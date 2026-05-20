FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
देशभर में आज लाखों मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद! केमिस्ट क्यों कर रहे हैं हड़ताल, जानें क्या हैं मांगें

देशभर में आज केमिस्ट हड़ताल पर! जानें क्या हैं मांगें, चेक करें क्या आपके शहर में बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर

Mouni Roy के बाद Sapna Choudhary के रिश्ते में आई दरार, आखिर क्यों शादी के 6 साल बाद हरियाणवी क्वीन को लग रहा सब धुंधला?

Mouni Roy के बाद Sapna Choudhary के रिश्ते में आई दरार, आखिर क्यों शादी के 6 साल बाद हरियाणवी क्वीन को लग रहा सब धुंधला?

सावधान! यूपी-बिहार के इन जिलों में आसमान से बरसेगी आग, हीट वेव को लेकर दिल्ली-NCR में अलर्ट, जानें कब आएगा मानसून

सावधान! यूपी-बिहार के इन जिलों में आसमान से बरसेगी आग, हीट वेव को लेकर दिल्ली-NCR में अलर्ट, जानें कब आएगा मानसून

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हिटवेव में कौन-से कपड़े और रंग सबसे ज्यादा देते हैं नुकसान? फैशन में किया इग्नोर तो ‘हीट ट्रैप’ में फंसेगी बॉडी

हिटवेव में कौन-से कपड़े और रंग सबसे ज्यादा देते हैं नुकसान? फैशन में किया इग्नोर तो ‘हीट ट्रैप’ में फंसेगी बॉडी

Numerology: ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल

ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल

सुहाना या आर्यन.. शाहरुख खान के बच्चों में किसके पास है ज्यादा पैसा? जानिए दोनों की नेट वर्थ और क्वालिफिकेशन

सुहाना या आर्यन.. शाहरुख खान के बच्चों में किसके पास है ज्यादा पैसा? जानिए दोनों की नेट वर्थ और क्वालिफिकेशन

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Mouni Roy के बाद Sapna Choudhary के रिश्ते में आई दरार, आखिर क्यों शादी के 6 साल बाद हरियाणवी क्वीन को लग रहा सब धुंधला?

Sapna Choudhary Divorce Rumour: सपना चौधरी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें पति वीर साहू से कभी उस तरह का प्यार महसूस नहीं हुआ, जिससे फैंस हैरान हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 20, 2026, 08:53 AM IST

Mouni Roy के बाद Sapna Choudhary के रिश्ते में आई दरार, आखिर क्यों शादी के 6 साल बाद हरियाणवी क्वीन को लग रहा सब धुंधला?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Sapna Choudhary On Marriage: हरियाणवी डांसर और मशहूर अभिनेत्री सपना चौधरी अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ और गानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वह अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार के बारे में बहुत कम बात करना पसंद करती हैं. उन्होंने साल 2020 में वीर साहू संग शादी रचाई थी और आज इस कपल के दो बच्चे भी हैं. सपना ने अपने दोनों बच्चों को मीडिया की चकाचौंध और लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रखा है, यहां तक कि अभी तक उनका चेहरा भी रिवील नहीं किया है.
लेकिन हाल ही में सपना चौधरी ने अपनी शादी, प्यार और पति वीर साहू संग अपने रिश्ते को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान हैं. सोशल मीडिया पर अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस कपल के बीच सब कुछ ठीक-ठाक है या नहीं?

"पति के लिए कभी उस तरह का प्यार महसूस नहीं किया..."

सपना चौधरी ने हाल ही में 'कर्ली टेल्स' को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी पर खुलकर बात की. जब उनसे शादी और प्यार के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था.
सपना ने कहा, "मैं कभी भी अपने पति से उस तरह का प्यार महसूस नहीं करती हूं, जिस तरह का प्यार मैं अपनी मां से करती हूं. सच कहूं तो मैंने पति के लिए कभी उस तरह का प्यार फील ही नहीं किया है."

