'वो पूरी कास्ट के लिए'..समवेदना सुवालका ने प्रकाश राज को लेकर कही बड़ी बात

Samvedna Suwalka: समवेदना सुवालका ने 'दृश्यम 3' के सेट पर हुए अनुभव को साझा किया है और साथ ही साथ प्रकाश राज के बारे में एक बड़ी बात का खुलासा भी किया है.

प्रकाश राज को लेकर समवेदना ने क्या कहा? (Image Credit: Bollywood Life)

Samvedna Suwalka: 'दृश्यम 3' के लिए आज भी फैंस के दिल में वो ही जबरदस्त उत्सुकता देखने के लिए मिल रही है, जितनी पहले दिन पर थी. फिल्म की कहानी, स्टारकास्ट को लोगों ने खूब प्यार दिया है. फिल्म में एक्ट्रेस समवेदना सुवालका के किरदार को काफी पसंद किया है.

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में सेट पर हुए अपने खास पलों को साझा किया है और साथ ही साथ प्रकाश राज को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है. सेट से जुड़े अनुभवों और प्रकाश राज के साथ काम करने से लेकर अजय देवगन के बारे में भी कई सारी बातों को शेयर किया है.

कौन हैं समवेदना सुवालका?

समवेदना सुवालका भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेत्री हैं. समवेदना ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में राज किया है. कई फिल्मों और वेब सीरीज से अपनी एक खास पहचान बनाई है. 'कौन? किसने किया?' इंटरैक्टिव क्राइम शो में खास भूमिका निभाई है.



'दृश्यम 3' समवेदना सुवालका का किरदार आया लोगों को पसंद

'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. समवेदना सुवालका ने वकील गायत्री मोहन का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में राज किया है. हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा है. 'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत में उन्होंने बताया कि एक ही जगह पर कई कास्ट बैठती हैं और अंदर मल्टी कैमरा सेटअप होता है. बार-बार टेक लेने की जरूरत ही नहीं होती है. एक ही में सारे टेक कवर हो जाते हैं.

समवेदना बताती है कि ये सबसे अच्छी बात थी कि बार-बार टेक नहीं लेने पड़ रहे थे. एक ही टेक में लोगों के एक्सप्रेशन मिल गए थे. शूटिंग में बताती हैं कि काफी मजा भी आया और मस्ती भरपूर थी. सेट पर तरह-तरह के पकवान भी खाने को मिल जाता था.

प्रकाश राज को लेकर समवेदना ने क्या कहा?

बातचीत के दौरान जब प्रकाश राज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- सेट पर वो काफी अच्छे थे और वो पूरी कास्ट के लिए खाना लेकर आते थे. उनको खाने का काफी शौक भी था. वो कुछ न कुछ टेस्टी-टेस्टी चीजें घर से बनाकर सेट पर लाते थे. प्रकाश राज फिल्मों तक ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी वो काफी एंटरटेनिंग हैं.



प्रकाश राज के साथ काम करने वाले लोगों को उनकी मौजूदगी काफी पसंद आती है. समवेदना ने उनकी जमकर तारीफ की है. आगे वो कहती हैं कि प्रकाश जी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं. कई बार सेट पर वो खुद ही खाना बनाकर लाते थे. कास्ट भी खाकर उनकी जमकर तारीफ करते हैं.

बातचीत में आगे समवेदना कहती हैं, कि सेट पर खाना लेकर उनकी वाइफ आती थी. सेट पर उनके लिए खाने का टेंट होता था और सभी लोग वहां पर साथ बैठकर खाना खाते थे और जो उस समय नहीं आ पाता था, तो उनको फोन करके बुलाते थे. सेट पर हमेशा वो अलग-अलग तरह का खाना लेकर आते थे.

तब्बू के बारे में क्या कहा?

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सेट पर तब्बू मैम हमारे लिए केक लेकर आती थी, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता था. लंच खाकर तो मजा ही आ जाता था. वो आगे कहती है कि तब्बू अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं. वो हमेशा केक ऐसी जगह से मंगवाती थी, जहां बिना मैदे का केक बनाकर देते थे.

अजय देवगन के बारे में कही बड़ी बात

अजय देवगन के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उनको खाना खाते हुए कभी नहीं देखा है. जब भी उनको हम खाने के लिए बुलाते थे, तो आता हूं-आता हूं करते थे और फिर उनका कुछ पता ही नहीं लगता था. उनके बारे में मुझे पता ही नहीं है वो खाना कब और कितना खाते हैं.

प्रकाश राज के साथ काम करने का अनुभव

समवेदना से बातचीत में तो ऐसा लग रहा था कि प्रकाश राज के साथ काम करने का अनुभव उनका काफी अच्छा रहा है. प्रकाश राज का इंडस्ट्री में लंबा अनुभव रहा है, जो उनको हमेशा से ही एक अनुभवी कलाकार बनाता है.

'दृश्यम 3' ने की ताबड़तोड़ कमाई

'दृश्यम 3' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त रिकॉर्ड हासिल कर लिया है. आज भी सिनोमाघरों में फिल्म को देखने के लिए भीड़ जमा रहती है. इंडिया और वर्ल्डवाइड दोनों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली है.

'दृश्यम 3' के बाद अब देखना ये है कि क्या फिल्म का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा. फिल्म देखने के लिए आप सीट पर बैठे रहने पर मजबूर हो जाओगे. अगर आपने भी अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है, तो देख डालें.



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