का प्यार महसूस नहीं करती हूं, जिस तरह का प्यार मैं अपनी मां से करती हूं. सच कहूं तो मैंने पति के लिए कभी उस तरह का प्यार फील ही नहीं किया है."

प्यार नहीं, फिर कैसे चल रहा है रिश्ता?

पति के लिए प्यार महसूस न होने की बात कहने के बाद सपना चौधरी ने अपनी शादी की जमीनी सच्चाई भी बयां की. उन्होंने साफ किया कि प्यार की परिभाषा अलग होने के बावजूद उनका रिश्ता बेहतर चल रहा है.

सपना ने आगे बताया- "प्यार महसूस न होने के बाद भी हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही है. मैं एक पत्नी का फर्ज निभा रही हूं और वह एक पति का. मैं भी अपना रिश्ता बहुत बेहतर तरीके से निभा रही हूं और वो भी इसे बखूबी संभाल रहे हैं. हमारे दो बच्चे भी हैं."

सपना के लिए क्या है प्यार के मायने?

इंटरव्यू के दौरान जब सपना से दोबारा पूछा गया कि क्या उन्हें कभी वीर साहू से प्यार महसूस हुआ? तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, "अगर मुझसे पूछा जाएगा कि क्या प्यार महसूस हुआ, तो मेरा जवाब 'नहीं' होगा. मेरे नजरिए में प्यार वो होता है जो आत्मा को छोड़ देने वाला (सबकुछ न्योछावर करने वाला) होता है. ऐसा सच्चा और निस्वार्थ प्यार मुझे जिंदगी में सिर्फ अपनी मां से मिला है, किसी और से नहीं."

खूब वायरल हो रहा बयान

सपना चौधरी का यह बेबाक बयान इस समय इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. जहां कुछ लोग उनकी इस ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं उनके कुछ फैंस इस सोच में पड़ गए हैं कि कहीं उनके और वीर साहू के रिश्ते में कोई अंदरूनी तनाव तो नहीं है. हालांकि, सपना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक कपल के तौर पर वे दोनों साथ हैं और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से