प्यार नहीं, फिर कैसे चल रहा है रिश्ता?

पति के लिए प्यार महसूस न होने की बात कहने के बाद सपना चौधरी ने अपनी शादी की जमीनी सच्चाई भी बयां की. उन्होंने साफ किया कि प्यार की परिभाषा अलग होने के बावजूद उनका रिश्ता बेहतर चल रहा है.
सपना ने आगे बताया- "प्यार महसूस न होने के बाद भी हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही है. मैं एक पत्नी का फर्ज निभा रही हूं और वह एक पति का. मैं भी अपना रिश्ता बहुत बेहतर तरीके से निभा रही हूं और वो भी इसे बखूबी संभाल रहे हैं. हमारे दो बच्चे भी हैं."

सपना के लिए क्या है प्यार के मायने?

इंटरव्यू के दौरान जब सपना से दोबारा पूछा गया कि क्या उन्हें कभी वीर साहू से प्यार महसूस हुआ? तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, "अगर मुझसे पूछा जाएगा कि क्या प्यार महसूस हुआ, तो मेरा जवाब 'नहीं' होगा. मेरे नजरिए में प्यार वो होता है जो आत्मा को छोड़ देने वाला (सबकुछ न्योछावर करने वाला) होता है. ऐसा सच्चा और निस्वार्थ प्यार मुझे जिंदगी में सिर्फ अपनी मां से मिला है, किसी और से नहीं."

खूब वायरल हो रहा बयान

सपना चौधरी का यह बेबाक बयान इस समय इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. जहां कुछ लोग उनकी इस ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं उनके कुछ फैंस इस सोच में पड़ गए हैं कि कहीं उनके और वीर साहू के रिश्ते में कोई अंदरूनी तनाव तो नहीं है. हालांकि, सपना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक कपल के तौर पर वे दोनों साथ हैं और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हिटवेव में कौन-से कपड़े और रंग सबसे ज्यादा देते हैं नुकसान? फैशन में किया इग्नोर तो ‘हीट ट्रैप’ में फंसेगी बॉडी
हिटवेव में कौन-से कपड़े और रंग सबसे ज्यादा देते हैं नुकसान? फैशन में किया इग्नोर तो ‘हीट ट्रैप’ में फंसेगी बॉडी
Numerology: ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
सुहाना या आर्यन.. शाहरुख खान के बच्चों में किसके पास है ज्यादा पैसा? जानिए दोनों की नेट वर्थ और क्वालिफिकेशन
सुहाना या आर्यन.. शाहरुख खान के बच्चों में किसके पास है ज्यादा पैसा? जानिए दोनों की नेट वर्थ और क्वालिफिकेशन
Numerology: रहस्यमयी सोच, खतरनाक Aura और मजबूत इरादे.. इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है खास ऊर्जा 
Numerology: रहस्यमयी सोच, खतरनाक Aura और मजबूत इरादे.. इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है खास ऊर्जा
FD जितनी सेफ, लेकिन उससे भी ज्यादा रिटर्न देने वाली 5 Schemes, मिलती है सरकार की गारंटी
FD जितनी सेफ, लेकिन उससे भी ज्यादा रिटर्न देने वाली 5 Schemes, मिलती है सरकार की गारंटी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Today Horoscope 19 May 2026: धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Tulsi Mala Wearing: बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम
बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम
Aura Meaning: ऑरा क्या होता है और कैसे पता चलता है इसका रंग? हर कलर देता है अलग संकेत
ऑरा क्या होता है और कैसे पता चलता है इसका रंग? हर कलर देता है अलग संकेत
Numerology: ब्रेन विद ब्यूटी होती हैं इन बर्थडेट की लड़कियां, हर काम में हासिल करती हैं सफलता
ब्रेन विद ब्यूटी होती हैं इन बर्थडेट की लड़कियां, हर काम में हासिल करती हैं सफलता
MORE
Advertisement