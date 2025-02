समय रैना (Samay Raina) का शो इंडियाज गॉट लेटेंट (India's Got Latent) बीते काफी समय से विवादों में है. शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने पेरेंट्स को लेकर ऐसा कमेंट किया जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया. मामले में रणवीर के साथ ही साथ समय रैना के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है. उनके शो बंद हो गया है. वहीं समय इस वक्त देश में नहीं बल्कि अपने टूर के लिए विदेश में हैं. हाल ही में समय ने विदेश में हुए एक शो में अपने दिल की बात कही और इमोशनल नजर आए. उनके फैंस और चाहने वाले उनके सपोर्ट में दिखे.

समय रैना अपने अनफिल्टर्ड टूर को सिलसिले में कनाडा के दौरे पर है. इस दौरान उन्होंने भीड़ को संबोधित किया और बताया कि वो काफी परेशान हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समय ने कहा 'जाने से पहले, एक-दो बातें करना चाहता हूं. पहली बात तो आज रात यहां आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. बात यह है जो तुमसे कहना है मुझे भाई, के मैं इस समय बहुत परेशान हूं.'

Samay Finally reacted to Latent Controversy in his show🥺🥺

