45 की उम्र में Sambhavna Seth बनीं जुड़वां बच्चों की मां, इंस्टाग्राम पोस्ट कर दी जानकारी; बोलीं- 'महा दिवाली का आगमन'

Sambhavna Seth Welcomed Twins baby: शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस संभावना सेठ सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों की मां बनी हैं. 7 आईवीएफ फेलियर और मिसकैरेज के लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने इस खुशी की जानकारी इंस्टाग्राम के जरिए दी है.

Sambhavna Seth Welcomed Twins baby: बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी के लिए खुशियों का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है. शादी के 10 साल के लंबे इंतजार के बाद, यह कपल जुड़वां बच्चों के माता-पिता बन गया है. संभावना सेठ ने इस सुखद अनुभव को 'महा दिवाली' का आगमन बताया है.

सोशल मीडिया पर साझा की खुशी

संभावना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट के जरिए फैंस को यह गुड न्यूज दी. उन्होंने लिखा, " मेरे घर 'महा दिवाली' का आगमन हुआ है. भगवान ने हमें एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद दिया है. इस साल महा दिवाली जल्दी आ गई है, लक्ष्मी और गणेश दोनों हमारे घर आ गए हैं." उनकी इस पोस्ट पर सुनीता आहूजा, अक्षरा सिंह, जेमी लीवर और पाखी हेगड़े जैसी हस्तियों समेत फैंस ने जमकर बधाइयां दी हैं.

आंसुओं में दिखा सालों का दर्द

सरोगेसी के जरिए मां बनने की खबर मिलने पर संभावना बेहद भावुक हो गईं. सोशल मीडिया पर उन्होंने रोते हुए अपनी तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनके पति अविनाश उन्हें संभालते और उनका हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं. ये तस्वीरें उस राहत और खुशी को बयां करती हैं जो इतने सालों के दुख के बाद मिली है.

7 बार आईवीएफ फेल और मिसकैरेज का दर्द

संभावना की यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी. मां बनने की चाह में उन्होंने सात बार आईवीएफ (IVF) प्रक्रिया का सहारा लिया, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी. इस दौरान उन्होंने एक मिसकैरेज का गहरा दुख भी झेला, जिसने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था.

45 की उम्र में बनीं मां

लंबे समय तक चले संघर्ष और निराशाओं के बावजूद, संभावना और अविनाश ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. 45 साल की उम्र में सरोगेसी के माध्यम से मिली यह सफलता उनकी हिम्मत और धैर्य की जीत मानी जा रही है. फैंस इस कपल के प्रति अपना प्यार जता रहे हैं और उनके इस कठिन सफर की जमकर सराहना कर रहे हैं.

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